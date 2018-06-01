The Economist Cumhurbaşkanı adaylarını tanıttı: İnce, 'Delifişek'

The Economist dergisi, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine muhalefet cephesinden bakan bir yazı yayımladı.

The Economist dergisi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ‘delifişek’ yakıştırması yaparken, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’i ’emektar milliyetçi’ diye niteledi.

The Economist dergisi “Türkiye’de muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor” başlıklı yazısında “Türkiye’nin otoriter cumhurbaşkanı bir sorunla karşı karşıya olabilir” ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'den aktarılana göre dergi, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oyunun son anketlerde yüzde 20'ye yakın göründüğünü vurguladı.

MUHARREM İNCE'YE 'DELİFİŞEK' BENZETMESİ

The Economist, "popüler bir delifişek" ifadesini kullandığı Muharrem İnce'yi ise "Muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri" cümlesiyle okurlarına tanıttı.

Son aylardaki ekonomik gelişmeler sonucu piyasaların da Erdoğan'a güvensizlik duymaya başlamış olabileceği değerlendirmesi yazıdaki dikkat çekici bölümlerden biri.

Dergi'nin İnce hakkında yazdıkları:

“Cumhurbaşkanı’nın karşısındaki adaylar yaklaşan seçimlerde halen favori değiller. Ama bir ivme kazandıkları ve doğru adayları buldukları gözlemleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olan Muharrem İnce popüler bir delifişek ve muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri. Muhafazakar bir ailede dünyaya gelen İnce, namaz kılıyor ve kamusal alanda kadınların başörtüsü giymesini destekliyor ama bunun yanında arada bir içki de içiyor.”

MERAL AKŞENER: EMEKTAR MİLLİYETÇİ

"Emektar milliyetçi ve bir dönem içişleri bakanlığı da yapmış olan Meral Akşener, kendisini ve kurduğu İYİ Parti'yi belirsizlik içinden ulusal seviyeye taşıdı. Bir yıldan az bir süre önce kurulmuş bir parti için saygı uyandırıcı şekilde yüzde 10 barajının oldukça üzerinde bir seçmen kitlesi elde etti. Son anketler Akşener'in kendisini ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, yüzde 20'nin üzerinde gösteriyor.

DEMİRTAŞ ÇİF HANELİ RAKAMLARDA

Anketler Demirtaş'ın da çift haneli rakamlara ulaştığını ortaya koyuyor. Bu dış dünya ile sosyal medya ve avukatları aracılığı ile haberleşen biri politikacı için hiç fena değil."

PİYASALAR ERDOĞAN'I DAĞINIK MUHALEFETE TERCİH ETMİŞTİ

CHP ile Saadet Partisi’nin ittifak yapması için “Muhtemelen iki partinin de kurucuları, modern Türkiye’nin atası Kemal Atatürk ile eski başbakan Necmettin Erbakan, mezarlarında ters dönerdi. Ama zor zamanlar zor ortaklıklar getirir” diyen derginin piyasa yorumu da şöyle: “Her ne kadar baskıcı olsa ve çılgın ekonomik teorileri bulunsa da piyasalar her zaman Erdoğan ve partisini, dağınık bir muhalefete tercih etmişti. Geçen ay içinde bu da değişmiş olabilir” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 08:23

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