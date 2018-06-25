24 Haziran seçimleri sonrası il il oy oranları

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre il il oy oranlarını derledik ve eski seçimlerle karşılaştırdık.

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 3 büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir’de AKP-MHP bloğu, 16 Nisan referandumundaki ‘Evet’ oylarının üstüne çıktı. CHP, 7 Haziran ve 1 Kasım’a göre düşüş gösterirken HDP oylarında aynı seçimlere göre artış yaşandı.

İSTANBUL

10 milyon 752 bin 851 seçmenin bulunduğu İstanbul’da, seçmenlerin yüzde 88.3’ü sandığa gitti. AKP oyların yüzde 42.6’sını alırken CHP yüzde 26.5, HDP yüzde 12.6, MHP yüzde 8.3, İYİ Parti yüzde 8, Saadet Partisi yüzde 1.5 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 50 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 36.9, Selahattin Demirtaş yüzde 7.2, Meral Akşener yüzde 4.8, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9 oyda kaldı.

İSTANBUL'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 40.91, CHP yüzde 29.42, HDP yüzde 12.43, MHP yüzde 11.07

1 Kasım 2015: AKP yüzde 48.7, CHP yüzde 30.4, HDP yüzde 10.1, MHP yüzde 8.6

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 48.6, Hayır yüzde 51.4

ANKARA

3 milyon 977 bin 182 seçmenin bulunduğu Ankara’da, seçmenlerin yüzde 89.6’sı sandığa gitti. AKP oyların yüzde 40.3’ünü alırken CHP yüzde 26.2, MHP yüzde 13.2, İYİ Parti yüzde 12.2, HDP yüzde 6.3, Saadet Partisi yüzde 1.5 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 51.5 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 36.2, Selahattin Demirtaş yüzde 2.1, Meral Akşener yüzde 9, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9 oyda kaldı.

ANKARA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 41.21, CHP yüzde 29.44, MHP yüzde 18.02, HDP yüzde 5.23

1 Kasım 2015: AKP yüzde 48.8, CHP yüzde 30.8, MHP yüzde 14.2, HDP yüzde 4.1

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 48.8, Hayır yüzde 51.2

İZMİR

3 milyon 286 bin 704 seçmenin bulunduğu İzmir’de seçmenlerin yüzde 89.5’i oy kullandı. CHP oyların yüzde 41.5’ini alırken AKP yüzde 28.5, HDP yüzde 11.4, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 6.3, Saadet Partisi yüzde 0.8 oy topladı.

Muharrem İnce yüzde 54 oy alırken, Tayyip Erdoğan yüzde 32.9, Selahattin Demirtaş yüzde 6, Meral Akşener yüzde 6.3, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5 oyda kaldı.

İZMİR'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 26.2, CHP yüzde 45.41, MHP yüzde 13.71, HDP yüzde 10.32

1 Kasım 2015: AKP yüzde 31, CHP yüzde 46.8, MHP yüzde 11.4, HDP yüzde 8.6

16 Nisan referandumu Evet yüzde 31.2, Hayır yüzde 68.8.

DİYARBAKIR

1 milyon 40 bin 824 seçmenin bulunduğu Diyarbakır’da seçmenlerin yüzde 83.9’u oy kullandı. HDP oyların yüzde 66’sını alırken AKP yüzde 21, İYİ Parti yüzde 2.8, CHP yüzde 2.3, Saadet Partisi yüzde 1.7, MHP yüzde 1.3 oy topladı.

Selahattin Demirtaş yüzde 64.3 oy alırken, Tayyip Erdoğan yüzde 27.4, Muharrem İnce yüzde 6.1, Meral Akşener yüzde 1, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 oyda kaldı.

DİYARBAKIR'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: HDP yüzde 79.06, AKP yüzde 14

1 Kasım 2015: HDP yüzde 72.8, AKP yüzde 21.4

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 32.4, Hayır yüzde 67.6

KOCAELİ

1 milyon 359 bin 211 seçmenin bulunduğu Kocaeli’de seçmenlerin yüzde 90’ı oy kullandı. AKP oyların yüzde 48.3’ünü alırken, CHP yüzde 20.1, MHP yüzde 11.4, İYİ Parti yüzde 10.3, HDP yüzde 7.3, Saadet Partisi yüzde 2.2 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 58.8 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 28.1, Meral Akşener yüzde 7.2, Selahattin Demirtaş yüzde 4.3, Temel Karamollaoğlu yüzde 1.5 oyda kaldı.

KOCAELİ’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 46.32, CHP yüzde 24.39, MHP yüzde 15.34, HDP yüzde 7.37

1 Kasım 2015: AKP yüzde 56.5, CHP yüzde 23.4, MHP yüzde 11.2, HDP yüzde 5.5

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 56.7, Hayır yüzde 43.3.

BURSA

2 milyon 187 bin 679 seçmenin bulunduğu Bursa’da seçmenlerin yüzde 90’ı oy kullandı. AKP oyların yüzde 46.2’sini alırken, CHP yüzde 22.8, İYİ Parti yüzde 12.5, MHP yüzde 10.8, HDP yüzde 5.6, Saadet Partisi yüzde 1.7 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 55.5 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 31.5, Meral Akşener yüzde 8.2, Selahattin Demirtaş yüzde 3.5, Temel Karamollaoğlu yüzde 1.1 oyda kaldı.

BURSA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 43.86, CHP yüzde 27.95, MHP yüzde 17.68, HDP yüzde 5.51

1 Kasım 2015: AKP yüzde 54, CHP yüzde 26.7, MHP yüzde 12.4, HDP yüzde 4.1

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 53.2, Hayır yüzde 46.8.

ADANA

1 milyon 561 bin 322 seçmenin bulunduğu Adana’da seçmenlerin yüzde 86.5’i oy kullandı. AKP oyların yüzde 34.6’sını alırken, CHP yüzde 26.1, HDP yüzde 13.5, İYİ Parti yüzde 12.2, MHP yüzde 11.8 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 44.1 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 35.8, Meral Akşener yüzde 9.8, Selahattin Demirtaş yüzde 9.3, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.8 oyda kaldı.

ADANA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 29.95, CHP yüzde 28.82, MHP yüzde 23.4, HDP yüzde 14.43

1 Kasım 2015: AKP yüzde 36.8, CHP yüzde 29.8, MHP yüzde 19.6, HDP yüzde 11.7

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 41.8, Hayır yüzde 58.2.

MERSİN

1 milyon 301 bin 269 seçmenin bulunduğu Mersin’de seçmenlerin yüzde 88.7’si oy kullandı. AKP oyların yüzde 28.6’sını alırken, CHP yüzde 26.8, HDP yüzde 16.9, İYİ Parti yüzde 13.6, MHP yüzde 12.8 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 37.9 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 37.4, Meral Akşener yüzde 12.1, Selahattin Demirtaş yüzde 11.9, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5 oyda kaldı.

MERSİN’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 25.88, CHP yüzde 28.95, MHP yüzde 24.81, HDP yüzde 17.85

1 Kasım 2015: AKP yüzde 31, CHP yüzde 30.5, MHP yüzde 21.4, HDP yüzde 15

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 36, Hayır yüzde 64.

HATAY

1 milyon 66 bin 814 seçmenin bulunduğu Hatay’da seçmenlerin yüzde 89.1’i oy kullandı. AKP oyların 36.2’sini alırken CHP yüzde 30.6, MHP yüzde 14.5, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 6.5 oy topladı.

Tayyip Erdoğan yüzde 48.5 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 42.8, Meral Akşener yüzde 5.6, Selahattin Demirtaş yüzde 2.3, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.6 oyda kaldı.

HATAY’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2015: AKP yüzde 37.79, CHP yüzde 36.33, MHP yüzde 14.02, HDP yüzde 6.58

1 Kasım 2015: AKP yüzde 43.2, CHP yüzde 36.1, MHP yüzde 12.3, HDP yüzde 6.8

16 Nisan referandumu: Evet yüzde 45.6, Hayır yüzde 54.4. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 11:42

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