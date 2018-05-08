Üniversiteleri bölen kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı

Üniversiteleri bölmeyi hedefleyen kanun tasarısını TBMM Genel kurulunda kabul edildi. Tepkilere rağmen tasarı, yasalaştı.

AKP’nin TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre daha önce 7 maddesi kabul edilen üniversiteleri bölen yasa tasarısı bugün tekrar görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen maddelere göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Görüşmelerde, "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı altında yeni bir üniversite kurulmasını öngören düzenleme üzerinde AKP değişiklik önergesi verdi. Kabul edilen önergeyle, metindeki "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" olarak değiştirildi. Düzenlemeye göre ayrıca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya bağlı olarak, yeni iktisat ve işletme fakültesi de kurulacak. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 00:36

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