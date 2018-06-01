Seçim Günlüğü (1 Haziran 2018) - 'Pensilvanya' polemiği sürüyor

ŞENER: ERDOĞAN ABD'YE GİTTİ AMA KİMLE GÖRÜŞTÜ BİLMİYORUM

CHP Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 'Pensilvanya' polemiğine ilişkin konuştu. İnce'nin Erdoğan'ın AKP'nin kuruluşu sırasında ABD'ye giderek Fethullah Gülen'den icazet aldığı iddiasını değerlendiren Şener, AKP'nin hem kuruluş aşamasında hem de sonrasında Erdoğan'ın ABD'ye gittiğini, ancak kimlerle görüştüğüne dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'ye gitti ama kimlerle görüştü bilmiyorum CHP Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener, Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan arasında devam eden 'Pensilvanya' polemiğine dair konuştu.

YSK'DEN DENİZ BAYKAL KARARI

Yüksek Seçim Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylığını engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

CHP'den milletvekili aday adayı olan Tarkan Yılgün, milletvekili listesine giremeyince Antalya 1. sıra milletvekili adayı Deniz Baykal'ın aday gösterilmesine itiraz ederek YSK'ye başvurmuştu.

Habertürk'ün haberine göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılgün, BİMER'e yaptığı başvuruyu da yayımlayarak Baykal'ın sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Yılgün, "Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yılgün'ün başvurusuna bugün YSK'den gelen yanıtta "Deniz Baykal'ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı" denildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN LGS MESAJLARI

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, ve CHP'nin Cumhurbaşkan Adayı Muharrem İnce LGS (Liselere Geçiş Sınavı) öncesi sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı adaylarından LGS mesajları Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, LGS öncesi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

THE ECONOMIST CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI TANITTI

The Economist dergisi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ‘delifişek’ yakıştırması yaparken, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’i ’emektar milliyetçi’ diye niteledi.

The Economist Cumhurbaşkanı adaylarını tanıttı: İnce, 'Delifişek' The Economist dergisi, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine muhalefet cephesinden bakan bir yazı yayımladı.

ANTEP'TE SEÇİMİN NABZI: İŞÇİLER UMUTSUZLUKLA PATLAMA ARASINDA

Antepli işçilerle seçimleri değerlendirdik. İşçiler gelişmeleri yakından takip ediyor ancak vaatler ödenemeyen faturaların gölgesinde kalıyor.