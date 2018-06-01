Cumhurbaşkanı adaylarından LGS mesajları

Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, LGS öncesi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce LGS (Liselere Geçiş Sınavı) öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kızı Delal'ın da sınava gireceğini belirten Demiraş, "Merkezi yerleştirme sınavlarını kaldırarak, çocuklarımızın istedikleri okulu seçip nitelikli eğitim alabilecekleri bir sistemi kuracağız" derken Muharrem İnce de "Cumhurbaşkanlığımda tüm okulları nitelikli yapmak ve sınavsız geçişi sağlamak öncelikli görevim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin paylaşımı:

"Sevgili çocuklar, geleceğimizsiniz, sizlere güvenimiz tam. Bu yıl çok stres yaşadınız. Şimdi sınav zamanı rahat olun ve sadece sınava odaklanın. Bir öğretmen olarak sizlere tavsiyem budur. Hepinize Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılar diliyorum."

"Değerli veliler, Hükümetin görevi okulları nitelikli, niteliksiz olarak ayırmak değil, tüm okulları nitelikli okul seviyesine ulaştırmaktır. Cumhurbaşkanlığımda tüm okulları nitelikli yapmak ve sınavsız geçişi sağlamak öncelikli görevim olacaktır."

Demirtaş'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım:

"Günaydın. Yarın 1 milyona yakın çocuğumuz LGS'ye giriyor. Biri de kızım Delal :) Hepsine başarılar diliyorum. Merkezi yerleştirme sınavlarını kaldırarak, çocuklarımızın istedikleri okulu seçip nitelikli eğitim alabilecekleri bir sistemi kuracağız." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 11:02

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