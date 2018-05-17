Meslek liselilerin eti de kemiÄŸi de patronlarÄ±n

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan okul ve kurumlara gÃ¶nderilen yazÄ±, meslek liselerinin Ã¶zel sektÃ¶re devredildiÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul ve kurumlara gönderilen yazÄ±da meslek liselerinin özel sektöre devredildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Gaziantep sanayisinin kalifiye personel ihtiyacÄ±nÄ±n giderilmesi için meslek liselerinin özel sektöre devri ile ilgili Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nÄ±n teklifi, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kabul edildi. Teklifin kabul edilmesiyle Gaziantep pilot il seçilerek, okullarda bulunan atölye sayÄ±sÄ± ve metrekare ölçümlerinin de belirtilmesi istendi.

‘AZ EÄžÄ°TÄ°M, DAHA UCUZ Ä°Åž GÜCÜ’

Konuyla ilgili Evrensel'e konuÅŸan EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, karara tepki göstererek meslek liselerinin özel sektöre devrini kabul etmeyeceklerini söyledi. Bu kararla özellikle yoksul aile çocuklarÄ±nÄ±n sermayenin ucuz iÅŸ gücü haline getirilmek istendiÄŸini söyleyen AydoÄŸan, öÄŸrenciler için vadedilenin daha az eÄŸitim ve daha fazla ucuz emek dayatmasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. Özellikle 4+4+4 yasasÄ± ile birlikte devlet okullarÄ±na, kamusal eÄŸitime ayrÄ±lmayan kaynaklarÄ±n özel okullara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken AydoÄŸan, “TeÅŸvik adÄ± altÄ±nda kamunun kaynaklarÄ± milyonlarca liralÄ±k bütçelerle sermayeye aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu süreci hükümet ve MEB öyle bir dayatma ile sürdürmüÅŸtür ki MEB’in son faaliyet raporunda bakanlÄ±k özellikle meslek lisesi ve bu liselerde eÄŸitime mecbur bÄ±rakÄ±lan öÄŸrenci artÄ±ÅŸÄ±nda hedeflerinin bile üstüne çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir” dedi. ‘Meslek lisesi memleket meselesidir’ diyenlerin bu pilot uygulama ile ortaya koyduklarÄ± fotoÄŸrafÄ±n net olduÄŸuna iÅŸaret eden AydoÄŸan “Hükümet için aslolan mesele rant meselesidir. ÖÄŸrencinin, memleketin deÄŸil patronlarÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama meselesidir” diye konuÅŸtu.

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul ve kurumlara gönderilen yazÄ±.

‘SERMAYEYE UCUZ Ä°ÅžÇÄ°‘

EÄŸitim Sen Gaziantep Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Ersönmez ise projeyle meslek liselerinin seçilmesinin farklÄ± bir anlamÄ± olduÄŸunu belirterek “Meslek liseleri üretime yönelik eÄŸitim yapan okullardan. Gaziantep bir sanayi ÅŸehri. Projeyle, sermayenin, öÄŸrencileri iÅŸ gücüne uygun birer eleman yetiÅŸtirme aracÄ±, ucuz iÅŸ gücü olarak gördüÄŸünü söyleyebiliriz” dedi. Ä°mam hatip ve meslek liselerine teÅŸvik ve yönlendirmenin zorunlu hale getirildiÄŸi bir süreçte meslek liselerinin özele devredilmesinin birbiriyle ilintili olduÄŸunu anlatan Sönmez “Meslek liselerine gençleri yönlendiriyorsunuz, daha sonra bu liseleri özel sektöre devrediyorsunuz. Ä°ÅŸ çevrelerine, sermayeye ucuz iÅŸçi yetiÅŸtirmek istiyorlar” diye konuÅŸtu.

GAZÄ°ANTEP PÄ°LOT Ä°L SEÇÄ°LDÄ°

Gaziantep Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul ve kurumlara gönderilen yazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Ä°limiz sanayisinin kalifiye personel ihtiyacÄ±nÄ±n giderilmesi noktasÄ±nda meslek liselerinin özel sektöre devri ile ilgili SayÄ±n Valimiz Ali Yerlikaya’nÄ±n teklifi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan uygun görülerek Gaziantep pilot il olarak seçilmiÅŸtir. Ekli formda belirtilen okullar alanlar listesinde eksik alan varsa satÄ±rÄ±n boÅŸ yerlerine eklenmesi bu alanlarÄ±n altÄ±nda bulunan dallar alanlarÄ±n altÄ±na yazÄ±lacak, atölye bölümünde ise okulda bulunan atölye sayÄ±sÄ± ve metrekare ölçümleri belirterek liste doldurulup eksiksiz ÅŸekilde 14/05/2018 pazartesi gününe kadar müdürlüÄŸümüz mesleki eÄŸitim ÅŸubesine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereÄŸini arz ederim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 MayÄ±s 2018 20:59

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