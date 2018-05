Cihangir İslam: Millet ‘tamam’ derse zaten tartışmasız çekilmelidir

Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Cihangir İslam 5 Dakikada’ya konuk oldu. Darbe girişimi sonrası KHK ile görevinden ihraç edilen İslam’la 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimleri konuştuk.

‘SADECE HDP ŞEMSİYE DIŞINDA KALDI’

İttifakları ve seçime gidilen süreci değerlendiren İslam, iktidarın seçimlerde asıl olarak HDP’yi parlamento dışı bırakarak HDP’li vekillerin koltuğuna oturmayı hedeflediğini söyledi. İttifak oluşumları sürecinde isteyerek ya da istemeyerek HDP’nin dışarıda tutulduğunu ifade eden Cihangir İslam, “HDP’yi dışarıda bırakmış oldular. Söylemek istediğim baraj altında kalacağı değil. Herkes bir ittifak içerisinde, sadece HDP bir şemsiye altında değil” dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM PARTİLER ORTAK PROTOKOL İMZALAMALI’

Seçim güvenliğini de önemli ikinci gündem olarak ifade eden İslam, Erdoğan’ın ‘Milletimiz, tamam, derse çekiliriz’ açıklamasını seçim güvenliği penceresinden değerlendirdi:

“Sayın Erdoğan grup toplantısında dedi ki, millet isterse bırakırız. Bu yeterli değildir. Millet isterse zaten bırakacaktır. Bunun bir tartışması yok. İktidarın seçim güvenliği açısından rahatlatıcı bir takım açıklamalar yapması gerekiyor. Ben bunun en kolay yolunun bir protokol imzalanması olduğunu düşünüyorum. İki ittifak ve HDP arasında, yani seçime katılan bütün partiler ve bütün cumhurbaşkanlığı adayları arasında ortak bir protokol olmasını öneriyorum.”

‘BİR KESİMİ MÜNAFIK İLAN ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL’

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine oy verip AKP’ye oy vermeyi düşünmeyenlere dönük olarak kullandığı ‘münafık’ ifadesini de değerlendiren İslam, şöyle devam etti:

“Münafıklık bildiğiniz gibi İslami bir kavram ve kimlerin münafık olduğu peygambere dahi vahiyle bildirildi. Her hangi bir kesimi ya da kişiyi münafık olarak ilan etmek hiç kimsenin haddi değildir. Her hangi bir partiye oy vermek, her hangi bir adaya oy vermek ya da bunların bir kombinasyonunu yapmak insanlara inanç noktasında herhangi bir sorumluluk yüklemez. Bu çizgiyi net bir şekilde çekelim.”

‘SEÇMEN SİSTEMİN YANLIŞLARINI OYLARIYLA DÜZELTECEK’

24 Haziran’a ilişkin beklentilerini de “Güvenlikli adil bir seçim olsun” diyerek ifade eden İslam, bütün siyasi partilerin mecliste aldığı oy oranında temsil edilmesi gerektiğini ifade etti:

“İttifak yasası bir anlamda bunu öngörmüş gibi algılanıyor. Ama pratiğe baktığımızda sanki HDP dışındaki partilerin, HDP’nin sandalyelerini yutarak temsil edileceği bir tablo ortaya çıkıyor. Ben seçmenin bu haksızlığı dikkate alacağını ve her zaman yaptığı gibi sistemin yanlışlarını oylarıyla sandıkta düzelteceğini umuyorum.”

‘SEÇİMLERİN SİCİLİNİ KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK’

Seçimin ikinci tura kalması durumunda sertleşme yaşanacağı yönündeki öngörüleri de değerlendiren Prof. Dr. Cihangir İslam, “Türkiye’de 1946’dan sonra seçimler az çok iyi yaptığımız bir uygulamaydı. Ta ki, 16 Nisan 2017 referandumuna kadar... Türkiye’de seçimlerin sicilini kirletmeye hiçbir iktidarın ve siyasi partinin, figürün hakkı yok. Bu seçimin bence temel amacı tıpkı referandumda olduğu gibi bir arada, birbirimizi kabullenerek demokratik bir ortam içinde, hukuk devleti içinde yaşamakta azimli olmaktır. Ve bu istikamette yol almaktır. Sertleşme gibi şeylerin literatürden çıkarılmasını istiyorum. Vatandaşlar olarak seçimin güvenliğini gerekirse el birliğiyle sağlayacağız” dedi. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 12:41

