Devlet Bahçeli’den ‘darbe’ tehdidi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğini iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas'ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir'de yaptı.

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da başarısı için mücadele ettiklerini vurgulayan Bahçeli, ‘Başaramazsak batışımız mukadderdir’ diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanamaması halinde bazı sorunlar yaşanacağını iddia eden Bahçeli, adeta seçmeni tehdit etti:

“Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır. Sevr lobisi faal, ihanet kulisi yoğundur.”

Devlet Bahçeli açıklamasında ilginç bir iddia da ortaya attı. FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğine dair iddiaların olduğunu savunan Bahçeli, şöyle konuştu:

“İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır.”

'MHP'NİN BARAJ SORUNU YOK'

MHP’nin baraj sorunu yaşamadığını iddia eden Bahçeli, “Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM'de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM'ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM'de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP'nin baraj sorunu yoktu. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran'da bütün itham ve iftiraları yıkacağız. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi başaracak, şeytani kurgu ve tuzakları alt üst edecek.” (DHA)

Seçim Günlüğü (10 Haziran 2018)-Bahçeli'den darbe tehdidi

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 18:38

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