Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la geçen 20 yılının sportif bilançosu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 3 Haziran'da yapılacak. 20 yıldır kulübü yöneten Aziz Yıldırım bu süreçte futbolda 13 basketbolda 51 kupa kazandı.

Fenerbahçe’de gözler 3 Haziran Pazar günü yapılacak seçime çevrilirken 20 yılı aşkın süredir kulübü yöneten Aziz Yıldırım, koltuğunu korumak için Ali Koç’la yarışacak.

15 Şubat 1998'de Vefa Küçük'ü 1 oyla geçerek başkanlığa gelen Yıldırım, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk yaşarken toplamda 13 kupa kaldırdı. Bu süreçte 17 farklı teknik direktörle çalışan Yıldırım’ın takımları 10 kez ligi ikinci bitirdi.

Yıldırım döneminde basketbolda önemli bir atılım yapan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 4 sezondur THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselirken, 1 kez şampiyonluk, 2 kez ikincilik, 1 kez de dördüncülük yaşadı. Kadın Basketbol Takımı ise toplam 35 şampiyonluk yaşadı.

FUTBOLDA 6 LİG ŞAMPİYONLUĞU

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı. Fenerbahçe’de profesyonel dönemde en uzun süreli başkanlık yapan ve en çok şampiyonluk yaşayan isim olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

SON MAÇTA KAYBEDİLEN ŞAMPİYONLUKLAR

Fenerbahçe bu dönemde futbolda büyük hayal kırıklıkları da yaşadı. 2006, 2010 ve 2012’de son maçta şampiyonluk kaybedildi. Yıldırım döneminde Galatasaray 9’u şampiyonluk olmak üzere toplam 22 kupa kazandı. Yıldırım döneminde Fenerbahçe 7 kez Türkiye Kupası finali, 2 kez de Süper Kupa finali kaybetti.

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde Avrupa Kupaları’ndan toplam 3 yıl men cezası aldı.

AVRUPA KUPALARI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmayı başardı. 2012-2013 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı.

Fenerbahçe, buna karşılık 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor 4 sezondur da kupa kaldıramıyor.

17 TEKNİK DİREKTÖR

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı.

Yıldırım, sırasıyla Hırvat Otto Baric, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman Christoph Daum, Brezilyalı Zico, İspanyol Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik direktörle çalıştı.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk yaşadı.

TRANSFER ETTİĞİ FUTBOLCULAR

Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde hepsinden verim alamasa da dünya futbolunun önemli futbolcularına sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Bu isimler arasında Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kenneth Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, Mathieu Valbeuna, Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic, Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang, İspanyol Daniel Güiza, Roberto Soldado, Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani'yi Fenerbahçe'ye kazandırdı.

ERKEK BASKETBOLDA EN BÜYÜK KUPAYI KAZANDI

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı.

Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.

Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017'nin ardından bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek THY Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdi.

Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

KADIN BASKETBOL TAKIMI 35 KUPA KAZANDI

Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 35 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 13 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti. Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.

VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.

2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. 2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.

Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

MASA TENİSİNDE 3 ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda ise sarı-lacivertli kadın takımı, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste şampiyonluklar elde etti.

Ayrıca Fenerbahçe, amatör branşlarda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarken, sarı-lacivertli sporcular bireysel ve takım halinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, atletizmde de önemli başarılara imza attı ve olimpiyatlara gönderdiği sporcularla dikkati çekti.

TESİSLEŞME

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde hayata geçirilen tesisler ön plana çıktı. Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı. İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.

Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek “Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi” olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı. (İstanbul/AA)

Aziz Yıldırım: Bir defa daha şans istiyorum

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 12:16

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