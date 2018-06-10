Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener 'Pensilvanya' açıklaması: Erdoğan Ahmet Ergün ile beraber Mayıs 2000 tarihinde Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etti.

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener Şener, Erdoğan’ın Mayıs 2000’deki Amerika ziyaretinin detaylarını açıkladı: Dört kişi ABD’ye gitti. Erdoğan’ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı. Gülen ile görüştüler.

Abdüllatif Şener, Sözcü’den Özlem Gürses’e konuştu.

Röportajdan öne çıkanlar şöyle:

Siz partinizden “akçeli işler” nedeniyle ayrıldınız. Bugün durum ne acaba?

Bu dönemdeki yolsuzlukların daha öncekilerle kıyaslanacak hali yoktur, hem miktar hem yaygınlık açısından. Ben Türkiye Devleti kurumlarının bu kadar zayıf olduğunu hiç tahmin etmezdim. Devlet, kim eline geçirirse onun sopasıymış meğer. Tayyip Erdoğan ele geçirmiştir devleti, sopa gibi kullanıyor. Yargıyı siyasetin kırbacı haline getirmiş. Bu bir devlet tanımı değil aslında. Diğer kurumların hepsini de kendine göre yönetiyor, kamu kaynaklarını da istediği gibi yağmalıyor. Bu yağmanın haddi hesabı yoktur!

'İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇIKAR ORTAYA'

Niye hiç bilgi belge yok yolsuzluklara dair?

Çünkü iktidar yolsuzluk haberlerine geçit vermiyor, medyayı ele geçirmiş durumda, muhabirler gazetecilik reflekslerini yitirdiler. İkincisi de kamudan sızmalar olmuyor. Eskiden ahlaklı memurlar servis ederdi bu işleri… İktidar değişikliğinde bu bilgiler, belgeler, bağlantılar tek tek çıkar ortaya.

Önceki gece Kanal D'de dedi ki “bizim zamanımızda FETÖ'nün güçlenmiş olduğunu kabul ediyorum”…

Nihayet kabul etmiş!

Acaba sizin ABD'deki ziyarete dair yapacağınız açıklamadan mı endişe ediyor?

Etmesi gerek! Hatırlayın daha önce tersini söylüyordu, eski iktidarların bunları güçlendirdiğini anlatıyordu. Sanki onlar sorumluymuş gibi o isimleri ön plana çıkarıyordu. Oysa eski iktidarlarla kıyas bile olamayacak biçimde FETÖ'yü her yere yerleştiren bizzat Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Onun için hiç kaytaramaz. 15 Temmuz gibi bir şey ortaya çıktıysa, bunun da en büyük sorumlusu Sayın Tayyip Erdoğan'dır.

Aldatıldım diyor, biliyorsunuz…

10 sene, düşünebiliyor musunuz? Şimdi Bank Asya'ya para yatırdı diye insanlar evlerinden alınıyor. Kendisi 10 yıl boyunca partisinin en üst kurul toplantılarını Kızılcahamam'daki Bank Asya tesislerinde yaptı! 3 senesi de yatılı yapıldı bu toplantılar. O işbirliğinden zevk aldığı kesindi, o işbirliği kendisine imkan sağlıyordu.

Ne gibi?

Bakın Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a alternatif bir ismin çıkmamasının sebebi FETÖ kadroları ve medyasıdır. Bir çok bürokratı, siyasetçiyi, Erdoğan karşıtlarını sürekli itibarsızlaştırdılar. Ben bıraktım, bana neler yapmadılar. Keza Turhan Çömez FETÖ hakkında uyardı, mektuplar yazdı diye başına gelmeyen kalmadı.

Yargı, emniyet, istihbarat gibi birimler sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ın rakiplerini diskalifiye ettiler. Aynı zamanda kendilerine kadro açma operasyonlarıydı, iki çıkar bir araya geldi. Ergenekondu, Balyozdu, ODATV davası gibi, insanın içini ürperten neler yaptılar. Şimdi de SÖZCÜ'ye yapıyorlar.

PENSİLVANYA AÇIKLAMASI

Söylemeyecek misiniz şu Amerika ziyaretinin ayrıntılarını?

Söyledim. 2000 Mayıs'ında 4 kişi Amerika'ya gitti, Tayyip Erdoğan, Turhan Çömez, Ahmet Ergün ve Ali İbiş. Biri milletvekilliği yaptı zaten, Ali İbiş. Öbürü de Belediye döneminde Tayyip Erdoğan'ın en yakınıydı, Ahmet Ergün, hatta kasası olduğu iddiaları vardı. Şimdi neredeler, inanın ben de bilmiyorum. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir adeti vardır, kendisine çok yakın olanları siyasette yanına almaz, ayırır.

Amerika ziyaretinde Pensilvanya'ya gittiler mi gitmediler mi?

Israr ediyorsunuz madem, bir kademe ilerisini de söyleyeyim size, tweet de atacağım zaten, birlikte ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.

Turhan Çömez var mıymış Pensilvanya'da?

O bölümlerini de sonra anlatacağım !

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Gül'ün bu son adaylığı gündeme geldiğinde şöyle bir tweet atmıştı “FETÖcü E. Uslu Sayın Gül'ün desteklenmesini önermiş. Acaba bugün Gül'ün yanındaki 20 kişiden 16'sı FETÖcü olduğu için mi?”

Çok yorum yapmayayım ama Sabri Uzun benim güvendiğim isimlerden biridir. Son kitabı “İN” bu konuda okuduğum önemli kitaplardan biridir. Söylediklerini yabana atmamak lazım. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 10:40

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