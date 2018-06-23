Demirtaş: HDP'ye verdiğiniz her oy barışa ve demokrasiye olacak

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 'HDP sizin desteğinizle barajı aşmayı başarmışsa artık huzurlu bir Türkiye’ye uyanmış olacağız' dedi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerine bir gün kala Twitter hesabından mesajlar verdi.

"HDP, sizin desteğinizle barajı aşmayı başarmışsa artık huzurlu bir Türkiye’ye uyanmış olacağız" diyen Demirtaş, "HDP’ye vereceğiniz her oy birlikte yaşama, barışa ve demokrasiye verilmiş olacaksınız. Oyunuz asla boşa gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın mesajları şöyle:

* Seçim kampanyasında son günümüz artık. Herkes YSK’nin tanıdığı sınırlar çerçevesinde, son saate kadar çalışmalarını mutlaka sürdürmelidir. Sandığa gitmekte kararsız olan yurttaşlarımız, siyasi tarihimizin bu en önemli seçiminde sorumluluk almaktan geri durmasın lütfen.

* Tıkanmış olan demokrasinin önünü açacak olan şey sizin oyunuzdur. Oylarınızla siyasete yön verin, ülkenin tek adama değil halka ait olduğu gösterin. Yarın sandığa atacağınız oylarla, çocuklarımızın özgür ve mutlu geleceklerini güvence altına alalım.

* İlk defa oy kullanacak genç arkadaşlarım; bu seçimin kaderini en çok da siz belirleyeceksiniz. Geleceğin demokratik Türkiye’si inşa edildiğinde "İşte bu günlere gelinmesinde benim de oyumun payı var" diyebilmek için tercihinizi diktatörlükten değil demokrasiden yana kullanın.

* Hepiniz çok emek verdiniz. Büyük fedakarlıklarla, çalışmayı iyi bir noktaya getirdiniz. Yarın da, sandıklara ve oylara sahip çıkarak görevinizi eksiksiz tamamlamanızı diliyorum. Sandıklar açıldığında, uzun zamandır beklediğiniz rahat nefesi alacağınızdan kuşkum yoktur.

* HDP, sizin desteğinizle barajı aşmayı başarmışsa artık huzurlu bir Türkiye’ye uyanmış olacağız. HDP’ye vereceğiniz her oy birlikte yaşama, barışa ve demokrasiye verilmiş olacaksınız. Oyunuz asla boşa gitmeyecek. HDP, sizin bu desteğinize layık olacak bir duruş sergileyecektir.

* Seçimler şimdiden hepimize hayırlı olsun. Sakin, olaysız, gerilimden uzak bir seçim günü diliyorum. Sandığa giderken de oylar sayılırken de, diğer partilerin seçmenleriyle kardeşçe bir dayanışma içinde, demokratik olgunluğa yaraşır bir tutumla hareket edeceğinize inanıyorum.

* Bu akşam saat 17:50’de TRT Haber ekranlarından sizlere son defa sesleniyor olacağım. Fırsat yaratır izlerseniz sevinirim. HDP’ye ve bana oy vermeniz için en az bir neden bulacağınızdan kuşkum yok. Hepinize tekrardan teşekkürlerimi, selamlarımı iletiyorum. Akşam görüşürüz." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (23 Haziran 2018)

Demirtaş, Twitter'da 'ketıl sohbeti' düzenledi

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 12:53

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