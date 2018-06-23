Bahçeli: Davutoğlu'nun yaptığı hataları yaparlarsa her şey biter

Devlet Bahçeli, AKP'ye seslenerek 'Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan’ın sorularını yanıtladı.

'AHMET DAVUTOĞLU’NUN HATALARINI YAPARLARSA HER ŞEY BİTER'

♦ “Sayın Recep Tayip Erdoğan beyi destekleyeceğimizi ifade etmişiz. Hal böyle olunca yürütmenin başı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan’dır. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter. Tuğrul Bey’e teklifte bulundu. Meral Akşener kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ne yapacağız biz, bu kadar mücadele veriyoruz.”

♦ “Cumhur ittifakında nifak uyarım Ak Parti adaylarına yöneliktir. Ak Parti Kayseri’deki istişare ve toplantımızda kullandığımız bir kelimedir. O AK Parti adaylarına yöneliktir. AK Parti’nin bunu bilmesi ve görmesi lazım. MHP’nin oradaki temsilini sürekli eleştiriyorlar. Başka türlü söylemler kullanıyorlar. Ama sayın Cumhurbakanı’nın adaylığını konuşmuyorlar. Bir tanesi daha var MHP’nin büyük kurultayında ‘MHP’nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ dedim. Yapılan konuşmalarda ‘Bir MHP’yi neden taşıyalım, güçlü bir AK Parti’yi yaratalım’. Hiç ağızlarından cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor. Bunlar her yerde 3-5 tane var.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 08:51

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