İktidara yakın medya ‘T A M A M’ı hedef aldı

'T A M A M' gündemdeki yerini koruyor. İktidara yakın medya 'T A M A M' mesajı paylaşanları itibarsızlaştırmayı hedefleyen manşetler attı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demiş bunun üzerine Twitter’da 2 milyonu aşkın “T A M A M” mesajı paylaşılmıştı. “T A M A M” siyasetin gündemindeki yerini korurken iktidar sözcüleri ve iktidara yakın medya sosyal medya kullanıcılarını suçlamayı sürdürüyor.

AKŞAM: #KUŞBEYİNLİLER

Akşam gazetesi bugün #Kuşbeyinliler manşetiyle çıktı ve “Her seçim yenilgisi sonrası ‘tamam’ demeyi bilmeyenler, yurt dışından organize edilen ‘bot hesaplar’ yardımıyla kampanya başlattı. Tweet’le oyu karıştıranlar 24 Haziran’a yön vereceklerini sandı” dedi.

STAR: TAMAMI FETÖ YUMURTASI

Star gazetesi ise “TAMAMı FETÖ yumurtası” manşetinde “24 Haziran öncesi sosyal medyadan algı operasyonuna başlayan FETÖ firarileri, yurt dışındaki sahte hesaplardan attıkları milyonlarca tweet ile Erdoğan karşıtı kampanyanın lokomotifi oluyor” iddiasında bulundu.

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' / 10 Mayıs 2018 Perşembe

OYSA 'BOT HESAPLAR' DEVAM'DAN ÇIKMIŞTI

İktidar medyası, sosyal medyada kendiliğinden gelişen ve esprili paylaşımlarla başlayan “T A M A M” kampanyasını “bot hesap”lara ve ‘FETÖ’ mensuplarına bağlamaya çalışırken akıllara “T A M A M” mesajlarına karşı başlatılan “Devam” kampanyasındaki 600 bine yakın mesajın “bot hesaplardan atıldığı tespit edilerek” silinmesi geldi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “T A M A M” kampanyasına “Bot hesaplar” suçlaması yapmış bunun üzerine başlatılan #BOTdeğilimTAMAMdiyorum kampanyası yine TT listesinde ilk sıraya yükselmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Twitter kullanıcıları Erdoğan'a T A M A M dedi!

Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum denildi

Twitter trollere karşı önlem alıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 10:20

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