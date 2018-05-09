AKP üniversitenin iradesini tanımadı: Mücadele burada bitmeyecek

Dr. Osman Öztürk, Feray Aytekin Aydoğan ve Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ile üniversiteleri bölen tasarının yalaşmasını konuştuk.

Eylem NAZLIER

İstanbul

AKP’nin üniversiteleri bölmeyi amaçlayan tasarısı, üniversite bileşenlerinin tüm itirazlarına, yapılan eylemlere, muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamayla yasalaştı. Yasaya göre 13 üniversite bölünerek 20 yeni üniversite kurulacak. Üniversitelerin bölünmesini Evrensel'e değerlendiren, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk, AKP’nin seçim öncesi siyasi ve ticari rant peşinde olduğunu belirterek mücadelenin bitmeyeceğini söyledi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, tasarının yasalaşmasıyla üniversite bileşenlerinin itirazlarının yok sayıldığına dikkat çekerek, bunun meşru olmadığını söyledi. Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, sadece üniversiteler değil Türkiye de kaybetti diye konuştu.

‘OLUMLU OLAN, BİRLİKTELİK YARATTI’

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk, AKP iktidarının erken seçimlere giderken siyasi ve ticari bir rant peşinde olduğunu vurgulayarak “Yeni üniversite kurduk propagandası yapmak istiyor. Özellikle Cerrahpaşa ve Orman Fakültesiyle ilgili de bir takım rantların olduğu anlaşılıyor. Çünkü bölünmeden önce de taşınmalar söz konusuydu. O nedenle böyle bir şeye giriştiler” dedi. Ancak üniversitelerde hükümetin beklemediği kadar güçlü bir tepki verildiğini belirten Öztürk “Ama siyasi iktidar bu gibi tepkileri dinlemiyor, kendi rantı açısından. Bu süreçte çalışanların, öğrencilerin bir kazanımı var. İyi bir birliktelik ve mücadele deneyimi kazandılar. Bu öğrencilerin çoğu politik deneyimi olmayan gençlerdi. Bundan sonra da mücadele bitmeyecek, devam edecek” diye konuştu.

‘TÜRKİYE ÇOK ŞEY KAYBETTİ’

Öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlar, üniversitenin tüm bileşenlerinin ‘Hayır bölemezsiniz’ demesine rağmen siyasi iktidarın bölmekte direttiğini belirten Prof. Dr. Tahsin Yeşildere “İÜ’de Prof. Dr. Raşit Tükel en çok oy alan rektör adayıydı ama atamadılar. Üniversite tamamıyla yandaş kadrolarla, biat kültürüne uygun rektörler ve dekanlarla donandı. Üniversiteler giderek özgürlüklerini yitirdiler” diye konuştu. Yasayla dünyada kendini kanıtlamış üniversiteleri ele geçirme zihniyetinin hakim olduğunun görüldüğünü ifade eden Yeşildere, “Bunun yanına birkaç üniversite daha koyuyorlar ama bu göstermelik. Esas İÜ hedefte, burada hâlâ kendi düşüncelerine uymayan akademisyenler var. Üniversiteyi bölerek kendi ellerine almak istiyorlar” dedi. Bölünmeyle Türkiye’nin de çok şey kaybettiğini düşünen Yeşildere “Bölünen üniversitelerdeki nitelikli akademisyenler diğer üniversitelere veya yurt dışına gidebilir. Bu da Türkiye üniversitelerini zedeler. Şimdi sırada birkaç üniversite daha var” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTENİN İRADESİ YOK SAYILDI’

AKP’nin açıkça tüm yükseköğretim alanında, kendisine ‘itaat’ edecek ilişkiler sistemi yaratmayı amaçlamadığını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yasanın köklü üniversitelerin birikimine, tarihine ve akademik geleneklerine açıkça saldırdığını dile getirdi. Her fırsatta ‘milli irade’den bahsedenlerin, günlerdir üniversitelerden yükselen ve üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak sesi olan itirazlara kulak tıkamasını eleştiren Aydoğan “Plansızca açılan üniversitelerin sayısı had safhaya ulaşmışken, en köklü üniversitelerin bölünmesi asla meşruluk kazanmayacaktır. Kabul edilemez bu uygulamaya gereken cevabı üniversitesine, tarihine ve akademik birikimine sahip çıkan üniversite bileşenleri er ya da geç ama mutlaka verecektir.”

Üniversiteleri bölen kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Bölünmesi planlanan üniversiteler arasında İstanbul, Gazi, İnönü, Anadolu, Selçuk, Erciyes üniversiteleri gibi köklü üniversiteler de bulunuyor. Tasarıda son anda bir önergeyle ‘İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ adı ‘İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ şeklinde değiştirildi.

Yasaya göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor. Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştirilirken, Erzincan Üniversitesinin adı ise ‘Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ olacak. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 22:30

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