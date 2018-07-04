Ä°YÄ° Parti ve Saadet Partisi, Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n sona erdiÄŸini duyurdu

Ä°YÄ° Parti Sözcüsü Aytun ÇÄ±ray ve Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu bugün yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nda Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± sona erdiÄŸini belirtti.

ÇIRAY, Ä°YÄ° PARTÄ° BAÅžKANLIK DÄ°VANI ÖNCESÄ° KONUÅžTU

Ä°YÄ° Parti BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, parti genel merkezinde, Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

Ä°YÄ° Parti Sözcüsü Aytun ÇÄ±ray, toplantÄ± öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n 24 Haziran seçimi sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendireceÄŸini belirterek, partinin Türkiye'nin yeni siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdiÄŸi süreci dikkatle izleyeceÄŸini, milletin kendisine verdiÄŸi görevi eksiksiz yerine getireceÄŸini" ifade etti.

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n en önemli gündem maddesinin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan ÇÄ±ray, bunlarÄ±n içeriÄŸini, demokrasiyle olan uyuÅŸmasÄ±nÄ± ve anayasayla iliÅŸkisini yakÄ±ndan takip edeceklerini kaydetti.

Ä°ktidarÄ±n, hükümet açÄ±klanmadan bir zam furyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÇÄ±ray, "Hükümetin, bir eski siyasetçinin 'Seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim?' sözünü adeta hatÄ±rlatan bir tavÄ±r içinde" olduÄŸunu kaydetti.

ÇÄ±ray, günlerdir çocuklarÄ±n güvenliÄŸine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gündemde olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Bu hükümet çocuklarÄ±mÄ±zÄ± koruyamamaktadÄ±r. GeleceÄŸini koruyamayan bir devlet kendini güven içinde hissedemez." diye konuÅŸtu.

'BÄ°Z HER SEÇÄ°ME HAZIRIZ'

ÇÄ±ray, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bir gazetecinin, "OlasÄ± bir erken yerel seçimde ittifak tavrÄ±nÄ±z ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna ÇÄ±ray, "Biz her seçime hazÄ±rÄ±z." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarÄ± varken, ülkenin yeniden baÅŸka bir gündeme sokulmasÄ±nÄ±n bu sorunlarÄ± gözardÄ± etmek olacaÄŸÄ±nÄ± savunan ÇÄ±ray, ÅŸöyle devam etti:

'MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKI'NA Ä°HTÄ°YAÇ KALMADI'

"Bu ekonomik ÅŸartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceÄŸini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunlarÄ± erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramÄ±nÄ± ortaya atmÄ±ÅŸ olabilir. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ birliÄŸi bir koalisyon deÄŸildi, bir seçim iÅŸ birliÄŸiydi. Seçim hilelerine karÅŸÄ± oylarÄ±n yabana gitmemesi için bir seçim iÅŸ birliÄŸi, ittifakÄ± kurmuÅŸtuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iÅŸ birliÄŸine, ittifakÄ±na ÅŸu anda bir ihtiyaç kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°YÄ° Parti kendi hükmü ÅŸahsiyeti altÄ±nda kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaÅŸacaktÄ±r. Erken seçimler konusunda da doÄŸmamÄ±ÅŸ çocuÄŸa don biçmenin bir anlamÄ± yoktur. Önce bir getirsinler görelim."

Ä°YÄ° Parti Konya Milletvekili Fahrettin YokuÅŸ'un, "Milletimizin hayrÄ±na bir yasada elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan geri durmayÄ±z." sözünün anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine Aytun ÇÄ±ray, YokuÅŸ'un çok milli bir tavÄ±r sergileyerek, partinin yapÄ±cÄ± muhalefet anlayÄ±ÅŸÄ±na vurgu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ÇÄ±ray, "Kimse burada öküzün altÄ±nda buzaÄŸÄ± aramasÄ±n. Ä°yi niyetle partinin yapÄ±cÄ± muhalefetinin bir iÅŸaretini vermiÅŸtir. Bunun herhangi bir siyasi partiyle iliÅŸkisi yoktur." diye konuÅŸtu.

Ä°DAM TARTIÅžMASI: 'ÖNCE BÄ°R ÇIKARMAYA CESARET ETSÄ°NLER'

Ä°dam tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine de ÇÄ±ray, "Her ÅŸeyde anayasayÄ± deÄŸiÅŸtiriyorlar da idama gelince niçin yavaÅŸ yavaÅŸ oluyormuÅŸ? Onu merak ediyorum. Önce bir çÄ±karmaya cesaret etsinler, çÄ±karsÄ±nlar, ondan sonra konuÅŸuruz." dedi.

Ä°YÄ° Parti'nin, MHP'nin rolünü alarak AKP ile yakÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtilerek, "Meclis'teki hedefiniz ne olacak?" sorusu üzerine ÇÄ±ray, çok partili, çok sesli, özgür, mutlak kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayalÄ±, güçlendirilmiÅŸ bir parlamenter sistemin yeni bir kardeÅŸlik anayasasÄ±yla inÅŸa edilmesinin partinin kuruluÅŸ amaçlarÄ±ndan biri olduÄŸunu kaydetti.

Bunu savunmaya devam edeceklerine ve iktidara geldikleri ilk seçimde bunu gerçekleÅŸtireceklerine deÄŸinen ÇÄ±ray, "Ä°YÄ° Parti'yi bir dahaki seçimde iktidarda göreceksiniz. Hedef, iddia ve inancÄ±mÄ±z var. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z da bu iddia ve inanca baÄŸlÄ±, partisinin baÅŸÄ±nda, hep birlikte yürüyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

‘SEÇÄ°M BÄ°TÄ°NCE Ä°TTÄ°FAK DA BÄ°TTÄ°’

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸllu, “Ä°ttifak olarak yerel seçimler ve parlamentoda nasÄ±l bir karar alacaksÄ±nÄ±z?” sorusuna “Seçim bitince ittifak da bitti” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Balgat’taki parti genel merkezinde haftalÄ±k basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Temel KaramollaoÄŸlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra zamlar dönemi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha önce hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± konularÄ± yeniden hatÄ±rlatma ihtiyacÄ± duyduÄŸunu dile getirerek “Durum daha da kötüleÅŸiyor. UnutmayÄ±n ki ayarÄ±nÄ± bozduÄŸunuz kantar gün gelir sizi de tartar” dedi.

“Ä°ttifak olarak yerel seçimler ve parlamentoda nasÄ±l bir karar alacaksÄ±nÄ±z? Bir araya gelecek misiniz?” sorusuna KaramollaÄŸolu, ÅŸu ifadelerle yanÄ±t verdi: “Ä°ttifak genel seçimlerle ilgiliydi. Seçim bitince ittifak bitti. Bizim birlikte oluÅŸturduÄŸumuz fikir kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± için olmuÅŸtu. Bunun için her zaman hazÄ±rÄ±z. Ama mahalli seçimler ayrÄ±dÄ±r. Bu orada yapÄ±lacak seçimlerle ilgili yapÄ±lacak konudur. Bir ittifak söz konusu olduÄŸunu düÅŸünmüyorum.”

“CHP listesinden giren milletvekillerinin istifasÄ± olacak mÄ±?” sorusuna KaramollaÄŸolu, “Bu isimler veya baÅŸka isimler zamanÄ± gelince ortaya çÄ±kar. Bekleyin biraz, görürsünüz” ifadeleriyle yanÄ±t verdi. (Ankara/AA)

Ä°YÄ° Partili Fahrettin YokuÅŸ, Meclis iÃ§in AKPâ€™ye Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±

Ä°YÄ° Parti Â 43 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±, illere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

'Ä°YÄ° Parti emekÃ§ilere de KÃ¼rtlere de iyi gelmeyecek'

'Millet Ä°ttifakÄ±' Tutum Belgesi aÃ§Ä±klandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:52

www.evrensel.net