Seçim Günlüğü (10 Mayıs 2018) - 15 CHP'li geri döndü

ERDOĞAN, BBP'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. AKP ile BBP seçimde ittifak yapıyor. (AA)

5 DAKİKADA - CİHANGİR İSLAM: MİLLET 'TAMAM' DERSE ZATEN ÇEKİLMELİ

Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Cihangir İslam, 24 Haziran seçimlerini 5 Dakikada’ya değerlendirdi.

Cihangir İslam: Millet ‘tamam’ derse zaten tartışmasız çekilmelidir Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Cihangir İslam, 24 Haziran seçimlerini 5 Dakikada’ya değerlendirdi.

CHP'Lİ 15 MİLLETVEKİLİ PARTİLERİNE DÖNDÜ

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekili partilerine geri döndü.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili, CHP'ye geri döndü CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekilinin partilerine geri döndü.

İKTİDARA YAKIN MEDYADA HEDEF 'T A M A M'

“T A M A M” siyasetin gündemindeki yerini korurken iktidar sözcüleri ve iktidara yakın medya sosyal medya kullanıcılarını suçlamayı sürdürüyor.

İktidara yakın medya ‘T A M A M’ı hedef aldı 'T A M A M' gündemdeki yerini koruyor. İktidara yakın medya 'T A M A M' mesajı paylaşanları itibarsızlaştırmayı hedefleyen manşetler attı.

MUHARREM İNCE DEMİRTAŞ'LA OLAN GÖRÜŞMESİNİ AKTARDI

Selahattin Demirtaş’la 'bir saat süren samimi ve içten bir görüşme' yaptıklarını söyleyen Muharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine “Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla benim yerime bir hafta hapiste yatsınlar, adil olsun" dediğini aktardi.

Demirtaş: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun Muharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine 'Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar adil olsun' dediğini aktardı.

YILDIZ TİLBE'DEN SEÇİM ŞARKISI YALANLAMASI

'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.

Yıldız Tilbe'den 'seçim şarkısı' iddialarına yalanlama geldi 'CHP Yıldız Tilbe'ye ait olan ve içinde ‘1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam’ sözleri geçen şarkısıyla anlaştı' iddialarına Tilbe'den yalanlama geldi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ YAYINLANDI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÜRTLERİN TALEPLERİ ETRAFINDA İTTİFAK ÇALIŞMASI

'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.

Kürtlerin talepleri etrafında en geniş ittifak için çalışıyorlar 'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.

ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.