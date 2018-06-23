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Seçim Günlüğü (23 Haziran 2018)

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar...
Seçim Günlüğü (23 Haziran 2018)
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

24 Haziran seçimlerin öncesi son propaganda gününe girildi. Bugün Muharrem İnce ve Tayyip Erdoğan, İstanbul'da mitingler düzenleyecek.

İNCE'NİN A, B VE C PLANLARI: DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, DAHA FAZLA DEMOKRASİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan’ın Meclis’te çoğunluğu kaybetmeleri durumunda söylediği “A, B ve C planlarımız var” açıklamasını CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye sordu.

İnce'nin A, B ve C planları: Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi

Fatih Altaylı'nın 'Ya tam tersi olursa' başlıklı köşesinde Muharrem İnce'ye A, B ve C planlarını sordu.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A UYARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'ye seslenerek "Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter" dedi.

Bahçeli: Davutoğlu'nun yaptığı hataları yaparlarsa her şey biter

Devlet Bahçeli, AKP'ye seslenerek 'Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter.' dedi.

İZMİTLİLERLE SEÇİM SOHBETİ

12 belediyenin 12’sinin de AKP’de olduğu Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit’te seçimin nabzını tutuk. İlçede referandumda 800 oy farkla 'hayır' çıkmıştı.

Referandumda 'hayır' diyen İzmitliler: 'Güvenmiyorum, müşahit oldum'

12 belediyenin 12’sinin de AKP’de olduğu Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit’te seçimin nabzını tutuk. İlçede referandumda 800 oy farkla 'hayır' çıkmıştı.

EMEP: OYUNU TEK ADAMI DURDURMAK İÇİN KULLAN

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'la 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Doğan, emekçilere “Vakit, akşam televizyon başında seçim sonuçları izleme değil, sandık peşinde olma vaktidir” çağrısı yaptı.

Şükran Doğan: Oyunu tek adamı durdurmak için kullan

Seçimleri konuştuğumuz EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, emekçilere 'Vakit, sandık peşinde olma vaktidir' çağrısı yaptı.

EMEP MYK ÜYESİ LEVENT TÜZEL, NAKIŞ İŞÇİLERİYLE SEÇİMİ KONUŞTU

Nakış işçileriyle bir araya gelen EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, '24 Haziran'da işimiz bitmeyecek. Tek adama dur deyip mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

Nakış işçileriyle buluşan Tüzel: ‘24 Haziran’da işimiz bitmeyecek'

Nakış işçileriyle bir araya gelen EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, '24 Haziran'da işimiz bitmeyecek. Tek adama dur deyip mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

SEÇİM MEKTUPLARI

Kocaeli'den bir Ford Otosan işçisi, Kayseri'den bir OSB işçisi ve bir kamu emekçisi ile Iğdır'dan Rozalin Türkali seçimlere ilişkin görüşlerini yazdı.

Seçim mektupları: 'Sandığa gidip gereken dersi vermeliyiz'

Kocaeli'den bir Ford Otosan işçisi, Kayseri'den bir OSB işçisi ve bir kamu emekçisi ile Iğdır'dan Rozalin Türkali seçimlere ilişkin görüşlerini yazdı.

YILDIRIM'DAN CHP'YE: ATATÜRK OLSAYDI SİZE HAYA HAKKI TANIMAZDI

Başbakan Binali Yıldırım Aydın'da konuştu. Yıldırım, CHP'ye seslenerek, 'Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı.' dedi.

Yıldırım'dan CHP'ye: Atatürk hayatta olsa size hayat hakkı tanımazdı

Başbakan Binali Yıldırım Aydın'da konuştu. Yıldırım, CHP'ye seslenerek, 'Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı.' dedi.

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