HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz, merak etmeyin' dedi.

Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "Aşağılık iftiralarınıza karşı cevap hakkımı buradan yeterince kullanamıyor olabilirim. Benim adıma, namertliğinize karşı en etkili cevabı 24 Haziran'da sandıkta halk verecek. Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 15:49

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