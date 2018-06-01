Demirtaş'tan mektup: Bu mesajı en az 100 kişiye gönderebilsen...

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir mektup gönderdi.

Seçim çalışmasını tutuklu bulunduğu cezaevinden yürüten HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş el yazısıyla gönderdiği mektubunda, "Bu mesajı en az 100 kişiye gönderebilsen ne güzel olur. Biliyorsun ketılım çalışmıyor" notunu düştü.

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir mektup gönderdi. Kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektuba “Merhaba değerli arkadaşım” diye başlayan Demirtaş, “Biliyorsunuz cezaevinden ketıl ile twit atabiliyorum ama Whatsapp ketılda çılışmıyor. Bu nedenle mesajımı size el yazımla atıyorum” dedi.

Demirtaş’ın mektubu şöyle:

“Merhaba değerli arkadaşım!

Biliyorsunuz c.evinden ketil ile twit atabiliyorum ama whatsapp ketil da çalışmıyor. Bu nedenle mesajı size el yazımla atıyorum.

Sizden küçük bir ricam olacak; merkez medyanın HDP’ye kapalı olduğu, sosyal medyanın da ancak bir yere kadar etkili olduğu gerçeğinden hareketle her birinizin aktif olarak seçim çalışmalarına katılmanızı diliyorum.

Özellikle bizimle ilgili ön yargılı veya kaygılı olan her yurttaşımıza ulaşarak barışa, demokrasiye ve birlikte yaşama dair politikalarımızı, bu konudaki samimiyetimizi ısrarla anlatmanızı umuyorum.

Doha güzel yarınlar için neden bir oyun HDP’ye, bir oyun da Demirtaş’a verilmesi gerektiğini sabırla anlatıp en az üç kişiyi ikna edebileceğinize inanıyorum. Bu konuda size güveniyorum çünkü sesim de nefesim de sizsiniz.

Bu vesileyle mübarek Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diliyor size özel selam, sevgilerimiz gönderiyorum.

Not: Bu mesajı en az 100 kişiye gönderebilsen ne güzel olur. Biliyorsun ketılım çalışmıyor.

Selahattin Demirtaş” (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 17:24

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