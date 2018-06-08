33 bin öğrenciden 30 bini imam hatip ve meslek liseli olacak

Eğitim Sen Diyarbakır 1’nolu Şube, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 30 bin öğrencinin imam hatip ve meslek lisesine yerleştireceğini açıkladı.

Diyarbakır’da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, orta öğretime geçiş yapacak 33 bin öğrenciden 30 bin 150’sinin “zorunlu” olarak imam hatip ve meslek liselerine yerleştirileceği bildirildi.

Eğitim Sen Diyarbakır 1’nolu Şubenin hazırladığı “yılsonu eğitim değerlendirme raporunu” açıklayan Eğitim Sen Diyarbakır Şube Örgütlenme Sekreteri Zülküf Güneş, Diyarbakır’da 33 bin öğrencinin orta öğretime geçiş yapacağını kaydetti.

Diyarbakır’da sınavla öğrenci alan nitelikli okul sayısının 30, öğrenci kapasitesinin 2 bin 850 olduğunu açıklayan Diyarbakır Şubesi Örgütlenme Sekreteri Güneş, elerindeki tabloya göre, 33 bin öğrenciden 2 bin 850’sinin nitelikli okullara gideceğini, geri kalan 30 bin 150 öğrencinin ise imam hatip liselerine ve meslek liselerine kayıt yapmak zorunda kalacağına işaret etti.

Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi Örgütlenme Sekreteri, elerindeki tabloyu, “Bu tablodan da anlaşılacağı üzere bilinçli bir şekilde okullar ve öğrenciler bilimsellikten uzak bir eğitim sisteminin içerisine çekilmektedir.” sözleriyle yorumladı.

“İzlenen tutarsız eğitim politikalarının” eğitimi içinden çıkılmaz sorunlar yumağına dönüştürdüğünü dile getiren Zülküf Güneş, 2017-2018 eğitim öğrenim yılının da hem Türkiye hem de Diyarbakır açısından tam bir sorunlar yumağına dönüştürdüğünü kaydetti. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA KIRIK NOT

Diyarbakır’da 461 bin öğrencinin karne aldığını, 21 bin 498 öğretmenin karne verdiğini kaydeden Güneş, “Ancak asıl karne verilmesi gereken yer Milli Eğitim Bakanlığıdır. Hem de bütün notların kırık olduğu bir karne.” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığına verdikleri kırık notunu, “İdeolojik bir sistem olan 4+4+4 sistemi ürünlerini vermeye başlamış ve kamusal hizmet olan eğitim sisteminin piyasalaştırılması ve dinselleştirilmesi hızlanmıştır.” sözleriyle açıklayan Zülküf Güneş, Milli Eğitim Bakanlığının “kırık karnesinin diğer nedenlerini, taşımalı eğitim, servis kazaları, verilen toplu yemeklerden dolayı öğrencilerin zehirlenmesi, sınav sisteminin değiştirilerek karmaşıklaştırılması, seçimlerden dolayı üniversite sınavının ertelenmesi şeklinde sıraladı.

‘OKULLAR NİTELİKLİ VE NİTELİKSİZ DİYE AYRIŞTIRILDI’

AKP’nin sürekli bir mağduriyet psikolojiyle toplumsal algı yaratarak toplumun gerçekleri görmesini engellediğini vurgulayan Güneş, “Önce okullar proje okullarına dönüştürüldü, sonra nitelikli-niteliksiz olarak ayrıştırıldı ve bu dönüşümle öğrenciler, adeta imam hatiplere zorunlu bırakıldı. Bununla da yetinmeyen iktidar çeşitli vakıf ve dini dernekle protokoller imzalayarak pedagoji bilgisi olmayan, değerler eğitimi adı altında okullar dinsel propaganda alanına çevrildi.” diye konuştu.

‘KADROLU ATAMA HAKKI GASP EDİLMİŞTİR’

Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı performans sisteminin ciddi bir karakter aşınmasına neden olduğuna dikkati çeken Güneş, sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasıyla sürekli gelecek kaygısı yaşayan bir öğretmen profilini ortaya çıkardığını anlatarak, “Binlerce ataması yapılmayan öğretmenin en temel hakkı olan kadrolu atanma hakkı gasp edilmiştir.” dedi.

ANADİLDE EĞİTİM TALEBİNİ YİNELEDİ

Eğitimcilerin zorla mitinglere götürüldüğünü, anayasal haklarını kullandıkları için açığa açındıklarını, soruşturmalara maruz kaldığını kaydeden Güneş, Eğitim Sen’in eğitime ilişkin taleplerini ise şöyle sıraladı:

“*Anadilde demokratik, laik, bilimsel ve kamusal eğitim.

*Müfredatın çağa uygun hale getirilmesi gerici, yoz, cinsiyetçi söylemlerden ve uygulamalardan arındırılması.

*Güvenceli istihdam

*Kadrolaşmaya son verilip objektif kriterlere göre gerçekleştirilen idareci atamaları.

*Toplumsal vicdanı yaralayan ve yozlaştıran taciz, tecavüz ve şiddeti teşvik edici cezasızlık sisteminden bir an önce uzaklaşıp, ciddi yaptırımlar uygulanması.

*OHAL ve KHK’ların bir an önce kaldırılıp evrensel hukuk kurallarına göre sistemin tesis edilmesi” (Diyarbakır/EVRENSEL)

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