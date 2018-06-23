SeÃ§im mektuplarÄ±: 'SandÄ±ÄŸa gidip gereken dersi vermeliyiz'

Kocaeli'den bir Ford Otosan iÅŸÃ§isi, Kayseri'den bir OSB iÅŸÃ§isi ve bir kamu emekÃ§isi ile IÄŸdÄ±r'dan Rozalin TÃ¼rkali seÃ§imlere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yazdÄ±.

SANDIÄžA Ä°ÅžÇÄ° OLARAK GÄ°DÄ°P GEREÄžÄ°NÄ° YAPMALIYIZ

Ford Otosan Ä°ÅŸçisi

Kocaeli

Bir iÅŸçi olarak seçimlerin hemen öncesinde son bir hatÄ±rlatma yapmayÄ± uygun gördüm ve bu yazÄ±yÄ± kaleme almaya karar verdim. Bu son viraj arkadaÅŸlar, bu 16 yÄ±lda iktidar olan bir parti bu süreçte bizlere ne kattÄ±, ne götürdü bunu iyi bilmek gerekiyor. Birileri “yol yaptÄ±, köprü yaptÄ±, baraj yaptÄ±” demekte de, ben otomotiv iÅŸçisiyim, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m fabrikadan sÄ±fÄ±r otomobil alabiliyor muyum, alamÄ±yorum. Bir çoÄŸumuz için de bu durum geçerli. AlanlarÄ±mÄ±z da sÄ±fÄ±r yerine ikinci el, modeli düÅŸük ancak alÄ±yoruz. Demek ki, çoÄŸumuz bu köprü ve yollarÄ± kullanamÄ±yoruz. Hele bir geçiÅŸte 110 lirayÄ± hangimiz verir de bu köprüden geçebiliriz? “Yol yaptÄ±” diyen arkadaÅŸlar, Ä°zmit merkezdeki trafiÄŸi görmüyorlar galiba. Bu yollar nerede, bizim ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ktan sonra neye yarar?

Hizmet anlayÄ±ÅŸÄ± zengin kÄ±smÄ±na hitap eder olmuÅŸ. Dolar fÄ±rlamÄ±ÅŸ, soÄŸanÄ±n kilosu uçmuÅŸ gitmiÅŸ, her zamanki gibi yandaÅŸlar kÄ±lÄ±f uydurmuÅŸ, “dÄ±ÅŸ güçler” diye. NeymiÅŸ efendim soÄŸan yükselmiÅŸ çünkü stokçular solcuymuÅŸ! Gülelim mi, aÄŸlayalÄ±m mÄ± bilemiyorum. Devletin baÅŸÄ±ndakiler bu sorunlarÄ± 16 yÄ±ldÄ±r çözememiÅŸ, ÅŸimdi tekrar seçilirlerse çözeceklermiÅŸ. Devletin görevi nedir arkadaÅŸlar? Bunu engelleyemeyen kiÅŸiye nasÄ±l iktidar verilebilir? Ülkeyi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren yöneticiler, ÅŸimdi tutmuÅŸ “dÄ±ÅŸ güçler” diyebiliyor. SoÄŸanÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilmesi de gündemde. Üretmeyip, dÄ±ÅŸardan hazÄ±r alÄ±rsan ne olacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yorlardÄ±? Her ÅŸeye kÄ±lÄ±f bulan AKP zihniyeti “Fakir ülkeler tarÄ±mla uÄŸraÅŸÄ±r” diyor. Kendi yandaÅŸlarÄ± ithal etsin, zenginlik kendilerine aksÄ±n. Ä°ktidarÄ±n vaatleri arasÄ±nda seçimden sonra OHAL’i kaldÄ±rmak var. Bu ülkede OHAL’i kim getirdi? Gerekçe olarak biz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n grev yapmalarÄ±nÄ± engellemek olduÄŸunu söylememiÅŸler miydi? FETÖ diye çÄ±kÄ±lan OHAL yolu biz iÅŸçilere döndü. Kazanan hep zengin olsun, halk ezilsin.

Ä°ÅŸsizlik had safhaya ulaÅŸmÄ±ÅŸ ama iktidar sahipleri ne emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± düÅŸürme gereksinimi duydu, ne de çalÄ±ÅŸma saatlerini düÅŸürmeyi aklÄ±ndan geçirdi. Ä°stihdam adÄ± altÄ±nda iÅŸsizlik ödenekleri iÅŸverene kÄ±yak geçildi. Bizim paramÄ±zÄ± patronlara peÅŸkeÅŸ çekti. “Sen iÅŸçi al, ben parasÄ±nÄ± veririm” diyen zihniyet. Her ÅŸeyleri reklam, gösteriÅŸ. Milleti düÅŸünen geçici önlemlere mi baÅŸvurur veya sorunu çözmeye yönelik mi çalÄ±ÅŸÄ±r? KoltuÄŸunu bÄ±rakmak istemeyen zihniyet istikrardan bahsediyor. Bizler bu istikrarÄ± görebiliyor muyuz?16 yÄ±l önce evlerimiz de ne fÄ±rÄ±n, ne de buzdolabÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Hangimizin evinde bunlar yoktu? Bu söylev seçmenle alay etmektir. Bizden çok AKP seçmeniyle alay etmektir. “Bunlar cahil, biz ne dersek ona inanÄ±r” anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ürünüdür. 16 yÄ±ldÄ±r iktidar olanlar, halen ÅŸahlanacaÄŸÄ±z diyorlar. Bu ÅŸahlanma anlayÄ±ÅŸÄ± kime, bize mi, yandaÅŸlara mÄ±, zenginlere mi? Bu ÅŸahlanmada sÄ±ra bize gelmeyecek mi? Terörü bitireceÄŸiz diyenler bunu bitirebildi mi? Milli hasÄ±la arttÄ± diyenler, bu artÄ±ÅŸtan bize yansÄ±ma olmadÄ±. Kimin parasÄ± arttÄ±? Vaatlerde kÄ±raathaneden bahsedenler, iÅŸ bulmaktan neden bahsetmezler? Fabrika açmaktan, halkÄ± yoksulluktan kurtarmaktan niye bahsetmezler? Kendileri sarayda yaÅŸayanlar, halkÄ±n da sarayda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannediyor olmalÄ± ya da halkÄ±nÄ± göremeyecek kadar körler. Pazara, markete gittiÄŸimizde artÄ±k ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± bile almakta zorlanÄ±r duruma gelen biz iÅŸçiler, bütün bu ÅŸartlara karÅŸÄ± AKP’ye nasÄ±l oy verebiliriz? 24 Haziran’da sandÄ±ÄŸa “iÅŸçi” olarak gidip, gereÄŸini yapmalÄ±, iÅŸçileri yok sayan bu iktidara gereken dersi vermeliyiz.

PATRONLAR ADAY, BÄ°Z NEDEN SEYÄ°RCÄ° KALIYORUZ?

OSB’den bir iÅŸçi

Kayseri

Ben Kayseri’de büyük bir fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Åžu an televizyonlarÄ± izlerken gördüÄŸümüz tek ÅŸey siyasiler ve bu siyasiler günümüzde bizler için siyaset yapmÄ±yorlar, sadece birbirlerine hakaret yaÄŸdÄ±rÄ±p duruyorlar. Varsa yoksa sen deÄŸil ben yaparÄ±m havasÄ±ndalar. Vekillik için de sadece vaat yarÄ±ÅŸÄ±nda reklam filmleri yayÄ±mlÄ±yorlar.

BunlarÄ± izlerken ÅŸu aklÄ±ma geliyor: Günümüzdeki siyasi partiler,en azÄ±ndan seçime her zaman parasÄ± olanlarÄ± patron kesimini mi milletvekili adayÄ± gösterirler? Neden hiç iÅŸçi aday gözükmez? Kayseri’ye bakÄ±nca AKP’si, MHP’si, CHP’si hepsi böyle geliyor bana. ÖrneÄŸin daha önce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÅŸçi toplantÄ±larÄ±nda bir metal fabrikasÄ±nda iÅŸçi ablamÄ±zÄ±n parmaklarÄ± kopmuÅŸ ve haklarÄ±nÄ± vermediklerinden bahsediyordu kendisi. Ä°ÅŸte o fabrikanÄ±n sahibi CHP vekil adayÄ± oldu. Kendisi patron. Kendisine 8. sÄ±ra verildiÄŸi için geri istifa ediyor. Çünkü sÄ±rasÄ±nÄ± beÄŸenmiyor. Zengin ya en önlerde olmasÄ± lazÄ±m. Demek istediÄŸim bu iÅŸte. Patronlar adaylÄ±k sÄ±rasÄ± beÄŸenmezken ben pazara gidince patates veya soÄŸan alÄ±p almamakta kararsÄ±z kalÄ±yorum. AramÄ±zda bu fark var. Yani bu partilerin çoÄŸu patroncu paracÄ± olmuÅŸlar. Bize de izlettiriyorlar.

Buradan bütün partilere sesleniyorum iÅŸçileri aday gösterin ki halkÄ±n içinden birini halkÄ±n ne durumda olduÄŸunu görün. Tabii böyle dertleriniz varsa! HalkÄ± seçimden seçime asgari ücrete komik artÄ±ÅŸlarla ve bayramda emekliye 1000 lira ile kandÄ±rmayÄ±n. Halkla iç içe olun ki halkÄ±n pazarda ne çile çektiÄŸini görün. Görmek isterseniz tabii!

PatronlarÄ± aday gösterirseniz onlar halkÄ±n içinden deÄŸil çünkü onlar düÅŸük ücret az iÅŸçi ile çok iÅŸ beklerler. Bana göre patronlar milletvekili olmak isterler çünkü sermayesine sermaye katmak isterler. VekilliÄŸi de bunun için kullanÄ±rlar. Bir zamanlar sermayesi meslek yüzüÄŸü olanlar bu siyasi geçmiÅŸleri nedeniyle almÄ±ÅŸ yürümüÅŸ ve ÅŸu an dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± zenginleri arasÄ±na girmiÅŸler.

Buradan partilere sesleniyorum; iÅŸçileri 1.ve 2. sÄ±ra milletvekili gösterin ki mücadele nasÄ±l yapÄ±lÄ±r görün derim ve siyasetin hakaret edilerek yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenirsiniz. Ama bizler Meclisteki bu partilerin kavgalarÄ±yla çok oyalanÄ±rÄ±z. Kendi çÄ±karlarÄ±mÄ±z temelinde birleÅŸmeden de sorunlara çözüm zor görünüyor.

ÖÄžRETMENLER ODASINDA NELER OLUYOR?

Kamu emekçisi

Kayseri

Seçim süreci, öÄŸretmenlerin seminer dönemlerine denk geldiÄŸi için baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n vaatleri ve söylemleri daha fazla tartÄ±ÅŸÄ±lma durumunu ortaya çÄ±kardÄ±.

En fazla tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ± sÄ±ralarsak; ittifaklar, HDP’li seçmen tavrÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±, 3600 ek gösterge, üst öÄŸrenime geçiÅŸteki sÄ±nav ÅŸekilleri, performans sistemi, 657 sayÄ±lÄ± Yasa’nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸine dair söylemler, eÄŸitim sisteminin sürekli deÄŸiÅŸmesi, tekli öÄŸretime geçiÅŸ, her mahalleye kreÅŸ, OHAL ve KHK’lerin yarattÄ±ÄŸÄ± tablo diye sÄ±ralayabiliriz.

OHAL’in de getirdiÄŸi durumla, öÄŸretmenler rahat konuÅŸmaktan imtina edip, “Acaba baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelir mi?” konusunda tedirgin olmaktaydÄ±lar. Süreç ilerledikçe ülkenin yukarÄ±da saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durumlarÄ±na itirazÄ± olanlar TV’ler ile meydanlarda görünür olmaya baÅŸladÄ±kça öÄŸretmenler de düÅŸüncelerini ifade etmede rahatlamaya baÅŸladÄ±lar.

Öte yandan Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n çok fazla heyecan yaratmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak yapmakla kendi ayaÄŸÄ±na sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, ErdoÄŸan’Ä±n “münafÄ±k” söylemi fazla tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan. MHP’li seçmenin ErdoÄŸan’a vereceÄŸinden ÅŸüpheli olduÄŸu söyleniyor. 40 yÄ±llÄ±k bir geleneÄŸin yok olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AKP’nin yutacaÄŸÄ± fikirleri de tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

AKP’nin söylemlerinde yeni bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±, “Yapacaksa ÅŸimdiye kadar neden yapmadÄ±ÄŸÄ±” düÅŸüncesi ortaya çÄ±ktÄ±. Milli eÄŸitim içerisindeki yönetici atamalarÄ±, öÄŸretmenlerin ilk atama mülakatÄ± ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± geçirmeleri rahatsÄ±zlÄ±k duyulan konulardan. Özellikle performans sistemi çok ÅŸiddetli karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lan bir durum. Bu tartÄ±ÅŸma öÄŸretmen yeterlilikleri sahip olanla olmayanÄ±n ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi fikrini ortaya çÄ±karma durumundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ifade edilse de bunun çözümünün eÄŸitim fakültelerindeki derslere etik ve psikoloji derslerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ile hizmet içi eÄŸitim çalÄ±ÅŸmalarÄ±n fazlalÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla aÅŸÄ±lacaÄŸÄ± yönünde. Hangi sendikadan olursa olsun öÄŸretmenler AKP’nin eÄŸitim politikasÄ±nÄ±n bir yerinden rahatsÄ±z.

Millet Ä°ttifakÄ± konusunda Muharrem Ä°nce bir heyecan yaratmÄ±ÅŸ durumda. FarklÄ± türden dünya görüÅŸüne sahip öÄŸretmenler, öÄŸretmenden de olmasÄ±ndan kaynaklÄ± “Anlarsa bizi Muharrem Ä°nce anlar” düÅŸüncesindeler. KaramollaoÄŸlu ile AkÅŸener konusunda ise AKP’nin oylarÄ±nÄ± alacaÄŸÄ± yönünde. Bu sÄ±ralar kaynak bulma konusu açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda AkÅŸener’in TRT’yi satacaÄŸÄ±m söyleminin revaçta olduÄŸunu söyleyebiliriz.

Ä°ktidarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± dil ve söylemlerin geçen seçimlerdeki tekrarÄ± yönünde olduÄŸu ve baÅŸörtüsü, imam hatip, yurt dÄ±ÅŸÄ±na operasyon ve Kandil’e yapÄ±lan operasyonlarÄ±n bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Çünkü bu operasyonlarÄ±n seçim için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesi çoÄŸu kiÅŸide hakim.

En fazla konuÅŸmalardan birisi de 3600 ek gösterge. Bu söylem ortaya çÄ±kÄ±nca emeklilik dilekçesini verenler dilekçelerini geri çektiler. Gününü doldurup yaÅŸÄ±nÄ± bekleyenlerse ikramiyenin ve emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± yasa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anda emekli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyorlar. ErdoÄŸan’Ä±n emeklilere bayram ikramiyesi gibi bir KHK çÄ±karacaklarÄ±ndan çok ümitliydiler yalnÄ±z olmadÄ±.

HDP ve bileÅŸenleri söz konusu olduÄŸunda seçimlerde kilit rol oynayacaÄŸÄ± genel bir kanÄ±. Parti baÅŸkanÄ±nÄ±n adaylardan biri olarak içeride olmasÄ±, ‘terör, hendek’ vb. sebeplerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü olsa da ErdoÄŸan’Ä±n DemirtaÅŸ’Ä± en büyük rakip olarak görmesinden ötürü içeride tuttuÄŸu görüÅŸü hakim. AKP’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan rahatsÄ±z olanlar HDP’nin Mecliste olmasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyor. Bu durum vekil sayÄ±sÄ± durumu bir yana, hükümet ve sözcüleri her ne kadar ‘terör’ ve ‘HDP’yi yan yana getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±p saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmaya çalÄ±ÅŸsa da bu taktiÄŸin tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bu taktiÄŸin boÅŸa çÄ±kmasÄ±nda elbette ki Millet Ä°ttifakÄ±na gönül veren seçmenin tavrÄ±nÄ± da göz ardÄ± etmemekte de fayda var.

IÄžDIRLI GENÇLERLE SEÇÄ°M SOHBETÄ°

Rozalin TÜRKELÄ°

IÄŸdÄ±r

Seçimler için gittiÄŸim memleketim IÄŸdÄ±r’da, çevremdeki genç arkadaÅŸlarÄ±mla seçimlere dair sohbet etme olanaÄŸÄ± buldum. Ä°ki farklÄ± (Azeri, Kürt) halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± IÄŸdÄ±r’daki gençler seçimler hakkÄ±nda neler diyor ne gibi talepleri var bunu gözlemledim.

10 çocuklu ailenin sonuncu çocuÄŸu olan Ramazan üniversite mezunu olup iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±narak söze baÅŸlÄ±yor. “Ben hep müzikle uÄŸraÅŸmak istedim ama çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerden Kürtçe müzik söylediÄŸim için atÄ±ldÄ±m daha sonra üniversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlandÄ±m ve ziraat mühendisliÄŸini kazandÄ±m, bitirdim. Åžimdi de diplomalÄ± bir iÅŸsizim. Oyumu HDP ve DemirtaÅŸ’a vereceÄŸim çünkü Kürt halkÄ±nÄ±n temsilcilerini Mecliste görmek istiyorum. Bizim acÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± sadece yaÅŸayanlar anlar. DiplomasÄ±z birinin ülkeyi yönetmesini istemiyorum.”

Üniversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanan Eftelya ise oyunu Ä°nce’ye kullanacaÄŸÄ±nÄ± çünkü fizik öÄŸretmeni olmasÄ± ve her kesime hitap eden vaatlerini beÄŸendiÄŸini hatta bir konuÅŸmasÄ±nda ‘Ä°zotop’ sözcüÄŸünü kullanmasÄ±nÄ±n onu çok etkilediÄŸini söyledi.

BaÅŸka bir ortamda sohbet etme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸum öÄŸretmen adayÄ± Sude ise “Atanamayan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n intihar haberlerini duydukça üzülüyorum, geleceÄŸe yönelik kaygÄ±larÄ±m artÄ±yor. Özel okullarda çalÄ±ÅŸma saatleri çok fazla ve ücretler çok düÅŸük. Bu seçimlerde oyumu HDP ve DemirtaÅŸ’a vermek istiyorum çünkü onun zorbalÄ±kla içeride tutulduÄŸunu ve bunun haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu düÅŸünüyorum. AynÄ± zamanda eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret talebimin karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.”

Son olarak fen lisesi öÄŸrencisi Emek, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n onu rakibi olarak görmesini istemediÄŸini, gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n daha ÅŸimdiden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve okulunda sosyal etkinliklere yer verilmediÄŸini, oy kullanabilseydi bunlarÄ± deÄŸiÅŸtirebilecek bir adaya oy vermek istediÄŸini söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:12

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