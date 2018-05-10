Destici'den vekil listesi yorumu: Erdoğan cömerttir

Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yle görüştü. Destici, vekil listeleri için 'Erdoğan'ın bize cömert davranacağından şüphemiz yok' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici BBP Genel Merkezinde ziyaret etti. Seçim ittifakında BBP'nin milletvekili listelerinde nasıl yer alacağını değerlendiren Destici, "Asla bir pazarlığın içerisinde olmadık" dedikten sonra ekledi: Cömerttir biliyorsunuz kendisi. İnşallah bu hususta da bize cömert davranacağından hiçbir şüphemiz yok.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Destici, Erdoğan'a üzerinde isminin ve Fetih suresinin yazılı bulunduğu özel yapılmış kılıç hediye etti. Çıkışta Erdoğan ile Destici, ortak basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Malum 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz 'Cumhur İttifakı'nda MHP, BBP müşterek bir çalışmanın, gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz, onları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Tabİi bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Erdoğan, "Ortak bir program ve kampanya olacak mı?" sorusuna ise, "Bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler" cevabını verdi.

'TBMM'DE MAKSİMUM DÜZEYDE TEMSİL SAĞLANACAĞINA İNANIYORUZ'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, ziyaretleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Destici, "24 Haziran’da iki seçim birden yapılacak. Tabii ‘Cumhur İttifakının’ bir tane cumhurbaşkanı adayı var, o da cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti, MHP ve BBP birlikte hareket ederek maksimum düzeyde TBMM’de temsilin sağlanacağına biz yürekten inanıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız başından beri bize karşı çok samimi, duyarlı bir davranış ve tutum içerisinde oldu. Ben bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de BBP olarak ‘Cumhur İttifakının’ içinde hesapla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, meselelerimizi, ülkemizin birliğini, vatandaşlarımızın huzurunu refahını dikkate alarak bu kararı verdik. Rabbim bizleri mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

Destici, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine sürecin başından beri samimi davrandığını söyleyen Destici, "Bugünkü görüşme de bunun bir nevi tezahürüydü. Sadece bu seçim sürecini değil gündemimizde olan diğer meseleleri de konuşma imkanı bulduk. Ağırlıklı olarak seçim süreci, bu süreçte birlikte yapılacak çalışmalardan diğer konulara kadar hepsinde karşılıklı fikir alış verişinde bulunma imkanı elde ettik. BBP Türkiye’nin içinden geçtiği olumlu ya da olumsuz şartların idrakinde. Dolayısıyla biz Cumhur ittifakının içerisinde ya da bütününde yer alma konusunda yada ittifakın içinde nasıl yer aldığımız hususu konusunda bu Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları da hesap ederek bilinçli şekilde yer aldık. BBP bu meselelere geçmişte de çok duyarlı bir siyasi partiydi. Bundan sonra da aynı duyarlılığın üstüne koyarak Türk siyasetinde yer almaya devam edecek" dedi.

'ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK'

Konuşmasında, "Özellikle hangi illerde BBP bu ittifaka ziyadesiyle katkı sağlayacaksa oralardan başlamak şartıyla inşallah arkadaşlarımız yer alacaklar" diyen Destici, şöyle konuştu: "Bunlar kamuoyunun değerlendirmesine göre bir kısmı kesin seçilecek yerler bir kısmı kritik olan yerler bir kısmı da bu ittifaka daha ziyade katkı sağlamak için listelerde bulunacak arkadaşlar olacak. Onların sayısıyla ilgili şu anda net bir şey söyleyemem. Ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma da hafta başına kadar netleşmiş olur. İçeride de gördük. Biz de bu konuda iyi niyetliyiz. Asla bir pazarlık içerisinde olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızda çok iyi niyetli davranıyor. Cömerttir biliyorsunuz kendisi. İnşallah bu hususta da bize cömert davranacağından hiçbir şüphemiz yok. Ortak çalışmalar yapılacak. Bunların hangi boyutta olacağı kaç tane olacağı bununla ilgili netleşmiş bir tarih ya da yer yok." (Ankara/DHA)

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