ÅžÃ¼kran DoÄŸan: Oyunu tek adamÄ± durdurmak iÃ§in kullan

SeÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžÃ¼kran DoÄŸan, emekÃ§ilere 'Vakit, sandÄ±k peÅŸinde olma vaktidir' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Türkiye yarÄ±n kritik bir seçim için sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. AKP-MHP ittifakÄ±, 16 Nisan referandumunda ‘tek adam’ için yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸi tam olarak hayata geçirmek için hem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de Meclis çoÄŸunluÄŸunu elde etmek için uÄŸraÅŸÄ±rken, karÅŸÄ±sÄ±ndaki geniÅŸ muhalefet bloku da bunu durdurmak için mücadele ediyor.

Ülke tarihinde seçim güvenliÄŸi konusunda en çok endiÅŸe yaÅŸanan seçim, kuÅŸkusuz bu seçim. Zira ÅŸaibe iddialarÄ± ve YSK’nin usulsüz kararlarÄ±yla tarihe geçen 16 Nisan referandumu deneyimi var. Bu nedenle muhalefet bir yandan seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± sürdürürken bir yandan da seçimin sandÄ±kta kaybedilmemesi için çabalÄ±yor. Seçim güvenliÄŸi için bir araya gelen çeÅŸitli siyasi partiler, kitle örgütleri, sendikalar, odalar ve yurttaÅŸlara çaÄŸrÄ± yapÄ±yor.

Emek Partisi de seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, ‘tek adam yönetimi’nin geriletilmesi için mutlaka sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilmesi ve sandÄ±klara sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± vurgusuyla birlikte yürüttü. Seçim güvenliÄŸi için tüm güçlerini seferber ettiklerini belirten EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan, emekçilere “Vakit, akÅŸam televizyon baÅŸÄ±nda seçim sonuçlarÄ± izleme deÄŸil, sandÄ±k peÅŸinde olma vaktidir” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. SorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan DoÄŸan, sonucu ne olursa olsun 24 Haziran’Ä±n bir son deÄŸil baÅŸlangÄ±ç olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Her durumda siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, halk güçleri ile mücadele birliÄŸi içinde olmanÄ±n çabasÄ±nÄ± göstereceÄŸiz” dedi.

TEK ADAMIN DURDURULMASI Ä°ÇÄ°N...

Öncelikle siz Emek Partisi olarak bu seçimlerde nasÄ±l bir kampanya süreci yürüttünüz, neler yaptÄ±nÄ±z, nasÄ±l tepkilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z?

16 yÄ±ldÄ±r iktidarÄ±n iÅŸçileri, emekçileri, gençleri, kadÄ±nlarÄ±, ezilen halklarÄ±, farklÄ± inançlarÄ± ve kendisiyle uyuÅŸmayan tüm toplumsal kesimleri baskÄ± altÄ±na alan uygulamalarÄ±nÄ±n katlanarak sürmemesinin ve son bulmasÄ±nÄ±n yolu tüm bu kesimlerin ortak mücadelesinden geçmektedir. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n ana ekseni bu yöndedir. Seçimleri de bu mücadelenin bir parçasÄ± olarak ele alÄ±yoruz. Tek adam, tek parti rejiminin inÅŸasÄ±nda önemli dönemeç olacak bu seçimde inÅŸanÄ±n engellenmesi için çalÄ±ÅŸma içindeyiz. Bu amaçla iÅŸyerleri, fabrikalar, semtler, organize sanayi bölgeleri ve özel olarak kadÄ±nlar, gençler arasÄ±nda seçim platformumuzu ve HDP ve DemirtaÅŸ’a oy isteme gerekçelerimizi anlatarak çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. Bildiri, afiÅŸ, duvar gazeteleri, sticker vb. yazÄ±lÄ± ve görsel araçlar kullanmanÄ±n, belli merkezlerde stantlar açmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra asÄ±l olarak iÅŸyerleri, semtler, evler, çeÅŸitli dernekler yani yapabileceÄŸimiz her yerde toplantÄ±lar yaparak iÅŸçi ve emekçilerle yüz yüze gelmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

ORTAK SORUN HAYAT PAHALILIÄžI

YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z çalÄ±ÅŸmalardan nasÄ±l gözlemler edindiniz? ÖrneÄŸin AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyen yurttaÅŸlar hangi gerekçeleri sÄ±ralÄ±yor ya da vermeyeceÄŸini söyleyenler?

Genelde dile getirilen hoÅŸnutsuzluklarÄ± hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ücretlerin düÅŸüklüÄŸü ve son zamanlarda daha belirgin hale gelen alÄ±m gücündeki erime ÅŸeklinde özetleyebiliriz. Yani market, pazar fiyatlarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi, mevsim sebze meyvelerinin dahi alÄ±namaz durumda olmasÄ±, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± AKP’ye oy vereceÄŸini, her ÅŸeyin iyi gittiÄŸini söyleyenlerin dahi üzerinden atlayamadÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. AynÄ± zamanda emekli olamama, çocuklarÄ±n eÄŸitimi ve geleceÄŸi, iÅŸsizlik ve genel anlamda yarÄ±n ne olacak kaygÄ±sÄ± da temel sorun olarak dile getiriliyor. Geleceksizlik ve iÅŸsizlik sorunlarÄ± gençler tarafÄ±ndan da yoÄŸun olarak ifade ediliyor. KadÄ±nlarÄ±n kaygÄ±larÄ± hem kendileri hem çocuklarÄ±yla ilgili.

HÄ°LE YAPMAZSA KAYBEDECEK KANISI YAYGIN

Muhalefeti destekleyen, tek adamÄ± geriletmek isteyen emekçiler ne söylüyor?

Muhalefette yer alan partilere oy vereceklerin temel kaygÄ±sÄ± oylarÄ±nÄ±n herhangi hileli bir durumla yok sayÄ±lmasÄ±. Referandum sonuçlarÄ±na atÄ±fta bulunularak, bu seçimde normal koÅŸullarda iktidarÄ±n kaybetmesi gerektiÄŸi yaygÄ±n bir kanÄ±. 15 Temmuz sonrasÄ± artan ve tek adam iktidarÄ±nÄ±n provasÄ± sayÄ±lan OHAL, KHK uygulamalarÄ±, baskÄ±lar, iÅŸten atmalar, iÅŸçiler arasÄ±nda grev yasaklarÄ± ve aldÄ±klarÄ± zammÄ±n hÄ±zla erimesi, benzin zamlarÄ±, TL’nin deÄŸer kaybÄ±, kredilere ve kredi kartlarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n getirdiÄŸi yük, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gözaltÄ±lar, ErdoÄŸan’Ä±n kibirli ve herkesi küçümseyen tavrÄ±, demokratik hak ve özgürlük talepleri muhalif kesimler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmakta. Parlamentonun devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve tüm yetkilerin baÅŸkanlÄ±k eliyle tek kiÅŸide toplanacak olmasÄ±, yargÄ±ya müdahalenin geldiÄŸi boyutlar, tüm medyanÄ±n iktidarÄ±n tek sesi halinde yayÄ±n yapmasÄ± ciddi tepki alan uygulamalar olarak ifade ediliyor. BaÅŸkanlÄ±k sistemini ve tek adam rejimini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmanÄ±n önlenmesi için barajÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± tek parti olan HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini matematiksel olarak hemen herkes ifade ediyor.

ÇÖZÜM HALK DEMOKRASÄ°SÄ°

Seçimlere giren muhalefet partileri tek adam sisteminin alternatifi olarak parlamenter sistemi gösteriyor. Siz EMEP olarak bu konuda ne diyorsunuz, nasÄ±l bir politik sistem öngörüyorsunuz?

Partimiz seçimlerde “tek adam rejimi”ne geçit vermemeyi temel öncelik olarak belirledi ve seçim süreci boyunca da ona uygun bir çalÄ±ÅŸma yürüttü. Biliyoruz ki “Cumhur Ä°ttifakÄ±” kazandÄ±ÄŸÄ±nda demokratik hak ve özgürlüklerden geriye ne kadar kÄ±rÄ±ntÄ± kaldÄ±ysa onlarÄ± da yok edecek, OHAL ve KHK düzeni katmerleÅŸerek sürecektir. Tersi bir durumda da her ÅŸey güllük gülistanlÄ±k olmayacak tabii. Zira kapitalist emperyalist sistemin, tekellerin ve iÅŸ birlikçi burjuvazinin egemenliÄŸi devam ediyor. Bizim için ‘tek adam tek parti’ egemenliÄŸinin alternatifi parlamenter sistem deÄŸildir. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin sarÄ±lmasÄ± gereken çözüm bu olmamalÄ±dÄ±r. Türkiye’nin siyasi tarihi de bunun somut göstergesidir.

HalkÄ±n mutlak egemenliÄŸine dayanan bir halk demokrasisi kurulmadÄ±ÄŸÄ± sürece iÅŸçilerin, emekçilerin ve ülkenin temel sorunlarÄ± gerçek anlamda bir çözüme kavuÅŸturulamaz. Seçim bidirgemiz bunu temel yönleriyle açÄ±klÄ±yor. Bir tarafta tüm sermayeyi ve üretim araçlarÄ±nÄ± elinde bulunduran bir avuç sermayedar diÄŸer tarafta sömürülen milyonlarca iÅŸçi ve emekçinin bulunduÄŸu bu düzen var oldukça, ne savaÅŸlar son bulur, ne eÅŸit, adil ve insanca bir yaÅŸam kurulabilir. Bu gerçekten hareketle aslolan; seçimden seçime oy vermek üzere hatÄ±rlanan, diÄŸer zamanlarda örgütlenme, grev, insanca yaÅŸayacak ücret, düÅŸünce ve ifade belirtme, gösteri hakkÄ± vb. için attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±m türlü yasaklarla çevrelenen iÅŸçi ve emekçi kitlelerinin, ezilen halk kesimlerinin örgütlü mücadelesidir. Partimiz, halkÄ±n egemenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, halk demokrasisinin tesisi için bu mücadelenin örgütleyicisi olmakla yükümlüdür, varlÄ±k nedeni budur. Buradan hareketle de iÅŸçi ve emekçileri acil talepleri etrafÄ±nda birleÅŸmeye ve EMEP’te örgütlenmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

Ä°YÄ° VE GÜZEL OLAN MÜCADELE Ä°LE GELECEKTÄ°R

Tek adama karÅŸÄ± mücadele, tek adamÄ±n durdurulmasÄ±... Bu sürecin öncelikli hedefi olarak tarif ediliyor. Ancak seçim meydanlarÄ±nda liderler yine ‘Ben yapacaÄŸÄ±m, ben deÄŸiÅŸtireceÄŸim’ diye vaat veriyor...

Evet, ne yazÄ±k ki meydanlardaki söylemlerde ‘ben’ dili hakim. Bu dil bugünün dili deÄŸil, burjuvazinin yönetme tarzÄ±nÄ±n adaylardaki tezahürü olarak her seçimde tüm burjuva partilerin dili olagelmiÅŸtir. “Oy verin gerisine karÄ±ÅŸmayÄ±n” dilidir. Muhalefet kanadÄ±nda, özellikle Muharrem Ä°nce, “YapacaÄŸÄ±m, atayacaÄŸÄ±m, kaldÄ±racaÄŸÄ±m, açacaÄŸÄ±m, kapatacaÄŸÄ±m” vaatleri ile bu dili çok kullanÄ±yor. Bu dilin belki de en itici uygulayÄ±cÄ±sÄ± olan ErdoÄŸan’Ä±n ‘tek adam’lÄ±k sevdasÄ± geniÅŸ kitlelerce kabul görmemektedir. Buna raÄŸmen seçim meydanlarÄ±nda halen “ben, ben” denilmesi, halkÄ± ‘kurtarÄ±cÄ±’ya mahkum görmenin sonucu ve kitlelerin kendi gücünün farkÄ±na varmamasÄ±nÄ± pekiÅŸtiren bir iÅŸlev de görüyor. Oysa iyiden ve güzelden yana kalÄ±cÄ± olarak ne yapÄ±lacaksa ancak iÅŸçilerin, emekçilerin, ezilen halklarÄ±n örgütlü mücadelesi ile olacaktÄ±r.

SANDIÄžA ATILAN OYUN ATILDIÄžI GÄ°BÄ° ÇIKMASI Ä°ÇÄ°N...

Gelelim seçim güvenliÄŸine. Partinizin de arasÄ±nda bulunduÄŸu pek çok kurum belki ilk kez bu gerekçeyle bir araya geldi ve Adil Seçim Platformunu oluÅŸturdu. BaÅŸka oluÅŸumlar, çalÄ±ÅŸmalar da var. Neler yapÄ±yorsunuz? SandÄ±klara iliÅŸkin durum nedir? Eksikler var mÄ±dÄ±r, nasÄ±l bir çaÄŸrÄ±nÄ±z olur yurttaÅŸlara?

Seçime katÄ±lan partilerin -antidemokratik siyasi parti ve seçim yasalarÄ± nedeniyle katÄ±lamayanlarÄ±n da- adil koÅŸullarda seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütemediÄŸi bir gerçek. Bir de son yÄ±llarda giderek artan ‘SandÄ±ÄŸa atÄ±lan oyun atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi çÄ±kmamasÄ±’ kaygÄ±sÄ± var. Ä°ÅŸte bu kaygÄ± seçime giren muhalif partileri yan yana getirdi. Partimizin de içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± Adil Seçim Platformunda partilerin yanÄ± sÄ±ra birçok siyasi oluÅŸum, DÄ°SK, KESK, TMMOB dahil emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, farklÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve dernekler bulunuyor. Amaç; adil ve güvenli bir seçim ortamÄ± saÄŸlanmasÄ±, halkÄ±n iradesinin her türlü ÅŸaibeden uzak olarak sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ± ve yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± gibi de sandÄ±ktan çÄ±kmasÄ±. Çok ciddi ve hummalÄ± bir çalÄ±ÅŸma sürdürüldü, sürdürülüyor.

HALK OYUNA DA SANDIÄžINA DA SAHÄ°P ÇIKACAKTIR

16 Nisan gibi bir deneyim var bir de...

Öncelik 180 bin sandÄ±ÄŸÄ± boÅŸ bÄ±rakmayacak ÅŸekilde sandÄ±k görevlisi atanmasÄ±ydÄ± ve gerçekleÅŸtirildi. Seçime giren partilerce okul, ilçe görevlileri belirlendi. Riskli olarak görülen sandÄ±klar üzerine özel çalÄ±ÅŸmalar yürütülmekte. Her sandÄ±ÄŸa müÅŸahit çalÄ±ÅŸmasÄ± sürmekte. MüÅŸahit olmayan sandÄ±klar tespit edilerek çeÅŸitli mecralardan çaÄŸrÄ±lar yapÄ±lmakta ve bu çaÄŸrÄ±lara dönüÅŸler de son derece olumlu. MüÅŸahit olunmasÄ± için çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± buradan da duyurmuÅŸ olalÄ±m. Seçim günü de dahil müÅŸahit olmak için partilere baÅŸvuru yapÄ±labilir.

Hilesiz hurdasÄ±z bir seçim dileÄŸi herkesin dilindeyken iktidarÄ±n da zaman zaman sandÄ±klarÄ± muhalefetten korumaktan söz etmesi tam bir ironi. Tüm devlet olanaklarÄ±nÄ± kullanan, 15-20 yÄ±l önceki olaylarÄ± bahane ederek bölgede sandÄ±klarÄ± taÅŸÄ±yan, ülkeyi OHAL koÅŸullarÄ±nda seçime götüren iktidar, “Ne hilesi, biz vatandaÅŸÄ±n oyunun bekçisiyiz” diyemiyor. Dese de inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaybolmuÅŸ bir iktidar.

Oyuna da sandÄ±ÄŸÄ±na da halk sahip çÄ±kacaktÄ±r. Partimiz de 16 Nisan benzeri bir durum yaÅŸanmamasÄ± için, “seçim ve sandÄ±k güvenliÄŸi”ni saÄŸlamak için tüm güçlerini seferber edecek. Vakit, akÅŸam TV baÅŸÄ±nda seçim sonuçlarÄ± izleme deÄŸil, ‘gündüz sandÄ±k baÅŸÄ±nda, akÅŸam sandÄ±k peÅŸinde’ olma vaktidir.

24 HAZÄ°RAN BÄ°R SON DEÄžÄ°L BAÅžLANGIÇ

24 Haziran seçimleri, sonuç ne olursa olsun bir son mu? Siz seçim sonrasÄ± için, sonuç ne olursa olsun, nasÄ±l bir çaÄŸrÄ± yapÄ±yorsunuz?

Kritik bir seçim olmakla birlikte sonuçlarÄ± ne olursa olsun bir ‘son’dan bahsedemeyiz. Ä°ktidarÄ±n kaybetmesi halinde yeni bir baÅŸlangÄ±ca ilk adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z ve yürüyeceÄŸimiz uzunca bir yol bizi bekliyor olacak, bu geniÅŸ kitleler açÄ±sÄ±ndan daha umutvar bir durum yaratabilir. Aksi durumda da kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz. Her iki durumda da demokrasiyi kazanmak için siyasi partiler, emek meslek örgütleri, halk güçleri ile talepler üzerinden mücadele birliÄŸi içinde olmanÄ±n çabasÄ±nÄ± sürdüreceÄŸiz.

Referandumda ‘kazanan’ ama kendini baskÄ±n seçim yapmak zorunda gören bu iktidar, bu seçimde de ‘kazanabilir’ ama iktidarÄ±nÄ± ne kadar sürdürebilir? Bir yandan iki gün sonrasÄ± yapÄ±lacak bir seçim var, diÄŸer yanda da bu seçim ortamÄ±nda iÅŸi, ekmeÄŸi, örgütlenme özgürlüÄŸü için mücadele eden, iÅŸ bÄ±rakan, patronun ücretlerini ödememesi nedeniyle fabrika iÅŸgal eden, sendikalÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan ama kapÄ± önünden bir milim kÄ±pÄ±rdamayan iÅŸçiler var. Onlarla birlikte geleceÄŸe yürümeye devam edeceÄŸiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 22:09

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