İzmir Buca’da HDP’nin seçim bürosuna saldırı

İzmir Buca’nın Göksu Mahallesinde bulunan HDP seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nde bulunan seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda seçim bürosunun camları kırılırken, parti bayrakları da asılı bulunduğu yerlerden söküldü. Saldırıdan sabah saatlerinde büroyu açan partililer tarafından fark edildi.



Gece geç saatlerde yapıldığı anlaşılan saldırıya ilişkin bilgi veren HDP'li Turan Aslan, seçimlere saylı günler kaldıkça saldırıların artacağını ön gördüklerini belirterek, daha fazla çalışarak cevap vereceklerini söyledi. (İzmir/MA)

İzmir Buca'da seçimin nabzını tuttuk

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 15:45

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