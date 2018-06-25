Seçim sonuçları gazetelere nasıl yansıdı?

Seçim sonuçlarını iktidara yakın medya kutlayan başlıklarla görürken Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazeteler ise adaletsizliğe dikkat çekti.

Seçim sonuçları, iktidar yanlısı ve muhalif gazetelerin manşetlerine farklı yorumlarla yansıdı. İktidar yanlısı medya Erdoğan’ın ilk “başkan” seçilmesini işlerken, muhalif medya ise AKP’nin devlet imkanlarıyla aldığı sonuçlar için “adaletsizliğe” işaret etti.

Bir yanda OHAL diğer yanda muhalefet partilerine yönelik medya ambargosu altında dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, kayıt altına alınan usulsüzlüklere, blok oy kullanmalarına, muhalif parti müşahitlerine dönük saldırılara ve yabancı gözlemci heyetlerinin gözaltına alınmalarına varan uygulamalara sahne oldu. Bu tablo altında gerçekleşen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 52.55 oy oranıyla seçimlerden galip çıkarken partisi AKP ise Meclis’te çoğunluğu sağlayamadı. AKP, yüzde 42.3 oy ile 290 milletvekili çıkarırken MHP yüzde 11.2 ile 49 milletvekili, CHP yüzde 22.7 ile 146 milletvekili, İYİ Parti yüzde 10.1 ile 47 milletvekili, HDP ise yüzde 11.5 ile 68 milletvekili çıkardı. Saadet Partisi yüzde 1.4 oranında oy alarak Meclis'e giremedi .

Bu seçim sonuçları, iktidar yanlısı ve muhalif gazetelerin manşetlerinde farklı başlıklarla yer aldı.

‘SARAY’A KURT KAPANI’

Evrensel, Tek adam yönetimine karşı mücadeleye devam” manşetiyle çıktı. Alt başlıkta Erdoğan’ın YSK’den önce zafer ilan ettiği vurgulanırken başkanlık sistemi ile ilgili meşruiyet tartışmalarına yer verildi. Seçim günü yaşanan ihlal ve usülsüzlükler ile halkın usulsüzlük ve engellemeler karşısındaki azmine de dikkat çekildi.

Cumhuriyet gazetesi, “Saray’a kurt kapanı” manşetiyle çıktı. AKP’nin Meclis’teki çoğunluğunu kaybetmesini “koalisyon dönemi” olarak yorumlayan gazete, Meclis’te MHP’nin desteğine ihtiyaç duyacak olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’nin düşen oylarına atfen söylediği “Hedefe ulaşamadık” sözünü öne çıkardı.

Cumhuriyet, Meclis’te grup kurmaya sayısı yeten 5 parti olacağını, Meclis’te 8 partiden temsilcilerin yer alacağını da yazdı.

‘HER ŞEYE RAĞMEN BARAJ YIKILDI’

Yeni Yaşam Gazetesi ise, “Her şeye rağmen baraj yıkıldı” manşetini attı. HDP’nin başarısına dikkat çeken gazete, eş başkanları ve milletvekilleri tutuklanan, binlerce üyesi cezaevine atılan, seçim kampanyası engellenen, ağır medya ambargosu uygulanan, cumhurbaşkanı adayı cezaevinde kampanya yürütmek zorunda kalan HDP’nin buna rağmen barajı geçip 3. parti olduğunu yazdı. Gazete, sürmanşetine ise “Eşitsiz seçimde tartışmalı sonuç” başlığını attı.

“Atı alan yine Üsküdar’ı geçti” manşeti atan Sözcü gazetesi de, YSK’nin sonuçları ilan etmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anadolu Ajansı verilerini baz alarak kendisini cumhurbaşkanı ilan etmesini eleştirdi. Bahçeli’yi “seçimin kazananı” ilan eden Sözcü, Saadet Partisi’nin yüzde 1,4 oy ile milletvekili çıkaramamasını “hayal kırıklığı” olarak, Meral Akşener’in yüzde 7,3’lük oyunu ise “Tülbent devrimi yarım kaldı” diye niteledi.

BİRGÜN’DEN ‘ADALETSİZ SEÇİM’ MANŞETİ

Birgün gazetesi de “Adaletsiz seçim” manşeti ile seçim sonrası okurlarının karşısına çıktı. “Seçimlerde devlet olanaklarını ve medyayı alanlarla yarışıldı” üst spotunu kullanan gazete, tek kaynaktan gelen sayım verilerinin yol açtığı şüpheye işaret edip henüz YSK açıklama yapmadan Cumhur İttifakı’nın zafer ilan etmesini eleştirdi.

HÜRRİYETE GÖRE KAZANAN TÜRK MİLLETİ

Hürriyet gazetesi, “Çoğunluk Cumhur’un” manşeti ile çıktı. Sürmanşetinde ise “İlk turda zafer” ifadelerini kullanan gazete, Tayyip Erdoğan’ın “Kazanan Türk milleti” sözlerinin yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Denge ve denetleme görevini aldık” açıklamasına yer verdi. Hürriyet, CHP adayı Muharrem İnce’ye dair haberinde ise İnce’nin CHP’den fazla oy aldığı belirtti.

SABAH ‘CUMHURUN ZAFERİ’ DEDİ

Sabah gazetesi de manşetinde “Türkiye yeni dönemde Başkan’la devam dedi” üst başlığını ve “Cumhurun zaferi” başlığını kullandı.

Posta gazetesi ise, “Türkiye Cumhuriyeti ilk başkanını seçti: Erdoğan kazandı” manşetiyle çıktı. Seçime katılım oranının hem Kasım 2015 seçimini hem de Nisan 2017 referandumunu geride bıraktığını yazan Posta, İnce’nin partisinden yüzde 8,1 fazla oy alırken Akşener’in ise partisinden yüzde 2,6 az oy aldığına dikkat çekti.

Yeni Şafak seçim sonucunu “24 Haziran Devrimi” olarak değerlendirdi ve “Yeniden Bismillah” manşetine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. Başkanı” olarak tanımlayan gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9. seçiminde de zafer kazanamadığını yazdı ve “CHP’de fırtına kopacak” dedi. (MA)

24 Haziran seçimleri sonrası il il oy oranları

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 16:02

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