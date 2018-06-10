Denizli'de yeni vaatler sÄ±ralayan AKP vatandaÅŸÄ±n konutunu hÃ¢lÃ¢ yapmadÄ±

Denizli Pamukkale'de, KÄ±nÄ±klÄ± Mahallesindeki yurttaÅŸlarla 24 Haziran seÃ§imlerini konuÅŸtuk: ArtÄ±k vaatleri deÄŸil sistemi oylayacaÄŸÄ±z.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’nin Pamukkale Ä°lçesi’nin KÄ±nÄ±klÄ± Mahallesinde pazaryeri ve kahveleri dolaÅŸarak 24 Haziran seçiminin nabzÄ±nÄ± tuttuk.

1 KasÄ±m seçimlerinde AKP’nin yüzde 45.8 oy aldÄ±ÄŸÄ± Pamukkale’de 16 Nisan Referandumunda ise yüzde 56.2 ‘hayÄ±r’ çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±nÄ±klÄ± Mahallesinde konuÅŸtuÄŸumuz vatandaÅŸlar, AKP’nin 7 Haziran seçimlerindeki vadettiÄŸi 250 TL’ye konut projesini hatÄ±rlattÄ±. AKP’nin 1 KasÄ±m’a giderken “Bize oy vermezseniz, konutlarÄ± alamazsÄ±nÄ±z” tehdidinde bulunduÄŸunu belirten vatandaÅŸlar, artÄ±k vaatlere inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti: Bu seçimde vaatleri deÄŸil sistemi oylayacaÄŸÄ±z. Demokrasiyi, adaleti saÄŸlayacak olan kimse, parlamenter sisteme dönecek olan kimse ona oy vereceÄŸiz.

'DÜNYA DEÄžÄ°ÅžTÄ°, DENEMEDEN NE OLACAÄžINI BÄ°LEMEZSÄ°N'

Metin Amca, emekli. KuruluÅŸundan 7 Haziran’a kadar AKP’ye oy vermiÅŸ. Åžimdi AKP’ye oy veremeyeceÄŸini söyleyip baÅŸlÄ±yor gerekçelerini sÄ±ralamaya: Televizyonlarda bol bol yalan söylüyor. Bir söylediÄŸi diÄŸer söylediÄŸini tutmuyor. Mavi Marmara bir örnek. Alman gazeteciye terörist dedi. Sonra Merkel’le görüÅŸtü, ertesi gün serbest kaldÄ±. Ülkede yargÄ± yok. Demokrasi diyor, belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± hatta baÅŸbakanÄ± görevden alÄ±yor. Bunun bir gerekçesi varsa yargÄ±la, yok sebepsiz yere alÄ±yorsan tek adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸsin demektir.

AKP’nin vaatlerini yerine getirmediÄŸinini de ekliyor Metin Amca: Emekli maaÅŸlarÄ±nda iyileÅŸtirme yapacaklardÄ±, yapmadÄ±lar, TaÅŸeron’a kadro verilecekti verilmedi. Ekonomi düzelecek dendi düzelmedi. 250 liraya taksitle konut sahibi yapacaÄŸÄ±z dediler. Ben hiç 250 lira taksitle ev sahibi olana denk gelmedim.

AKP’yi eleÅŸtirip ‘alternatif görmediÄŸi için’ oy vermeye devam edeceklere de bir çaÄŸrÄ±sÄ± var Metin AmcanÄ±n: Alternatifleri denediniz mi de karar veriyorsunuz? Dünya deÄŸiÅŸti, nesiller deÄŸiÅŸti, denemeden bilemezsin.

Belediye’de taÅŸeron iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan emekli bir amca da emeklilik maaÅŸÄ± yetmediÄŸi için temizlik iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kendisinin zaten kadrolu olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek; taÅŸeron vaatlerinin tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birçok taÅŸeron arkadaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nda da hiçbir düzelme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

'300 KOYUN PROJESÄ°NE BAÅžVURDUM, 40-50 TANE ÅžART SUNDULAR'

FotoÄŸraf: Evrensel

Ekonomiden dÄ±ÅŸ politikaya, demokrasiden yargÄ±ya her konuda bir dizi eleÅŸtiri sÄ±ralayan emekli ErdoÄŸan Amca “Suriye ile yürüttüÄŸü politika neredeyse 3. Dünya SavaÅŸÄ± çÄ±karacaktÄ±. Bunlar kalÄ±rsa bÄ±rak emekli maaÅŸÄ±na zam almayÄ± vallahi de billahi de maaÅŸ alamayacak duruma geliriz. CHP iktidara gelirse tabii ki birçok zorluk çekecek. Her ÅŸey bir anda düzelmez ama en azÄ±ndan ülkeye demokrasi gelecek, insan haklarÄ± gelecek, huzur gelecek” diyor. AKP’nin kredi vaatlerini de deÄŸerlendiren Mehmet Amca, "BunlarÄ±n kredisi garibana çÄ±kmaz, Mehmet Cengiz’e çÄ±kar. Onun çevresindekilere çÄ±kar. Ziraat BankasÄ±nÄ±n görevi nedir? Çiftçiyi kalkÄ±ndÄ±rmak. SÄ±rf medyayÄ± susturacak diye 1 Milyar kredi veriyor. O parayla kaç yüz bin çiftçi aile kalkÄ±nÄ±rdÄ±” diyerek sonlandÄ±rÄ±yor cümlelerini.

HayvancÄ±lara teÅŸvik amaçlÄ± verilecek 300 koyun projesine baÅŸvuran bir esnaf; “SÄ±ram geldi, aradÄ±lar gittim. Bana 40-50 tane ÅŸart sundular. O ÅŸartlarÄ± yerine getirme imkanÄ±m yok. Belli ki kendi yandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±klarÄ± bir proje. Sadece ÅžÄ±rnak’ta bir korucu aileye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum, baÅŸka da kimseye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duymadÄ±m” diye konuÅŸtu.

'ÖZELLEÅžTÄ°RMEYE KARÅžIYIM AMA YERLÄ° UÇAK YAPIYORUZ'

AKP’ye oy veren ve bu seçimlerde de vereceÄŸini söyleyen bir duvar ustasÄ± ile konuÅŸuyoruz.

“Ben ülkücüyüm” diye baÅŸlÄ±yor söze, “Yerli helikopter yaptÄ±k, tank yaptÄ±k, insansÄ±z hava aracÄ± yaptÄ±k. ArtÄ±k Avrupa’ya karÅŸÄ± bacak bacak üstüne atabiliyoruz. DÄ±ÅŸarÄ±ya karÅŸÄ± dik duran bir lider yönetsin ülkeyi” diye de devam ediyor. Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n satÄ±lmasÄ±nÄ± soruyoruz, “Ben özelleÅŸtirmelere tamamen karÅŸÄ±yÄ±m. Bizim kaliteli pancarÄ±mÄ±z dururken neden kamÄ±ÅŸ ÅŸekeri tüketmek zorunda kalalÄ±m? Åžeker FabrikalarÄ±nÄ±n satÄ±lmasÄ±na ben de kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±m” diyor. 2023’te ise “Tamamen baÄŸÄ±msÄ±z ve Avrupa’dan daha güçlü olacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullanÄ±yor. Bu söylediÄŸini nereye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyoruz, “Bal tutan parmaÄŸÄ±nÄ± yalar. Kendi de kazanacak ama çalÄ±ÅŸacak. Ülkeyi satmayacak bir lider” diye yanÄ±tlÄ±yor.

AKP’nin vaatlerinin inandÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir baÅŸka vatandaÅŸ ise “Futbol stadÄ± vaadi veriyorlar. Stad yapacaÄŸÄ±na fabrika yap da gençler iÅŸe girsin çalÄ±ÅŸsÄ±n. Statlar zaten dolmuyor. Gereksiz yalan vaatler. Bir ErdoÄŸan’a kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z oy verenler var, ErdoÄŸan ülkeyi tümden satÄ±yorum dese alkÄ±ÅŸlayacak olanlar var. Bir de Ak Partiye oy vermiÅŸ demokrasiye inanan, vatanseverler var. Bunlar ErdoÄŸan’Ä±n tavrÄ±ndan, küfürlü konuÅŸmalarÄ±ndan, kiÅŸiliÄŸinden rahatsÄ±z. GörüÅŸtüklerimin çoÄŸunluÄŸu AKP’ye verse de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ErdoÄŸan’a vermeyeceklerini söylüyor” diyor.

7 HAZÄ°RAN’DA VADEDÄ°LEN KONUTLAR HALA YAPILMADI

AKP, 7 Haziran seçimlerinde 250 lira taksitle konut vadetmiÅŸ, 1 KasÄ±m seçimlerine giderken de “AKP’ seçimi kazanamazsa konutlarÄ±nÄ±zÄ± alamazsÄ±nÄ±z” tehdidinde bulunmuÅŸtu.

AKP seçim afiÅŸi

Bir belediye iÅŸçisi ile konuÅŸuyoruz. 7 Haziran 2015 seçimlerinden hemen önce TOKÄ° tarafÄ±ndan yaplacak 2 bin konut müjdesini hatÄ±rlatan Belediye iÅŸçisi, “Hatta bu konutlarÄ±n aylÄ±k taksitleri 250 lira olacak, dar gelirli vatandaÅŸ ev bark sahibi yapÄ±lacaktÄ±. Temmuz ayÄ±nda, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m kurumda formlar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ± ve CHP Milletvekili Melike BasmacÄ±’nÄ±n da belirttÄŸi 126 bin kiÅŸiden birkaçÄ± olarak ailem ile birlikte baÅŸvuruda bulunduk... HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ± ile, Temmuz ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda TOKÄ° konutuna hak kazandÄ±ÄŸÄ±ma ve ilerleyen zamanda daha kapsamlÄ± bilgi verileceÄŸine dair bilgi içeren bir SMS aldÄ±m. SonrasÄ±nda ise hiçbir bilgi verilmedi. Bu süre içerisinde Honaz Belediyesi, Gürlek Köyü sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Afyon yolunun kenarÄ±nda bir araziye ‘TOKÄ° Konut Proje AlanÄ±’ tabelasÄ± astÄ±... Ancak Gürlek’teki yere daha sonra depo benzeri bir ÅŸey yapÄ±ldÄ±. Karaköy için ise baÅŸka bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±” diyerek süreci özetledi.

Bugüne kadar AcÄ±payam, Serinhisar, Sarayköy, Baklan, Honaz, Buldan, Çivril ve Merkezefendi ilçeleri için projeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Belediye iÅŸçisi, “BazÄ±larÄ± teslim aÅŸamasÄ±na kadar geldi, bazÄ±larÄ± henüz proje aÅŸamasÄ±nda. Ancak seçim vaadinde olduÄŸu gibi bu projeler, 250 TL'ye 250 bin konut ÅŸeklinde deÄŸil” diye konuÅŸtu.

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