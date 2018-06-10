Seçim Günlüğü (10 Haziran 2018)-Bahçeli'den darbe tehdidi

BULDAN: AKP CAMİLERİ SEÇİM BÜROSU OLARAK KULLANIYOR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Bingöl’de konuştu, cami minaresine AKP bayrakları asılmasını eleştirdi:

“Onlar dini de barış sürecini de istismar ettiler. 2 gün önce başbakan Binali Yıldırım Bitlis'te miting yaparken bir caminin kubbesine AKP pankartları astı. Camiyi bile AKP’nin seçim bürosu olarak kullanıyorlar.”

Buldan: AKP camileri seçim bürosu olarak kullanıyor HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Bingöl’de konuştu, cami minaresine AKP bayrakları asılmasını eleştirdi.

DEVLET BAHÇELİ’DEN ‘DARBE’ TEHDİDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas'ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir'de yaptı:

“Başaramazsak batışımız mukadderdir. Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır. İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır.”

Devlet Bahçeli’den ‘darbe’ tehdidi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğini iddia etti.

TAYYİP ERDOĞAN: ‘HIRSIZ ERDOĞAN’ DİYE BAĞIRTIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Denizli’de miting düzenledi:

“Kadıköy'de miting yapıyor, Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adası' dediniz, sizleri yargı mahkum etti.”

Tayyip Erdoğan: Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Denizli’de miting düzenledi: Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A: MİLLETİN ADAMI OLSAN, 1153 ODALI SARAYIN OLMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir Bergama’da seçim mitingi düzenledi:

“Tayyip Erdoğan milletin adamı, diyorlar. Yanındaki korumaların askerlerin belindeki silahları çıkarttırıyorsun. Sen nasıl bir başkomutansın, sen milletinden korkuyorsun. Sen kim, milletin adamı olmak kim. Sen milletin adamı olsan, 1153 odalı sarayın olmaz. Sen milletin adamı olsan, çocuklarının gemicikleri olmaz. Tayyip Erdoğan, 'zengin olursa hırsızlık yapmıştır' dedi. Ben demedim kendi dedi, doğru söylemiş.”

Akşener’den Erdoğan’a: Milletin adamı olsan, 1153 odalı sarayın olmaz İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir Bergama’da seçim mitingi düzenledi.

MUHARREM İNCE: MEĞER KEK USTASIYMIŞ

Muahrrem İnce Esenyurt'ta miting düzenledi: 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor, 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stad yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Sen Esenyurt'a belediye başkanı mı oluyorsun, Türkiye'ye Cumhurbaşkan mı oluyorsun? Projelere bak. 'Stad yapacağım, park yapacağım, kıraathane yapacağım.' Bedava kek yiyeceksiniz. Üzümlü kek var, çikolatalı var. 'Ustayım' diyordu, meğer kek ustasıymış."

Muharrem İnce: Erdoğan gelirse bu krizi atlatamaz CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’un ilçelerinde halkla buluştu.

LAYIK OLDUĞUNUZ YERE GİDECEKSİNİZ, MERAK ETMEYİN

Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Aşağılık iftiralarınıza karşı cevap hakkımı buradan yeterince kullanamıyor olabilirim. Benim adıma, namertliğinize karşı en etkili cevabı 24 Haziran'da sandıkta halk verecek. Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.

Demirtaş: Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz, merak etmeyin' dedi.

HDP'NİN SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nde bulunan seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

İzmir Buca’da HDP’nin seçim bürosuna saldırı İzmir Buca’nın Göksu Mahallesinde bulunan HDP seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapıldı.

BARIŞ ATAY: HERKES HDP'NİN YANINDA YER ALMALI

Hatay'ın sorunlarını meclise taşımaya hazırlanan HDP’nin Hatay Milletvekili Adayı Oyuncu Barış Atay, "Sokak meclise, meclis sokağa. Bunun bir arada olmadığı mücadelenin hiçbir karşılığı yok” diyerek, çok kritik bir dönemeçten geçildiğini vurguladı.

HDP adayı Barış Atay: Sokağı meclise, meclisi sokağa taşıyacağız HDP'nin Hatay Milletvekili Adayı Barış Atay; sanat, siyaset ve mücadeleye dair görüşlerini anlattı.

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN 'PENSİLVANYA' İDDİASI

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Israr ediyorsunuz madem, bir kademe ilerisini de söyleyeyim size, tweet de atacağım zaten, birlikte ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti Abdüllatif Şener 'Pensilvanya' açıklaması: Erdoğan Ahmet Ergün ile beraber Mayıs 2000 tarihinde Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etti.

EVRENSEL MUHABİRLERİ SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR

Evrensel muhabirleri il il, semt semt seçimin nabzını tutumaya devam ediyor. Bugünkü duraklarımız, İstanbul'da Eyüp, İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesive Kurtuluş. Muhabirlerimiz İzmir'in Buca ilçesi ve Denizli'den de seçim fotoğrafı sundu.

Denizli'de yeni vaatler sıralayan AKP vatandaşın konutunu hâlâ yapmadı Denizli Pamukkale'de, Kınıklı Mahallesindeki yurttaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk: Artık vaatleri değil sistemi oylayacağız.

İzmir Buca'da seçimin nabzını tuttuk İzmir'in ikinci büyük ilçesi olan ve ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı Buca'da halkın çoğunluğu demokrasi için değişimden yana.

AKP temsilcileri belirliyor, belediye yardım götürüyor İlk yenilgiyi referandumda tadan AKP, Eyüp'te devlet partisi gibi. Eyüp'teki seçmenlerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk.