Kürtlerin talepleri etrafında en geniş ittifak için çalışıyorlar

'Kürt İttifakı' içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını, ÖSP ile ise devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk.

Fırat TOPAL

Diyarbakır

KDP, Azadi Hareketi, PAK, PSK ve PDK-T geçtiğimiz günlerde 24 Haziran seçimlerine yönelik Kürt ittifakını oluşturdu. Bu kapsamda HDP, HAKPAR, ÖSP, HÜDAPAR ile görüşmeleri sürdüren Kürt ittifakı, Kürt meselesinde ortaklaşabildikleri en geniş kesimlerle ittifakı genişletmek için çalışmalar yürütüyor.

İttifak içinde yer alan PSK ve PAK ile ittifak çalışmalarını konuşurken, ÖSP ile devam eden ittifak görüşmelerini konuştuk. İttifakta yer alan partiler temel prensipleri etrafında en geniş ittifakta ısrarlarını dile getirirken, ÖSP ise “Türkiye demokrasi güçleriyle de en geniş bir demokrasi cephesinin oluşması için bir çalışmamız olacak” dedi.

İttifakta bulunan partilerden Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesud Tek, ittifaka ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini belirterek, anlaşmanın sağlanması durumunda ise kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. İttifak dışında kalan partilerin neden ittifaka dahil olmadığı yönündeki sorumuzu yanıtsız bırakan Tek şunları söyledi: “HAKPAR’ın da HÜDAPAR’ın da söyleyecekleri üzerine bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Biz isterdik ki bu seçim en geniş bir ittifak olsun. Önümüzde bir hedef var umarım bir sonraki seçimde geniş bir ittifak sağlanır. Kürtlerin talepleri, ulusal demokratik haklarının kazanılması konusunda birlikte davranırız. İslamcısıyla, sağcısıyla, solcusuyla, liberaliyle, demokratıyla tüm Kürtler bir araya gelip tavır geliştirir.”

HENÜZ İTTİFAK SAĞLANAMADI

İttifakta bulunan bir diğer parti Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK). Henüz diğer partilerle ittifakın sağlanamadığını fakat görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade eden PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, İttifak açıklandıktan sonra, HÜDAPAR ve HDP’ye görüşme talebinde bulunduk. Bunlar kabul edilmediğinde elbette ki ittifak sağlanamaz. HDP bu aşamada HÜDAPAR ile bir seçim ittifakına hazır olmadığını beyan etti. Biz “Kürdistani Seçim İttifakı” olarak HDP ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Pozitif yönde ilerliyoruz. Ama henüz ittifakı sağladık diyemeyiz. Biz önceliği siyasi prensipler ve birlikte çalışma prensipleri üzerinde mutabakata veriyoruz” dedi. Özçelik, temel prensiplerini şu şekilde sıraladı: “Kürtlerin millet ve ülke olarak varlığını ve kendi ülkesinde kendini yönetme hakkını kabul etmek, milli sembol ve değerlere saygı duymak. Kürtçenin tüm lehçeleriyle her aşamada eğitim dili ve Türkçenin yanı sıra resmi dil olmasını kabul etmek. Savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e karşı çıkarak Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olmak. Başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların etnik, milli şahsiyetlerini yok sayan, rencide eden ‘Milletvekilliği Yemini’nin tüm halkların ve kesimlerin varlığını ve iradelerini yansıtacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini savunmak. Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere koyduğu tüm çekincelerin kaldırılmasını, sözleşmelerden doğan hakların hayata geçirilmesini benimsemek.”

‘EN GENİŞ İTTİFAKTAN YANAYIZ’

En geniş ittifaktan yana çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Özçelik, “HAKPAR, ‘Eğer sizler bu prensiplerle de olsa, HDP ile ittifak görüşmeleri yapacaksanız. Biz bu çalışmada yer almayacağız; hatta HDP bu belirlediğiniz prensipleri kabul etse bile biz onlarla ittifak yapmayacağız’ dedi ve Kürdistani Seçim İttifakı’na katılmadı. HÜDAPAR ile yaptığımız ilk görüşmede kendileri ‘HDP ve Kürdistani İttifakı ile seçimleri görüşmeye hazırız. Biz zaten HDP ile görüşme talebinde bulunmuşuz, ama hâlâ bize bir cevap verilmemiştir’ dedi. HDP ise HÜDAPAR ile bu aşamada ittifaka hazır olmadığını belirtti. HÜDAPAR ile ikinci kez görüştük. HDP’nin bu yaklaşımına eleştirileri olsa da, anlayışla karşıladılar. Genel olarak görüşmelerden yana olduklarını, bizim Kürdistani Seçim İttifakı olarak yapmış olduğumuz girişimleri de olumlu karşıladıklarını dile getirdiler. Biz prensiplere dayalı en geniş ittifaktan yanayız. Nasıl ki, HDP, HÜDAPAR dahil en geniş kesimlerin ittifakını sağlamaya çalıştıysak; HAKPAR ve ÖSP ile de belirlenen prensipler temelinde şimdi de seçim ittifakı yapmak istiyoruz. Buna açığız, hatta bu arkadaşlarımızın da bizlerle birlikte seçim ittifakına gelmeleri bizleri sevindirir” dedi.

‘TÜRKİYE DEMOKRASİ GÜÇLERİYLE DE EN GENİŞ İTTİFAK’

İttifak henüz dahil olmayan Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek ise, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, daha kalıcı bir ittifakın amaçlandığına işaret etti. Çiftyürek, “Biz ÖSP olarak HDP’nin Demirtaş’ı aday göstermesini doğru buluyoruz. Demirtaş, aday gösterilmesi Kürdistan’da son 3 yıldır taş çatlatan bir sessizlik olarak ifade ettiğimiz, sivil demokratik hareketin canlanmasına katkı sağlar. Türkiye’nin demokrasi cephesinden de destekleneceği inancındayız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanı adaylığında Demirtaş’ı destekleyeceğiz. Tabi biz Kürdistan’daki kimi partiler Kürdistan seçim bloku ittifakı adı altında kendimizin belirleyeceği bir siyasi deklarasyonla Demirtaş’ı desteklemek istiyoruz. Aynı siyasi deklarasyonla Türkiye demokrasi güçleriyle de en geniş bir demokrasi cephesinin oluşması için bir çalışmamız olacak. Bu çerçevede bizim ittifaka yazılı bir önerimiz olmuştur. Kısa süre sonra bir araya geleceğiz. Bu sadece seçim ittifakı değil. Seçim sonrasında da Kürdistan’da kalıcı bir ittifak, ulusal demokratik bir ittifak için bir çaba var çalışmalar devam ediyor. Türkiye’de siyasi liderlerin tamam demesi yetmez, önemli olan halkların tamam demesi burada Kürtlerin êdî bese (Artık yeter) demesidir” dedi.

Kürt partilerinden seçim ittifakı

Kürt ittifakı HDP ile görüştü, HDP Kürt ittifakına olumlu sinyal verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 23:29

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