Erdoğan'dan Demritaş'a: Hangi yüzle aday oluyorsun?

Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı: İçeride olan kişi tutmuş cumhurbaşkanlığına aday oluyor, hangi yüzle aday oluyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Kamuoyu araştırmalarında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği burada çok açık, net görünüyor. Şahsım üzerinde halkımın ciddi bir ittifakı var ve parlamentonun oluşumunda da hamdolsun diğer partilere mukayese edilemeyecek derecede orada da önemli bir fark söz konusu." dedi.

Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında "Seçim Özel" programında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

‘300’ÜN ÜZERİNDE RAKAM OLMASI LAZIM’

Erdoğan, "Eğer cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olursa, cumhurbaşkanının şu andaki hükümet sisteminde çok daha süratle, çok daha hızlı karar alma süreci doğacaktır. Oy oranından öte sandalye sayısı önemli. Bu, birçok yerde olayı farklı etkileyecektir. Bazı yerde oy oranı yüksek olmayabilir ama aldığınız sandalye yüksek olur. Şunu hedefliyoruz demem doğru olmaz, ama kesinlikle 300'ün üzerinde ciddi bir rakam olması lazım ki... Burada öncelikle ittifak olarak konuşmak durumundayım, çünkü bir ittifakla biz birbirimize saygı duymuşuz, bir sadakatimiz var. Bu sadakatimizi bundan sonraki süreçte de devam ettirmemiz çok çok önemli. Bu sadakate değer veriyorum. Bu sadakati de koruyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİLİN CEO'SUNU AÇIKLADI

Yerli otomobile değinen Erdoğan, "CEO'su belli oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda ana muhalefetin adayı şahsımla alakalı '20 yıl geriden geliyor.' diyor. Bizim şu anda nasıl bir otomobil yaptığımızdan haberi yok. Önce bunu öğrenmesi lazım. Bunu söyleyen adam önce geçmişine bir baksın. Bunlar geçmişte Nuri Demirağ'ları gömen, yok eden insanlar. Kimdi Nuri Demirağ? Türkiye'ye ilk uçağı kazandıran insan. Onun uçak fabrikasını CHP zihniyeti gaz ocağı fabrikasına çeviren zihniyettir. Kime, ne anlatıyor ya? Bu daha çırak. Geçmişte neler olmuş haberi yok. Açsın da şöyle biraz okusun bakalım Nuri Demirağ'ın bu ülkede CHP zihniyeti tarafından nasıl yok edildiğini, nasıl onların önünün kesildiğini. Bunlar daha bunu bilmiyor. Önce bunu öğrenmesi lazım. Neyin beyniyle uğraşıyor? Beyniyle uğraşabilmesi için önce kendisinde o havsalanın olması lazım. O yok. Geldikleri yerden biz zaten hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Geçmişlerinde ne yaptıkları ortada, dolayısıyla ne yapacakları da ortada. Şu anda AK Parti zihniyeti bu adımı atarken, onlar 'Bunu bırakın.' diyor. Neyi bırakıyorsun? Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Sayın İnce bunları konuşurken, biz yol alıyoruz. Biz icraatçıyız, lafçı değiliz."

PENSİLVANYA İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen ile görüşüp parti kurduğu iddiasıyla ilgili olarak da “Gülen'le başbakanlığım döneminde, zaten cumhurbaşkanlığı döneminde hiç söz konusu değil veyahut da partimizi kurarken, böyle bir adım atmam zaten söz konusu değil. Tamamen yalan" ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Eğer bunu ispat etmezsen namertsin' dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, 'özür dilerim' diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş. Yalan üstüne yalan. Tuttu en sonunda filanca yazdığı kitabında, Nasuhi ile alakalı... Ne dedi Nasuhi (Güngör)? 'Benimki somut bir ifade değil soyut bir ifadedir, dolayısıyla bunun tutarlılığı yoktur.' dedi. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım" dedi.

DEMİRTAŞ'I HEDEF ALDI

Erdoğan, Selahattin Demirtaş için de “İçeride olan kişi tutmuş cumhurbaşkanlığına aday oluyor, hangi yüzle aday oluyorsun? Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir? 'Dışarı çıkmalı ve faaliyetini sürdürmeli'. Bunların millilik, yerlilik, adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil. Siyaset bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da buna 'Çık, faaliyetini de istediğin gibi sürdür' diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Ben bu noktada adaletin bir an önce tecellisiyle, adaletin bunlara gereken dersi vereceğine de inanıyorum” ifadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 01:33

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