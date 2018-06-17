Suruç’a gitmek isteyen 25 kuruma 'can güvenliği' engeli

Diyarbakır Barosu, İHD ve DTSO'nun aralarında bulunduğu çeşitli kurumlardan oluşan heyetin Suruç'a gitmesine izin verilmedi.

Urfa Suruç’ta AKP’lilerle esnafın ölümlü kavgasına dair Diyarbakır'dan kente gidip inceleme yapmak isteyen aralarında Baro, İHD, KESK, Hak İnsiyatifi, TİHV, TMMOB ve TTB’nin olduğu 25 kuruma “can güvenliği” gerekçesiyle izin verilmedi. Öte yandan Urfa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nden gece saat 03.00’te kurum temsilcilerinin aranarak Urfa'ya gidişlerine izin verilmeyeceğini aktarıldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen sağduyu çağrısı yaptığı sırada bir emniyet yetkilisi ile arasında şu dialoglar yaşandı:

Ahmet Özmen: Şuan bizim buradan çıkışımızı engelleyecek bir karar, valilik kararı, ya da mevcut yasal bir dayanağı var mıdır?

Polis: Biliyorsunuz, ilimizde bir yasaklama kararı var. Zaten şuan toplanmış olmanız bile yasak. Diyarbakır’da bile buna müsaade etmiyorum. 15 Ağustos 2016 kararını biliyorsunuz. Toplanma yasağı var.

Ahmet Özmen: Şuan toplanmamızın nedeni sizin bizi durdurmanız. Biz herhangi bir toplanma yapmıyoruz burada. Biz aracımıza binip gideceğiz, ama siz izin vermiyorsunuz.

Polis: Sağduyu çağrısı yapacaksanız sağduyuya hepimiz uyalım. Ama bugün Urfa’ya, Suruç’a gitmenize izin vermeyeceğiz. Bayram günü gitmenize müsaade etmeyeceğiz. Talihsiz olayın üzerine birkaç tane daha talihsiz olay eklemek istemiyoruz.

Ahmet Özmen: Biz o talihsiz olayların devamını engellemek için gidiyoruz. Bırakın STK’lar olarak rolümüzü oynayalım. Seçim güvenliğine halele getirecek başka bir olay yaşanmasın istiyorsanız bizim orada olmamız, taraflarla konuşmamız, yetkililerle görüşmemiz tüm bunların bir teminatı.

‘ANTİDEMOKRATİK UYGULAMA’

Bunun üzerine açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen “Gidiş amacımız sağduyuya davet, benzer bir provokasyonun yaşanmaması için çağrıda bulunmaktı. Emniyet tarafından çağrımızda bulunan kurum temsilcileri dün gece 3 dolaylarında tek tek aranarak Urfa’ya gidişimize izin verilmeyeceği iletildi. Biz yine de belirlediğimiz saatte burada toplandık. Emniyetle yaptığımız görüşmede kesinlikle gidişimize izin verilmeyeceği, gidersek müdahalede bulunulacağı aktarıldı. Diyarbakır’daki tüm kurumlarımızın seyahat özgürlüğü engellendi. Antidemokratik bir uygulama yapılmaktadır. Türkiye demokrasisi için büyük bir kayba neden olan bir uygulama ile karşı karşıyayız” dedi.

‘ENGELLEME KUŞKULARA NEDEN OLDU’

Özmen’in ardından konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Suruç’ta yaşanan olayın bölgenin ve ülkenin tamamını kapsayacak siyasi manipülasyonlara yol açacağını kaydetti. Kaya, “Manipülasyonlara yol açacak bu olayın araştırılması, orada yaşananların toplum tarafından doğru görülmesi, iki aile arasında yaşanabilecek yeni çatışmaların engellenmesi, siyaset içerisinde olabilecek provokasyonları engelleme anlamında bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Umarız olmaz ama bu girişimlerin süreç içerisinde provokasyonları engellendiğinin tanıklarıyız. Maalesef bugün bu gücümüzle alıkonduk. Tabi bu ister istemez bizde bazı kuşkuların oluşmasına neden oldu. Bu umarım seçim sonuçlarına, bölgede başka can kayıplarına neden olmaz. Can güvenliği içerisinde insanların kullandıkları oyların yansıdığı bir seçim süreci yaşamak istiyoruz ama bu konuda kaygılarımızın da olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 13:05

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