Ä°zmir Buca'da seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk

Ä°zmir'in ikinci bÃ¼yÃ¼k ilÃ§esi olan ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak gÃ¶Ã§menlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Buca'da halkÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu demokrasi iÃ§in deÄŸiÅŸimden yana.

Kenan ÇETÄ°N

Ä°zmir

BeÅŸ yüz bini aÅŸan nüfusuyla Ä°zmir’in ikinci büyük ilçesi olan Buca’da seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için çok geniÅŸ bir alanda deÄŸiÅŸik yaÅŸ ve mesleklerden onlarca kiÅŸiyle sohbet ettik. 16 Nisan referandumunda ‘hayÄ±r’ oylarÄ±nÄ±n yüzde 66 ile evet oylarÄ±nÄ± geçtiÄŸi Buca’da muhalefet partilerine oy verecekler daha çok görünürler ve görüÅŸlerini daha rahat dile getiriyorlar.

Nüfusun çoÄŸunluÄŸunu Yunan, BoÅŸnak, Arnavut ve Bulgar göçmenler oluÅŸtururken gerek yoksulluk gerekse çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalan Kürt nüfus da önemli yer tutuyor. Dokuz Eylül Üniversitesinin bulunmasÄ± nedeniyle Buca’da önemli bir genç nüfus da yer alÄ±yor.

Buca’da muhalefet adaylarÄ±nÄ±n ÅŸansÄ± daha yüksek görülüyor. Adaylardan DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde tutulmasÄ± adaletsizlik olarak deÄŸerlendirilirken ‘hile yapÄ±lmazsa’ seçimleri muhalefetin kazanacaÄŸÄ± beklentisi oldukça güçlü.

‘ÜLKEYÄ° TEK ADAM YÖNETMESÄ°N’

Buca’yÄ± dolaÅŸmaya DokuzçeÅŸmeler’den baÅŸlÄ±yoruz. 20 yaÅŸÄ±nda, üniversite öÄŸrencisi olan Ali Özlahlan, erken seçim kararÄ±na tepkili. BaÅŸkanlÄ±k sistemine hemen geçmek istendiÄŸi için erken seçime gidildiÄŸini söyleyen Özlahlan, “Åžu an Muharrem Ä°nce’ye oy vermeye daha yakÄ±nÄ±m. Çünkü ülkeyi tek adam yönetmesin” diyor. BucalÄ± 29 yaÅŸÄ±ndaki Cemil, kafede garson olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Cemil, “Seçim sonucunda ülkemiz rahatlasÄ±n. Bak binlerce insanÄ±mÄ±z öldü. Neden ölsün insanlarÄ±mÄ±z?” diyor. Kime oy vereceÄŸini sorduÄŸumuzda “Tayyip’in konuÅŸmalarÄ± çok iyi. Åžu an o hoÅŸuma gidiyor, ona oy vermeyi düÅŸünüyorum. Memleket için hayÄ±rlÄ±sÄ± neyse o olsun” diyor.

‘ÇOCUÄžUMA ET YEDÄ°REBÄ°LEYÄ°M Ä°STÄ°YORUM’

Evka-1’de oturan Ceyhan DoÄŸan’la çocuÄŸunun okulunun kapÄ±sÄ±nda beklerken sohbet ediyoruz. DoÄŸan, yapÄ±lan uygulamalarla kadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n daraltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. DoÄŸan, “Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±n, çocuÄŸuma et yedirebileyim artÄ±k. Özel okullar azaltÄ±lsÄ±n, eÄŸitim ücretsiz olsun. Özellikle çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n çocuklarÄ± için ücretsiz kreÅŸler olsun” diyor. Evka-1’de Murathan Mahallesi MuhtarÄ± Ahmet YÄ±lmaz’Ä± ziyaret ediyoruz. Mahallesindeki çoÄŸu kiÅŸinin borç içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ay sonuna ancak kredi kartÄ±yla ulaÅŸabildiÄŸini belirterek bunun ülke ekonomisinin durumunu gösterdiÄŸini ifade ediyor. YÄ±lmaz, “Seçimlerde ülkenin kötü gidiÅŸatÄ±na dur diyemezsek ülke elden gidiyor, bunu görmeliyiz” diyor.

‘TEK KÄ°ÅžÄ°NÄ°N YÖNETÄ°MÄ° PADÄ°ÅžAHLIKTIR’

FotoÄŸraf: Evrensel

65 yaÅŸÄ±ndaki Taksi Åžoförü Ä°lyas YÄ±ldÄ±z, 26 yÄ±l memur olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra emekli olmuÅŸ. Emekli olmadan önce de geçimini saÄŸlayabilmek için taksi ÅŸoförlüÄŸü yapÄ±yormuÅŸ. 25 yÄ±llÄ±k taksi ÅŸoförü olduÄŸunu da söyleyen YÄ±ldÄ±z, “26 yÄ±l devlete hizmet ettim. 1900 lira emekli maaÅŸÄ± veriyor. Bu benim hizmetimin deÄŸeri mi?” diye soruyor: Ülkeyi tek kiÅŸinin yönetmesi padiÅŸahlÄ±ÄŸa gider. Bu olacak ÅŸey deÄŸil, bunu kabul edemem. Oy verirsem eÄŸer AkÅŸener’e veririm.

‘BU GÄ°DÄ°ÅžATA DUR DEMEK GEREKÄ°R’

On yÄ±llÄ±k temizlik iÅŸçisi 37 yaÅŸÄ±ndaki Birkan Çetinkaya ile sohbet ediyoruz. Çetinkaya, Hükümetin her ÅŸeyi dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fabrikalarÄ± kapatarak ya da satarak yok ettiÄŸini belirterek “Yeni fabrikalar kurmadan iÅŸsizlik önlenemez. Emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yükseltirseniz gençler iÅŸ bulamaz, kahveler iÅŸsizlerle dolar taÅŸar. Ä°nsanlar korku içinde, konuÅŸmaya çekiniyorlar. Bu gidiÅŸata artÄ±k dur demek gerekir” diyor.

‘ARTIK BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°M OLSUN’

KuruçeÅŸme’de Umut KÄ±raathanesine uÄŸruyoruz. Ali Haydar masanÄ±n en büyüÄŸü, 64 yaÅŸÄ±nda, “Muharrem yüzde doksan kazanÄ±r” diyor. Abdullah isimli vatandaÅŸ ise dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n büyük bir hata olduÄŸunu belirterek “Bugüne kadar adam gibi bir lider çÄ±ksaydÄ±, ErdoÄŸan bu kadar baÅŸta kalabilir miydi? diye soruyor ve ekliyor: CHP dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rtmayacaktÄ±. Bunda hata yaptÄ±. Bunun sonucunda Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± içeri attÄ±lar. Ben DemirtaÅŸ’a ve HDP’ye oy vereceÄŸim.

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