Bakan Soylu: Sizin Süleymanınızım

İstanbul milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cami açılışındaki konuşmasında 'Sizin Süleymanınızım, eski Süleyman' dedi.

AKP'den İstanbul milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da yapılan Fevzi Çakmak Cami’nin açılışına katıldı.

Bakan Soylu, yaptığı kısa konuşmada, “Bugüne kadar bize verilen görevlerde sizleri mahcup etmedik. Allah'ımıza şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şimdi huzurunuzda İçişleri Bakanı olarak ama esas olarak ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak bulunuyorum” dedi.

Soylu, toplanan kalabalığa hitaben, “Sizin şunları bilmenizi istiyorum. Sizin Süleymanınızım, eski Süleyman. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. Allah'ımıza çok şükürler olsun karşınızda alnımız ak, aynı buluştuğumuz günlerde olduğu gibi yüzümüz aynıdır. İnşallah bu süreç içerisinde daha çok birlikte olacağız” şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)

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