Ä°YÄ° Partili Fahrettin YokuÅŸ, Meclis iÃ§in AKPâ€™ye Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±

Ä°YÄ° Parti Konya Milletvekili Fahrettin YokuÅŸ, 'Ä°ktidar partisiyle ittifak kuracak mÄ±sÄ±nÄ±z?' sorusuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°YÄ° Parti Konya Milletvekili Fahrettin YokuÅŸ, Mecliste AKP’nin tek baÅŸÄ±na çoÄŸunluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, MHP ile sorun yaÅŸamalarÄ±n durumunda, Meclisin tÄ±kanmamasÄ± için AKP ile ortak hareket edebileceklerini kaydetti.

Ä°YÄ° Parti Konya Milletvekili YokuÅŸ, otelde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin “Ä°ktidarÄ±n MHP ile kurduÄŸu ittifakta sorun olmasÄ± halinde iktidar partisiyle ittifak kuracak mÄ±sÄ±nÄ±z?” sorusu üzerine YokuÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Partimizin politikalarÄ±nÄ± benim belirleme ÅŸansÄ±m yok. Ä°YÄ° Partinin bütün yöneticilerinin özellikle tüzüÄŸümüzde, hedeflerimizde koyduÄŸumuz ÅŸeyler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r, diye yola çÄ±kan bir hareketiz. EÄŸer ki milletimizin hayrÄ±na bir yasaysa biz elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan geri durmayÄ±z. Yani biz muhalefet olsun, diye ya da ‘Ä°ktidarÄ±n getirdiÄŸi her ÅŸey yanlÄ±ÅŸtÄ±r’ anlayÄ±ÅŸÄ±yla asla bunu yapmayÄ±z. Ama istiÅŸareler yoluyla bizim de görüÅŸlerimiz alÄ±narak, çÄ±karÄ±lacak bir düzenlemeye yani katkÄ± verdiÄŸimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrÄ±naysa her ÅŸeyi yaparÄ±z. Benim bu anlayÄ±ÅŸÄ±m, hepimizin anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Åžu an Türkiye’de yeni bir döneme girdik. Ä°ktidarÄ±n Mecliste tek baÅŸÄ±na bir çoÄŸunluÄŸu yok. En yakÄ±n ittifak kurduÄŸu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaÅŸarsa Ä°YÄ° Parti ile ittifak olur mu, olmaz mÄ±; onlarÄ± bilemem ama bu konuda diyeceÄŸim ÅŸey ÅŸudur. Biz Meclis tÄ±kanmasÄ±n, devlet çalÄ±ÅŸsÄ±n noktasÄ±nda milletin hayrÄ±na olan her ÅŸeyde elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyarÄ±z.” (KONYA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:09

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