İYİ Parti  43 milletvekili çıkardı, illere göre dağılımı

İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre,oyların yüzde 10'unu alarak 43 milletvekili çıkardı.

Yedi ay önce kurulan İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre, açılan sandıklardaki oyların yüzde 10'unu alarak 44 milletvekili çıkardı.

"Türkiye İyi Olacak" sloganıyla 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre 43 milletvekili çıkardı.

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İYİ Parti Ankara'dan 5, İstanbul'dan 8, Antalya'dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'den 2'şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray'dan ise birer olmak üzere toplam 43 milletvekili kazandı.

Parti ilk seçiminde 55 ilde milletvekili çıkaramadı. İYİ Parti'nin milletvekili çıkaramadığı iller şöyle:

"Düzce, Osmaniye, Kilis, Karabük, Yalova, Iğdır, Ardahan, Bartın, Şırnak, Batman, Kırıkkale, Karaman, Bayburt, Zonguldak, Yozgat, Van,Uşak, Urfa, Tunceli, Tokat, Sivas, Sinop, Siirt, Rize, Ordu, Niğde, Nevşehir, Muş, Mardin, Malatya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırklareli, Kastamonu, Kars, Hatay, Hakkari, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Çorum, Çankırı, Çanakkale, Burdur, Bolu, Bitlis, Bingöl, Bilecik, Artvin, Amasya, Ağrı, Adıyaman."

Başkanlık Divanı'nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker'in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat PartiGenel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 15:28

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