Ä°stanbul Ä°kitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesi'nde seÃ§im sohbetleri

Ä°kitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesi'nde iÅŸÃ§i kadÄ±nlarla Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, memleketi ve seÃ§imleri konuÅŸtuk: Herkes biliyor geminin su aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±.

Elif Ekin SALTIK

Ä°stanbul

Ä°stanbul’da iÅŸçi havzalarÄ±ndan iÅŸçi mahallelerine uzanan seçim tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± izlemek için duraÄŸÄ±mÄ±z Ä°kitelli, Terazidere ve Gazi. Ä°ÅŸçi kadÄ±nlarla yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, memleket halini ve seçimleri konuÅŸmak için uzun sohbetler gerçekleÅŸtiriyoruz.

Tablo ÅŸu; ücretler çok düÅŸük, borçlar ödenemiyor, evdeki 50 yaÅŸ üstü kadÄ±nlar da çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, evler birleÅŸtiriliyor, herkes iÅŸ arÄ±yor, gelecek kaygÄ±sÄ± yaygÄ±n... Memleketin gidiÅŸatÄ± kendi hayatlarÄ±ndan bakÄ±nca pek de iç açÄ±cÄ± deÄŸil. Hatta aÄŸÄ±r bir karamsarlÄ±k sarmÄ±ÅŸ kadÄ±nlarÄ±. Bu, öyle bir karamsarlÄ±k ki, hangi partiye oy verecek olursa olsun gidiÅŸatÄ±n zor olduÄŸunu ve bu gidiÅŸatÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir güç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyletiyor onlara. O gücün kendilerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin sorulara olumlu yanÄ±t vermenin önüne geçen en önemli ÅŸey de örgütsüzlük...

Ä°KÄ°TELLÄ°’DE ÜÇ KURUÅž PARA HESABI

Ä°kitelli’de esnaf ve iÅŸçi kadÄ±nlarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z röportajlarda arkadaÅŸÄ±m Neslihan bize eÅŸlik ediyor.

Spor malzemeleri satan bir maÄŸazanÄ±n sahibi ile baÅŸlÄ±yoruz. Geçen yÄ±lÄ±n ramazan ayÄ± ile bu yÄ±l arasÄ±nda büyük fark olduÄŸunu anlatÄ±yor. “Ä°nsanlar üç kuruÅŸ paranÄ±n hesabÄ±nÄ± yapÄ±yor. Kimse iÅŸ yapamaz hale geldi. Börekçinin dükkanÄ± eskiden tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m olurdu, ÅŸimdi dÄ±ÅŸarÄ±ya masa bile koymuyor. Ä°ÅŸ yok çünkü. Ülkede hiçbir ÅŸey iyi gitmiyor.”

Dolarla mal aldÄ±klarÄ±nÄ±, dolarÄ±n artmasÄ±nÄ±n malÄ±n fiyatÄ±nÄ±n artmasÄ± demek olduÄŸunu, dolar düÅŸse bile yüksek fiyatla aldÄ±klarÄ± malÄ± yine pahalÄ±ya satmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.

“Ne istersin” diye sorunca yanÄ±tÄ±, “Huzur istiyorum, kaygÄ±sÄ±zca geçinebileceÄŸim bir gelir istiyorum” oluyor. Kime oy vereceÄŸini sorduÄŸumuzda önce kaçamak yanÄ±tlar verip, sonra “ErdoÄŸan’a ve AKP’ye hiç oy vermedim. Oy verecek parti yok” diyerek, “Siz kime oy vereceksiniz?” diye soruyor.

‘GENÇLER DAHA FAZLA SORGULUYOR’

ArdÄ±ndan girdiÄŸimiz tekel bayiinde Rojda ile tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ailesi 11 yÄ±ldÄ±r bu dükkanÄ±n sahibi, kendisi ise 5 yÄ±ldÄ±r burada çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Özellikle yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana iÅŸler berbat. Kapatmak istiyoruz, yani o dereceye geldik. Özellikle akÅŸam 10’dan sonra alkol satÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kötü vurdu bizi. Yürüdü yürüdü, yürümedi bu yaz biter” diye anlatÄ±yor.

Kendisini bildi bileli HDP’ye oy verdiÄŸini belirterek, “HDP olmasaydÄ± büyük ihtimal CHP derdim. AKP’ye vermem için akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ± yitirmiÅŸ olmam gerekiyor” diyor.

- AKP’lilerle sohbet etme ÅŸansÄ± buluyor musun? Onlar ne diyor?

- AKP’li komÅŸularÄ±mÄ±z var. Onlar da mutlu olmadÄ±klarÄ±nÄ±, her ÅŸeyin kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu söylüyor. Kirada oturuyorlar, bir sürü sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorlar, “Kaç kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz tek bir evi geçindiremiyoruz” diyorlar, fakat yine de AKP’ye oy veriyorlar. Bence bunun nedeni AKP’nin dindarlÄ±k iddiasÄ±. Yeni evli çiftler, iki kiÅŸi birbirlerini bile göremeden çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, yine de geçinemiyorlar. Genç insanlar daha fazla sorguluyor. GidiÅŸattan rahatsÄ±zlar ve AKP’ye oy vermekten vazgeçiyorlar.

- Sen ne istiyorsun, kendin için?

- Güvenceli bir iÅŸ, güvenceli bir hayat, sokaklarda güvenle yürüyebilmek, güvenle yaÅŸayabilmek isterim.

‘ÇALIÅžMAYAN KADINLAR ARTIK Ä°Åž ARIYOR’

FotoÄŸraf: DHA

Kuaför NazlÄ±’nÄ±n iki kÄ±zÄ± var, ikisi de okuyor. “EÅŸim de kahveci. Ama iki dükkan bir evi zor döndürüyor” diyor.

NazlÄ±, dükkanÄ±na gelen kadÄ±nlar üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± gözlemleri aktarÄ±yor bize: “ÇalÄ±ÅŸmayan kadÄ±nlar artÄ±k iÅŸ arÄ±yor. Buraya gelen kadÄ±nlarÄ±n yüzde sekseni önceden çalÄ±ÅŸmazdÄ±, ÅŸimdi birçoÄŸu çalÄ±ÅŸÄ±r durumda. Gece çalÄ±ÅŸÄ±yorlar eve bir katkÄ±da bulunuyorlar. ‘Yettiremiyoruz’ diyorlar. Biraz daha bilinçli olanlar gidiÅŸatÄ±n kötü olduÄŸunu görüyor ve ona göre oy vereceÄŸini söylüyor. EÄŸitim düzeyi biraz daha düÅŸük olanlar fikrini deÄŸiÅŸtirmiyor. Yine AKP’ye oy verecekler, ‘Ne yapsÄ±n, ne yapabiliriz’ diyorlar. DolarÄ±n yükseliÅŸini, ekonomik krizi, her türlü olumsuzluÄŸu dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlÄ±yorlar. AKP’nin yaptÄ±klarÄ±ndan bu kadar rahatsÄ±zken, hâlâ AKP’ye oy vermesinde dinin etkisi çok büyük. Hep itaat etmeleri öÄŸretilmiÅŸ. ErdoÄŸan’Ä± da güçlü ve dindar bir lider olarak görüyorlar. Bu nedenle de ne tür problem yaÅŸarlarsa yaÅŸasÄ±nlar, bunu AKP’ye de baÄŸlasalar, ErdoÄŸan’a oy veriyorlar.”

Kendisi CHP’ye oy verecek. “ErdoÄŸan gitsin de ne olursa olsun” diye düÅŸünenlerden. “Güvenli bir yaÅŸam ve özgürlük istiyorum, rahatça istediÄŸim gibi giyinebilmek istiyorum” diyor.

‘50’SÄ°NDEN SONRA ÇALIÅžMAYA BAÅžLADIM’

GirdiÄŸimiz konfeksiyon atölyesinde Türkiyeli ve Suriyeli kadÄ±nlar parça temizliyor. SipariÅŸe göre deÄŸiÅŸiyor iÅŸin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±. “Kimin maddi durumu kötüyse o geliyor” diyor Bingöllü, Kürt bir iÅŸçi kadÄ±n. “Okul okumamÄ±ÅŸÄ±z, rahatsÄ±zÄ±z, yaÅŸ da 50, mecbur bu iÅŸi yapÄ±yoruz. OÄŸlum askere gitti, ev kira, o nedenle çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m ben de” diye anlatÄ±yor.

Bir kez DemirtaÅŸ’a oy vermiÅŸ, onun dÄ±ÅŸÄ±nda hep AKP’ye oy vermiÅŸ ve yine AKP’ye vereceÄŸini söylüyor. Ä°çeride olduÄŸu için DemirtaÅŸ’a oy vermek istemediÄŸini ekliyor. DemirtaÅŸ’Ä±n neden içeride olduÄŸunu ise bilmiyor. Seçimle ilgili sorulara yanÄ±t vermekten çekiniyor, Ä±srar edince o bize soru sormaya baÅŸlÄ±yor, “Memleketin hali ne olacak, siz söyleyin hele.”

BaÅŸka bir iÅŸçi kadÄ±n ise “Kime vereceÄŸimizi düÅŸünüyoruz” diyor. O da daha önce DemirtaÅŸ’a vermiÅŸ, “Yine DemirtaÅŸ’a verebilirim” diyor. “Adalet mi var, adalete sahip çÄ±ksan da deÄŸiÅŸmiyor” sözleriyle umutsuzluÄŸunu dile getiriyor.

UMUT SOKAKTA, BEN BÄ°R TEK BUNA Ä°NANIYORUM

Neslihan’Ä±n evinde, fatura merkezinde çalÄ±ÅŸan Serpil, bir fabrikada yemek ve temizlik iÅŸi yapan Nevin, muhasebe iÅŸi yapan Nuriye ve iki depo iÅŸçisi ile birlikteyiz.

Serpil “BarÄ±ÅŸ, demokrasi, aydÄ±nlÄ±k en büyük talebim” diye baÅŸlÄ±yor söze. Seçimleri AKP’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Sebebini de “Ä°nsanlarÄ± bakÄ±m parasÄ±, ÅŸu bu parasÄ±na baÄŸlamÄ±ÅŸlar. ‘Ak Parti giderse alacaÄŸÄ±m bu maaÅŸ kesilir’ diye bakÄ±yor insanlar. Ä°ÅŸ olanaÄŸÄ± da yok” diye açÄ±klÄ±yor. Serpil seçimlerle deÄŸiÅŸeceÄŸine inanmÄ±yor memleketin, “Umut sokakta, insanlar sokaÄŸa çÄ±kacak, hak adalet isteyecek, ben bir tek buna inanÄ±yorum” diyor. DolayÄ±sÄ±yla Muharrem Ä°nce de onun için bir seçenek deÄŸil. Ama eÄŸer ikinci tura kalÄ±rsa ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± mecburen Ä°nce’ye oy vereceÄŸini belirtiyor.

BORÇLAR ÖDENEMÄ°YOR, EVLER BÄ°RLEÅžÄ°YOR

“Birkaç seçimdir HDP’ye oy veriyorum” diyen Nevin de “Yine AKP seçilir” düÅŸüncesinde. Bir süre önce kayÄ±nvalidesi ile evi birleÅŸtirmiÅŸler. Nedenini “Çok borç yapmÄ±ÅŸlar, benim de çalÄ±ÅŸmam gerekiyordu. Çocuklara da birinin bakmasÄ± gerekti. Bu yüzden bir arada oturuyoruz artÄ±k” diye açÄ±klÄ±yor. Onun en büyük kaygÄ±sÄ± çocuklarÄ±yla ilgili: “Onlara daha güzel bir gelecek bÄ±rakayÄ±m. ÇocuklarÄ±m güvende mi deÄŸil mi korkusu yaÅŸamayayÄ±m. Sokakta sürekli etrafÄ±mÄ± kollayarak gezmeyeyim.”

BÖYLE BÄ°R EÅžÄ°TSÄ°ZLÄ°K Ä°STEMÄ°YORUM

Depo iÅŸçilerinden biri, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümün 7/24 faaliyette olduÄŸunu, akÅŸam da iÅŸe gideceÄŸini belirtiyor. Pazar günleri de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fazla mesai ücret ödenmediÄŸini anlatÄ±yor. Tek vardiyada 150 kadar kadÄ±n iÅŸçi olduÄŸu bilgisini veriyor.

- ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±n nasÄ±l?

- Etiket deÄŸiÅŸimi yapÄ±yorum. Çok yorucu. AÄŸlÄ±yorum bazen. Ä°mkansÄ±zÄ± istiyorlar bizden, günde 3 bin tane iÅŸ istiyorlar. Bunu yapma imkanÄ±m yok. Günde 900 tane anca yapabiliyorum. Åžu anda iÅŸten çÄ±karÄ±lmamak için iÅŸime sarÄ±lÄ±yorum. Asgari ücret kazanÄ±yorum. ÇoÄŸu kiÅŸi iyi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.

- Seçimlere dair muhabbetler oluyor mu?

- Ben o mevzulara hiç girmemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. BazÄ± kadÄ±nlar konuÅŸuyor aralarÄ±nda. Benim de sevmediÄŸim bir kadÄ±n var, bize açÄ±k açÄ±k “Sizi istemiyoruz” dedi. ‘OlmadÄ± trafoya kedi girer, çalarak yaparÄ±z’ ÅŸeklinde konuÅŸmalarÄ±nÄ± duydum.

- Peki, AKP’ye vermeyecek olanlar?

- Ak Parti’ye muhalif olanlar AkÅŸener’e vermeyi düÅŸünüyor. Ama biraz daha “Ä°ÅŸçiyiz, eziliyoruz” diyenler Ä°nce’ye vermeyi düÅŸünüyor. Kürtler sesini çok çÄ±karmÄ±yor.

OkuyamamÄ±ÅŸ olmak üzüyor onu. “Ä°lk baÅŸta parasÄ±z, eÅŸit, nitelikli eÄŸitim isterdim” diyor, “Devletin okulunda bile para istiyorlar. AyrÄ±ca ÅŸu an erkekle aynÄ± iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±m halde daha düÅŸük ücret alÄ±yorum. Ä°ÅŸ öÄŸrettiÄŸim bir erkek benden yüksek ücret alÄ±yordu. Neden, diye sorduÄŸumda ‘o erkek’ cevabÄ± verdiler. Böyle bir eÅŸitsizlik istemiyorum. Sendika, daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, daha iyi bir ücret...”

YA DAHA KÖTÜ OLURSA!

Ä°ÅŸten çÄ±kÄ±p gelen bir depo daha katÄ±lÄ±yor aramÄ±za. Ä°ki yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yor, alarm takÄ±yor kÄ±yafetlere, günde 2 bin tane... Ä°ÅŸyerinde seçimlere iliÅŸkin gözlemlerini aktarÄ±yor o da: “CHP’li bir arkadaÅŸa DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸim dediÄŸimde çok uzatmÄ±yor ama bir AKP’liye söyleyince tartÄ±ÅŸma büyük oluyor. Ä°nsanlar sürekli hesap yapÄ±yor, ‘Para yetmiyor’ diyor ama ‘Yol yaptÄ±’ deyip AKP’ye oy veriyor. SaÄŸlÄ±k sistemindeki hatayÄ± doktora, ekonominin kötü gidiÅŸatÄ±nÄ± dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlÄ±yorlar. ‘AltÄ±n alacaÄŸÄ±m’ dediÄŸimde biri ‘Alma, seçimden sonra düÅŸecek yarÄ± fiyatÄ±na, ÅŸu an dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu’ dedi. ‘Ya daha kötüsü olursa ne yapacaÄŸÄ±z’ kaygÄ±sÄ± var kimisinde de...”

TEKSTÄ°L Ä°ÅžÇÄ°SÄ° GENÇ KADINLAR: ‘ÜLKEYÄ° YÖNETECEK KÄ°ÅžÄ° ERDOÄžAN GÄ°BÄ° AYRIMCI OLMASIN’

FotoÄŸraf: DHA

Terazidere’de bir tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸan üç iÅŸçi kadÄ±n ile Gazi Mahallesi’nde buluÅŸuyoruz. Dilan 22, Deniz 18, Sinem 30 yaÅŸÄ±nda. Ve üçü de henüz 12-13 yaÅŸlarÄ±ndayken baÅŸlamÄ±ÅŸlar çalÄ±ÅŸmaya.

Deniz 5 yÄ±l önce gelmiÅŸ Ä°stanbul’a, köyde çobanlÄ±k yapÄ±yormuÅŸ. Ä°ÅŸyerinde memleketlileri olunca ailesi göndermeyi kabul etmiÅŸ.

Sinem 16 yÄ±ldÄ±r aynÄ± iÅŸyerinde. Küçük yaÅŸta tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor gözleri dolarak. PatronlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kimseye söyleyememiÅŸ. “Babam duysa öldürürdü” diyor. PatronlarÄ± önce iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ, ancak taciz eden kiÅŸi bir hafta sonra gönderilmiÅŸ.

ÜCRETLER ÇOK DÜÅžÜK

Ä°ÅŸyerlerinde yaklaÅŸÄ±k 100 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Fason iÅŸler yaptÄ±rdÄ±klarÄ± irili ufaklÄ± atölyeler var ayrÄ±ca. UstabaÅŸÄ± baskÄ±sÄ±nÄ±n, hakaretin çok yoÄŸun olmasÄ±ndan ÅŸikayetçiler. AldÄ±klarÄ± ücret de çok düÅŸük. 16 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan Sinem 1870 lira alÄ±yor. Çok uzun süre sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, çÄ±raklÄ±k sigortasÄ± istemesine raÄŸmen yapÄ±lmamÄ±ÅŸ.

Hepsinin ailesinin borcu var, kredi borcu ödüyorlar. Bazen arkadaÅŸlarla görüÅŸmek, nadiren sinemaya gitmek dÄ±ÅŸÄ±nda sosyal yaÅŸamlarÄ± neredeyse yok. Zaten aileleri de eve geç saatte gitmemeleri, gezmemeleri konusunda uyarÄ±yor.

‘O KADAR DA HALKÇI BÄ°R PARTÄ° DEÄžÄ°L’

Üçü de CHP’ye ve Ä°nce’ye oy vereceklerini söylüyor. Aileleri de aynÄ± ÅŸekilde. Ama hem CHP’ye hem de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya eleÅŸtirileri var. “CHP’nin aslÄ±nda o kadar da halkçÄ± bir parti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ifade ediyorlar.

- Bu kadar eleÅŸtiriye raÄŸmen niye CHP o halde?

Dilan: Ailecek CHP’ye veriyoruz. Yine CHP’ye vermeyi düÅŸünüyoruz. Ama önceki seçimde evde oylar bölündü. Annem HDP’ye babam CHP’ye verdi.

Deniz: Benim ilk oyum olacak. Anne-baba ne derse o. BaÅŸkasÄ±na vermek istemiyorum. AslÄ±nda DemirtaÅŸ’Ä± da bir seçenek olarak görüyorlar, sevdiklerini söylüyorlar.

Dilan: Birçok insanda ÅŸu düÅŸünce var; CHP’nin oyu HDP’ye göre yüksek. AKP ile baÅŸ edebilecek tek parti CHP. AKP’yi baÅŸtan indirmenin tek çaresi CHP’ye oy verip yükseltmek...

- Ä°ÅŸyerinizde AKP’li iÅŸçiler var mÄ±? TartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor mu?

Sinem: Birkaç AKP’li iÅŸçi var. CHP’li ustabaÅŸÄ± ile seçimler konusunda çok tartÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Deniz: Konfeksiyon sahibi CHP’li. ÇalÄ±ÅŸan birçok kiÅŸi de CHP’ye oy verecek. HDP’ye oy verecekler de var. CHP’lilerle AKP’liler arasÄ±nda zaman zaman tartÄ±ÅŸma çÄ±kÄ±yor.

KADINLARIN SEÇÄ°MÄ°: YAÅžANABÄ°LÄ°R BÄ°R ÜCRET

-Kendiniz için talepleriniz neler?

Deniz: Öncelikle çok zor ÅŸartlar altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve geçinmeye uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyebilirim. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ elimizde kalmÄ±yor. Çünkü bir sürü borç ödemek zorundayÄ±z. Bir de baÅŸa gelecek kiÅŸi gerçekten Tayyip ErdoÄŸan gibi olmasÄ±n çünkü ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±yor. AyrÄ±mcÄ±lÄ±k istemiyorum.

Dilan: Rahat bir hayat, yaÅŸanabilir bir ücret istiyoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 22:18

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