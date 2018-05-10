Muharrem İnce Hakkari'de: Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim

Hakkari'de mitinge katılan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari mitinginde konuştu. İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineledi. İnce ayrıca “Kürt sorunu” ifadesini de kullanarak çözüm önerilerini sundu. İnce mitingte mal varlığını da açıklayarak, “Siz zenginleşmeden, ben zenginleşmeyeceğim" dedi.

Muharrem İnce mitingte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede kendisine bugünkü Hakkari mitingini kastederek, "Orada Türk bayrakları olacak mı" diye sorduğunu söyledi. Alandaki Türk bayraklarını göstererek kameralara seslenen İnce, "Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameraler göstersin de, Sayın Erdoğan görsün biraz" ifadelerini kullandı. Mitinge katılanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalamasını istemeyen İnce, "Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin, yuh yapmayın" diye konuştu.

T24’ün aktardığına göre İnce’nin konuşmalarından satır başları şöyle:

‘KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURMAK İÇİN HAKKARİ’DEYİM’

-Dün Edirne'deydim, bugün Hakkari'deyim. Akşam Trabzon'da, Rize'deyim. Yarın Antalya'dayım. Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim.

-Temel Karamollaoğlu'na gittim, dedim başarılar diliyorum. Akşener'e gittim, ona da başarılar diledim. Dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim. Dedim ki, "Selahattin Başkan, sana da başarılar diliyorum" dedim. Akşam Sayın Erdoğan'a gittim. Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın, güzel gönderin, yuh yapmayın. Dedim ki yarın Hakkari'ye gideceğim, bütün rakiplerim, bütün adaylar Hakkarililere bizden de selam söyle dediler. Onların selamlarını iletiyorum.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: HAKKARİ'YE GİTTİĞİNDE TÜRK BAYRAĞI OLACAK MI?

-Bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana dedi ki kinayeli bir şekilde: "Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı". Ben de dedim ki, tabii olacak. Kameraler göstersin de, Sayın Erdoğan görsün biraz. Tek olan şeyler bir grubun olamaz, hepimizin olur. Bayrak tektir, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin hepsinindir bayrak. Cumhurbaşkanı tektir, CHP'nin, HDP'nin olmaz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur.

‘BURADA YAPTIĞIM KONUŞMAYI RİZE'DE DE YAPACAĞIM’

-Açık yüreklilikle diyeceğiz, Kürt sorunu. Bu bir siyasal, ekonomik, kültürel, eksik demokrasi sorunudur. Ama Kürt sorunu asıl bir şeydir, ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır'a, Hakkari'ye gelir, güzel laflar eder. Kürtlerin hoşuna gidecek. Başka yere bir gider, unutur, bambaşka bir adam olmuş. Ben size söz veriyorum. Burada yaptığım konuşmayı Rize'de yapacağım. Ne ben sizi kandıracağım, ne de FETÖ beni kandıracak. Yapamayacağımızı söylemeyeceğiz, bazen siz kızacaksınız bana bazen Kocaeliler bazen Edirneliler bazen Diyarbakırlılar. Biz doğruyu bulacağız, 81 milyon kendisine "Biz beraber mi yaşayacağız, ayrı ayrı mı yaşayacağız" sorusunu soracak.

‘3-B İLE ÇÖZECEĞİZ’

-Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bursa'nın B'si, 3-B ile çözeceğiz. Bir, barışacağız, İki, büyüyeceğiz, üç, bölüşeceğiz. Gönüllerde, yüreklerde, sokaklarda, meydanlarda barışacağız. Ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz geliştikçe, mahkemelerimiz bağımsız oldukça dış yatırımcı, yabancı sermaye gelecek. Türkiye uygar bir ülke, orada hukukun üstünlüğü vardır. Buna inanacak, ekonomimiz büyüyecek. Ekonomimiz büyüyünce gelirimiz artacak; bunu da hakkaniyetli biçimde bölüşeceğiz. Hakkari da bundan payını alacak. Hakkari'de liseye giden Berfin kızımız, Siyasal Bilgiler Üniversitesi'ne gidip Yalova'ya vali olmanın hayalini kuracak.

BAŞ ÖRTÜSÜ KONUSU

-Diyorlar ki muhafazakar insanlara, başı kapalı insanlara: Cumhurbaşkanı olursa sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Bakın bu yalan. İster evinde, sokakta, devlette tak; bunun geri dönüşü yoktur, bu konu kapanmıştır. İnsanlara niye böyle söylüyorlar biliyor musunuz? Saran korkunun adı, İnce hastalık korkusu. Buradan çıkışı yok, bunu çok net görüyor bunlar da. İlk yıllarında Sayın Erdoğan 'çıraklık' dönemim diyordu, sonra dedi 'kalfalık', sonra dedi 'ustalık'. Şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız. Ama merak etmesin, o da evrensel kuralların işlediği gerçek bir hukuk devleti olan Türkiye'de o da özgür yaşayacak, o da rahat yaşayacak, merak etmeyin.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

- Geçen gün bana 'gariban' dedi. Ben Sayın Erdoğan'dan 5 ay fazla milletvekilliği yaptım. Benim kıdemim 5 ay fazla. Başbakan'la milletvekilinin maaşı 3 aşağı 5 yukarı aynı. 16 yıldır milletvekiliyiz. Bir tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil, babamızdan birkaç mülk kaldı. Ben şimdi Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. YSK'ya verdik ama gizli verdik. Hakim bilecek de Hakkari'deki esnaf kardeşim niye bilmesin. 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. Neyim artmış, neyim azalmış... Siz zenginleşmeden, ben zenginleşmeyeceğim. Önce siz zenginleşeceksiniz, sonra ben zenginleşeceğim. Sıradan bir kamyon şoförünün oğlunu bu aziz millet 16 yıldır milletvekili yaptı. Sekreter, danışman, koruma, diplomatik pasaport verdi. Verdi de verdi bu fakir millet. Ben de gönlümü vermek istiyorum. İstiyorum ki, 5 yıl cumhurbaşkanlığı yapıp, bu milleti barıştırıp, sorunlarını çözüp; 5 yıl sonra emekli olup torunlarıyla Sümbül Dağı'na bakarak emekli bir cumhurbaşkanı olup demli çay içmek istiyorum. Sizden bir avuç pirinç istiyorum, size bi kazan pilav yapacağım bununla.

‘CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLU OLMAZ KARDEŞİM’

-Şimdi bir yarış var değil mi, yarış. Burada bir yarış var değil mi. Bir güreş var değil mi. Güreşte birinin elini bağayarak güreş olur mu? Elini serbest bırakacaksın. 1987 Türkiyesi'nde Ahmet Türk tutukludur, milletvekili adayı olur. YSK milletvekili adaylığını ilan ettiği gün serbest bırakılır. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim, gelsin yarışsın. Ne var ki bunda? Benim gidip ona oy verecek halim yok. Erdoğan milletvekili adayı olamadı, olsun diye Anayasa'yı değiştirdik. 8 kez oy kullandık. Orada Errdoğan milletvekili olsun diye oy veren insanlardan birisiyim. O zaman iyi, şimdi kötü. Olmaz öyle bir şey. Temel Bey bir yerde, Meral Hanım bir yerde, Selahattin Bey bir yerde, Erdoğan bir yerde, Muharrem İnce bir yerde gezecek. Yarış böyle olur, hakkaniyet böyle olur. Bunu Edirne'de de, Hakkari'de de, Rize'de de söylerim. Erdoğan tutuklu olursa, cumhurbaşkanı adayı olursa; onun da yarışa adil, eşit koşullarda girmesini isterim. Bu taraf tutma değil, demokrasi, adalet, vicdandır. Bunu başaracağız. Senin, benim iyim olmaz. Adalet yoksa, hukuk yoksa hiçbir şey yoktur. Bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız?

AHMED ARFİ ŞİİRİ OKUDU

-Benim derdim Türkiye, beraber, mutlu, özgür yaşamak. Bunu başaracağız. 15 yaşında Yalovalı bir çocuk olarak beni etkileyen Diyarbakırlı Ahmed Arif'in dediği gibi, "Haberin var mı taş duvar... Demir kapı, kör pencere // Yastığım, ranzam, zincirim // Uğrunda ölümlere gidip geldiğim // Zulamdaki mahzun resim. // Görüşmecim yeşil soğan göndermiş // Karanfil kokuyor cigaram // Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.." // Derdim bu // Hep birlikte memleketimizin dağlarına bahar getireceğiz // İnsanlarımızın yüzleri gülecek, gençlerimize iş bulacağız, memurlarımız sürünmeyecek, belediyeden işçilerimiz çıkarılmayacak..." (HABER MERKEZİ)

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Muharrem İnce kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 17:40

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