Demirtaş: Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsın, adil olsun

Muharrem İnce, Demirtaş'ın kendisine 'Ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar adil olsun' dediğini aktardı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP lideri Selahattin Demirtaş’la görüşmesinin ardından Cumhuriyet Muhabiri Aykut Küçükkaya’ya görüşmeyle ilgili izlenimlerini aktardı.

Demirtaş’la bir saat süren samimi ve içten bir görüşme yaptıklarını söyleyen İnce, “Dedi ki bir önerim var… ‘Diğer adaylara da söylersen sevinirim’. ‘Nedir’ dedim, ‘ben buradayım, siz geziyorsunuz. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar’ dedi. ‘Benim yerime birer hafta yatsınlar adil olsun’ dedi.

İnce Edirne mitingi sonrası gittiği İstanbul’da görüştüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kast ederek de şunları söyledi Cumhuriyet muhabirine: “Çoluk çocuğuyla torunlarıyla birlikte yaşasın. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Sayın Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi. Düğme ilikleyen, ayağa kalkan bir yargı olmayacak. Bunu yaptırmayacağız.”

'METAL PASLANMIŞ ARTIK, BU DİKİŞ TUTMAZ'

İnce, "Türk kamuoyu son 24 saatte TAMAM mesajına kilitlendi… ‘Erdoğan telaş içinde’ dediniz. Neyin telaşı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devrisabık yaratmak değil. Bizim derdimiz intikam almak değil. Sayın Erdoğan’ın üç dönemi vardı. Çıraklık dönemi vardı. Kalfalık dönemi vardı. Ustalık dönemi vardı, kendi tabiriyle. Şimdi Sayın Erdoğan gönül huzuruyla emeklilik dönemine geçebilir. Derdimiz bu, emeklilik dönemine geçsin. Metal yorgunluğu değil, metal paslanması o. Metal paslanmış artık. Bu dikiş tutmaz. Burada bir yenileşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin yeni vizyoner bir anlayışa, yeni bir isme, yeni bir bakış açısına, demokrasiye, hukuk devletine özgürlüklere kavuşması lazım. Türkiye’nin burada ekonomisini düzeltecek, eğitimini düzeltecek yeni kadrolara, yeni heyecanlara ihtiyaç var. Umutları tazelemeye ihtiyaç var. Ben sokakta bunu görüyorum. Sayın Erdoğan’ın da Ak Parti’nin de telaş yapmasına gerek yok. Demokrasi böyle bir şeydir. Bir gün gidersiniz, gidince dünyanın sonu gelmez. Az önce de söyledim. Devrisabık yaratmak derdinde değiliz." (HABER MERKEZİ)

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