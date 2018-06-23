İnce'nin A, B ve C planları: Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi

Fatih Altaylı'nın 'Ya tam tersi olursa' başlıklı köşesinde Muharrem İnce'ye A, B ve C planlarını sordu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın "A, B ve C planlarımız var" açıklamasına yanıt verdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan’ın Meclis’te çoğunluğu kaybetmeleri durumunda söylediği “A, B ve C planlarımız var” açıklamasını CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye sordu.

“Yani İnce cumhurbaşkanı seçilir ama Meclis’te çoğunluk Cumhur İttifakı’nın yani AK Parti-MHP birlikteliğinin olursa ne olacak?” diye soran Altaylı’ya İnce, “Bizim A, B ve C planlarımız daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla mutluluk. Meclis’te AKP ve MHP’nin buna karşı çıkacak hali yok herhalde” yanıtını verdi.

Altaylı’nın “Ya tam tersi olursa” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Eh artık şunun şurasında 24 saat kaldı.

Yarın bu saatlerde inşallah oy kullanmaya gidiyor olacağız.

Sandıktan ne çıkacağı hiç bu kadar belirsiz olmamıştı son yıllarda.

İktidar partisi ilk kez “tek kale maç” oynamıyor.

Karşılıklı ataklar var.

Bunu en iyi hükümete yakın medyanın, hükümete en yakın kalemlerinden anlıyoruz.

1. “Muharrem İnce kazanırsa başınıza bunlar gelecek” diyerek AK Parti’den son dönemde uzaklaşmış isimlere mesaj yollanıyor.

2. İnce’ye yönelik çok ciddi bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor, kazaklı, montlu fotoğrafları “15 Temmuz gecesi” diye yayınlanıyor.

Hal böyle olmaya başlayınca bende de bir merak uyanıyor.

Biliyorsunuz bir süredir anket sonuçlarına da bağlı olarak yapılan bir yorum var.

Şöyle deniliyor: “Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanır ama TBMM çoğunluğunu AK Parti kaybeder, çoğunluk muhalefete geçer.”

Hatta bu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu, o da “A, B ve C planlarımız var” diye yanıtladı.

O zaman ben aynı soruyu farklı açıdan sorayım!

Ya tam tersi olursa?

Yani İnce cumhurbaşkanı seçilir ama Meclis’te çoğunluk Cumhur İttifakı’nın yani AK Parti-MHP birlikteliğinin olursa ne olacak?

Belli ki İnce’nin performansı sayesinde artık bu da bir olasılık.

Belki İnce’ye de böyle bir olasılığı sorma zamanı gelmiştir.

Not: Bu soruyu Ankara mitinginden sonra ulaştığım Muharrem İnce’ye sordum. “Milletimizin tercihi başımızın üzerinedir. Bizim A, B ve C planlarımız daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla mutluluk. Meclis’te AKP ve MHP’nin buna karşı çıkacak hali yok herhalde”yanıtını verdi.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 10:08

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