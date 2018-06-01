Erdoğan'dan ‘Demirtaş’ çıkışı: Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş

Erdoğan, Adıyaman mitinginde Demirtaş’ı ziyaret eden ve serbest bırakılmasını isteyen Muharrem İnce’yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Adıyaman’da miting düzenledi. Miting’te CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesine ve 'serbest bırakılsın' çağrısına şu iddialarda bulunarak tepki gösterdi: Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var.”

Erdoğan diğer konuşmalarında olduğu gibi, Adıyaman’daki konuşmasında da milletvekilliği seçimlerinde AKP’nin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı: 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için yatırım için bir kez daha destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

Erdoğan konuşmasında CHP ve HDP’yi de hedef alarak şu iddialarda bulundu: “Güya bir araya gelip seçimde önümüzü kesecekler. Hesabı da hesap yapanı da anında tanırız. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin eli kanlı örgütünün içinde çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi bir parti olamadı. Belediye Başkanları kendisine devletin tahsis ettiği aracı gereci götürüp dağa teslim ediyordu. Yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP diğer tarafını siyasi örgütün bölücü uzantısı kullanıyor. Topunuz gelin! Benim Avrupadaki kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin çadırlarınızda oy vermezler.”

‘İNCE İNCE EDİRNE'YE GİTTİN’

CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’I ziyaretini de hedefe koyan Erdoğan, “Sayın Muharrem ince ince Edirne'ye gittin. Bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan. Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Bu ülkede hukuk var. 53 Kürt kardeşimi öldürdüler. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Yargı tecelli edecektir. Gereği neyse olacak. Bunlar sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var” ifadelerini kullandı.

‘İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN’

Muharrem İnce’nin “AKP’yi kurmadan öcne Pensilvanya’dan icazet aldı” iddiasıyla ilgili olarak da Erdoğan şunları söyledi: “'İspat edemezsin namertsin' dedim. Şu ana kadar ses var mı? Tuttu kitaptan bir satır. Yazar dedi ki' Bu somut değil soyut bir şeydi katılmıyorum.' Kılıçdaroğlu zaten yalancı bu da yanında çırak o da yalancı. Şimdi kendisine dava açtım. Yargıda hesabını versin. Benim kendimden şüphem yok. Ben icazeti cezaevinden çıktım kamuoyu araştırması yaptım icazeti halkımızdan aldık Pensilvanya'dan değil. Haddini bil. Erdoğan'a yalan atfedemezsin. Mahkemede hesabını ver.“ (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (1 Haziran 2018) - 'Pensilvanya' polemiği sürüyor

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 18:27

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