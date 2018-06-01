Muharrem İnce: Diplomayı ben değil anayasa istiyor

Muharrem İnce: 'Sezaryen olmaz' diyor. Yahu sana ne, nasıl istiyorsa onu yapsın. Erdoğan bunlarla uğraşıyor, ben çocuk beziyle uğraşıyorum.

Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

İnce, Erdoğan’ın kendisine ‘komik adam’ dediğini hatırlatarak, "Erdoğan, 'Komik adam' demiş benim için. Sen 24 Haziran akşamı ağlayacak mısın, gülecek misin? Hep beraber göreceğiz.

Erdoğan konuşmasında “Diplomayı ben istemiyorum. Anayasa istiyor. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seleniyorum. Doktora gittin. Ameliyat olacaksın. Sormaz mısın diploma. Diploma yoksa ameliyat olur musun, olmaz mısın?” diye konuştu.

‘BEN ÇOCUK SAYISINA KARIŞSAM OLMAZ’

Engellilerin önündeki engelleri kaldıracaklarını da ifade eden İnce, "Emeklilikte yaşa takılanlar, bu sorunu çözeceğiz. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda anda asgari ücret ne kadarsa o asgari ücreti vereceğiz. Erdoğan ile benim aramdaki farkı anlatayım. Erdoğan '3 çocuk yapın' diyor. İyi de nasıl bakacağız; onu söylemiyor. Ben çocuk sayısına karışsam olmaz. Bu yetmiyor, 'Sezaryen olmaz' diyor. Yahu sana ne, nasıl istiyorsa onu yapsın. Erdoğan bunlarla uğraşıyor, ben çocuk beziyle uğraşıyorum" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİREN KARİKATÜRLER YAYINLANAMIYORSA...'

Konuşmasının sonunda Türkiye'yi özgürleştireceğini söyleyen Muharrem İnce, "Gazetelerde cumhurbaşkanını eleştiren karikatürler yayınlanamıyorsa, o ülkede dolar düşmez çünkü o ülkede özgürlük yoktur. Gazetelerin manşetlerini cumhurbaşkanı belirliyorsa o ülkede faiz düşmez. Türkiye'yi yeniden özgür, konuşan, demokrat, sorgulayan bir Türkiye yapacağız. Bundan hepimiz kaznacağız. Türkiye kazanacak. Hepimiz birlikte kazanacağız" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 20:48

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