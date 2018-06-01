YSK'ye TRT başvurusu: Erdoğan'a 68 saat, Demirtaş'a hiç yok

CHP üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı, TRT'nin adaylara yaptığı ayrımcılığa konusunda YSK'ye başvurdu.

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK'teki CHP üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı TRT'de siyasi parti ve adayları arasındaki ayrımcılık nedeniyle YSK'ye başvurdu. Yapılan başvuruda “Anayasa, RTÜK Yasası ve Kurulunuzun Yasa ve kararları göz önüne alındığında özel radyo ve televizyonlar ile TRT’nin “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ve Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkeleri ışığında yayın yapması beklenmektedir. Buna en başta da 80 milyon yurttaşın vergileri ve faturalarındaki kesintilerle yayıncılık yapan TRT Kurumunun uyması gerekmektedir” denildi.

İNCE ERDOĞAN ONDA BİRİ GÖRÜLÜYOR

Yapılan başvuruda 14-30 Mayıs tarihleri arasında TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi (Kurdi) kanallarındaki istatistiklere yer verildi. Buna göre 3 kanal toplamında Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'a 67 saat 58 dakika 56 saniye, CHP ve Muharrem İnce'ye 6 saat 43 dakika 31 saniye, İyi Parti ve Meral Akşener'e 12 dakika 43 saniye, Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'e iki dakika, HDP ve Selahattin Demirtaş'a ise hiç yer verilmedi. Sadece TRT 6 (Kurdi) SP ve Temel Karamollaoğlu'na sadece 8 dakika 40 saniye, HÜDAPAR' 23 dakika yer verdi.

TRT GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINSIN

Yapılan başvuruda Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde, "tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır" hükmü hatırlatılarak veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hem TRT Kurumu hem de diğer özel radyo ve televizyonlar bakımından da duraksamaya yer vermeden YSK'nın belirlenmiş yayın ilkelerine uymayan yayıncılar hakkında RTÜK’ten raporları istenerek, haklarında gerekli yaptırım uygulamasına gidilmesi gerektiği ifade edildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 14:58

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