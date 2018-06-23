NakÄ±ÅŸ iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸan TÃ¼zel: â€˜24 Haziranâ€™da iÅŸimiz bitmeyecek'

NakÄ±ÅŸ iÅŸÃ§ileriyle bir araya gelen EMEP MYK Ãœyesi Levent TÃ¼zel, '24 Haziran'da iÅŸimiz bitmeyecek. Tek adama dur deyip mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz' dedi.

FÄ±rat TURGUT

Ä°stanbul

Ä°stanbul’da büyük nakÄ±ÅŸ grevini gerçekleÅŸtirerek kazanÄ±mlar elde eden nakÄ±ÅŸ iÅŸçileri, 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süreden sonra tekrar bir araya geldi. ÇeÅŸitli iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸan 20’yi aÅŸkÄ±n iÅŸçinin gündeminde bu kez yarÄ±nki seçimler vardÄ±. Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi Levent Tüzel’in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da öne çÄ±kan en önemli nokta seçimlerden sonrasÄ± oldu: “Tek adama dur deyip mücadeleye devam edeceÄŸiz.”

ToplantÄ±da ilk sözü alan Levent Tüzel, AKP Hükümeti tarafÄ±ndan sürekli dillendirilen “büyüme”ye dikkat çekti. Tüzel, “Yüzde 7.4’lük büyümeden bahsediyorlar. Ancak bu büyüme nakÄ±ÅŸ iÅŸçileri için baÅŸka, Koç, DoÄŸuÅŸ gibi patronlar için baÅŸka anlama geliyor” dedi. Hükümetin “Yol, köprü, hastane yaptÄ±k” yönündeki sözlerinin altÄ±ndaki gerçeÄŸin görülmesi gerektiÄŸini ifade eden Tüzel, “Tüm bunlar taahhütlü olarak yapÄ±lÄ±yor. Yani, köprüden geçiÅŸ garantisi, hastane için hasta garantisi. Bunlar zam, vergi olarak 80 milyonun sÄ±rtÄ±na yükleniyor. YandaÅŸlarÄ±na kazandÄ±rmak için yaptÄ±klarÄ± binalarÄ± devasa hizmetler gibi sunuyorlar” diye konuÅŸtu.

Hükümetin ekonomide serbest piyasa modeli izlediÄŸini belirten Tüzel “CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan Muharrem Ä°nce vatandaÅŸa yÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor ancak kim gelirse gelsin bu ekonomik modeli izleyecek. Bu ekonomide iÅŸçi ve emekçilere borç düÅŸüyor, hizmetler pahalÄ±ya alÄ±nÄ±yor” dedi.

HALK DEMOKRASÄ°SÄ°NÄ° Ä°ÅžARET ETTÄ°

DünyanÄ±n neresinde olursa olsun iki sistemin olduÄŸunu ifade eden Tüzel ÅŸöyle devam etti: “Birincisi kapitalist sistem. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± sömüren, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ran, düÅŸük ücrete mahkum ettiren... DiÄŸer seçenek ise iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n karar alacak bir gücü oluÅŸturmasÄ±. Bunun için de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n partisiyle verilecek bir mücadele. Partimizin programÄ±nda da yazan halk demokrasisi... Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n temsilcilerini her aÅŸamada seçmesi ya da görevden almasÄ±. Buna uygun bir iktidar. Ancak ilk acil görevimiz tek adamÄ± durdurmaktan geçiyor. Bunun mücadelesini vermek üzere Mecliste HDP’nin olmasÄ± ve muhalefetin çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamasÄ± önemli.”

EMEP’TE ÖRGÜTLENME ÇAÄžRISI

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin her türlü haklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± OHAL koÅŸullarÄ±nda, despotizme, tek adama dur demek gerektiÄŸini dile getiren Tüzel, “Biz seçimleri iÅŸçi ve emekçiler olarak yeniden toparlanacaÄŸÄ±mÄ±z bir süreç olarak görüyoruz. Bugün tek adam sisteminin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan adaylar parlamenter sisteme geri dönmeyi iÅŸaret ediyor. Ancak bu yetmeyeceÄŸi için biz iÅŸçi ve emekçileri EMEP’te örgütlenmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. 24 Haziran ve 8 Temmuz’da iÅŸimiz bitmeyecek nakÄ±ÅŸ iÅŸ kolunda olduÄŸu gibi metalden gÄ±daya tüm iÅŸ kollarÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerinin daha ileri düzeyde kullanÄ±lmasÄ± için mücadeleye devam edeceÄŸiz” dedi.

BÄ°R ARAYA GELMENÄ°N KAZANDIRDIÄžINI GÖRDÜK

Tüzel’den sonra söz alan nakÄ±ÅŸ iÅŸçisi hem seçimlere iliÅŸkin konuÅŸtu hem de verdikleri mücadelenin deneyimini paylaÅŸtÄ±. ÇoÄŸu HDP seçmeni olan nakÄ±ÅŸ iÅŸçilerinden biri, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ilk turda Selahattin DemirtaÅŸ diyeceÄŸini ikinci turda ise Muharrem Ä°nce diyeceÄŸini söyledi.

Daha önce AKP’ye, iki kez de HDP’ye oy verdiÄŸini belirten bir iÅŸçi ise, “Benim etrafÄ±mdaki insanlar cemaatçi. Ben de dergaha gidiyordum, etkileniyordum. Ama öÄŸrendim ki kim iÅŸçiye destek veriyorsa ona oy vermemiz gerekir” dedi.

Ä°ÅŸyerinde AKP’ye oy veren arkadaÅŸlarÄ±yla konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ifade eden bir iÅŸçinin anlattÄ±klarÄ±, kutuplaÅŸtÄ±rma siyasetinin etkileri bakÄ±mÄ±ndan dikkat çekiciydi: “Ben kültürel, kimlik farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± zenginlik olarak görüyorum ama AKP bunu risk olarak sunuyor. Biriyle konuÅŸtuÄŸum zaman dediklerim üzerine ülke bölünür, kaos olur diyor.” AynÄ± iÅŸçi AKP’den kopuÅŸlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylüyor. Ä°ÅŸçinin bu anlattÄ±klarÄ±nÄ± diÄŸer iÅŸçilerin sözleri de doÄŸruluyor: AKP seçmenlerinin, bir tartÄ±ÅŸma esnasÄ±nda karÅŸÄ±sÄ±ndakini vatan haini olarak suçlamasÄ±, çoÄŸu iÅŸçi tarafÄ±ndan tanÄ±k olunmuÅŸ bir olay.

KutuplaÅŸtÄ±rma siyasetinin etkisinin en fazla hissedildiÄŸi alanlardan biri nakÄ±ÅŸ. Ancak iÅŸçiler 5 sene önce verdikleri mücadele sayesinde bunu belli bir düzeyde aÅŸmÄ±ÅŸlar. Bir iÅŸçi, “Biz 5 sene önce ortak bir ÅŸey için, ekmek için, hakkÄ±mÄ±zÄ± almak için bir araya geldik. O dönem yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bize düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± geride bÄ±rakabileceÄŸimi öÄŸretti” dedi.

Daha sonra sandÄ±k taÅŸÄ±malarÄ± hatÄ±rlatan iÅŸçiler bu konuda Tüzel’e “Halk taÅŸÄ±nabilecek mi? Oy kullanÄ±labilecek mi? DiÄŸer taraflarda nasÄ±l olacak” sorularÄ±nÄ± yöneltti. Seçim güvenliÄŸi konusunda HDP ve CHP’nin dayanÄ±ÅŸma içinde olacaklarÄ±nÄ± söylediklerini belirten Tüzel, “Hilelere karÅŸÄ± sesimizi yükseltmeliyiz. Bir lider bunu engellemeli diye bakmamalÄ±yÄ±z. Bunu engellemek mücadelenin gücüyle, iÅŸyerlerindeki hareketlerle gücümüzü ortaya koyabilmekle olabilecek bir ÅŸey” dedi.

ToplantÄ±dan sonra iÅŸçiler, 8 Temmuz’dan sonra tekrar bir araya gelme kararÄ± aldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 21:52

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