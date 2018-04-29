Gürkan: 1 Mayıs’ta alanlara 24 Haziran’da sandıklara sahip çıkmaya!

Hasret KANAT

İstanbul

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, iktidarın tüm baskılarına karşı halk güçlerinin ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gürkan 1 Mayıs’ta alanda olmaya, 24 Haziran’da da sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

Partisinin Kağıthane İlçe Örgütü’nün 1 Mayıs dayanışma kahvaltısında konuşan Gürkan, 1 Mayıs’a giderken alınan erken seçim kararını değerlendirdi: “İktidar erken seçim kararı aldı. Çünkü ekonomi kötüye gidiyor, esnaflar hızla kepenkler kapatıyor, işçilerin ücretleri hızla azalalıyor. Bu gidişatı gören iktidar kendisine siyasi bir zemin yaratmaya çalışarak bir seçim kararı aldı. Hükümet ekonomik politikaların faturasını halka kesmek istiyor” dedi. AKP’nin iktidarını sürdürmek için baskıda geri durmayacağını göstediğini belirten Gürkan, “Bunun için adaletsizlik, sandıklarda hile ve yolsuzluk yapmak da dahil her türlü yol ve yönteme başvuracağının bugünden işaretini vermiş durumdalar. Diğer taraftan muhalefeti ezme, karşısında duran her kesimi susturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

ÇATIŞMALAR, SALDIRILAR, GREV YASAKLARI

7 Haziran’da AKP’nin tek başına ikltidar olmaması sonrası yaşanan süreci değerlendiren Gürkan, çatışlmalarda, İŞİD saldırılarıyla onlarca insanın hayatı kayebettiğini söyledi. Gürkan, “15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL ile yasakları yaşadık, gazetelerin susturulması, halkın haber alma hakkının engellenmesini yaşadık. İşçilerin en doğal hakkı olan grev hakkının yasaklanmasını yaşadık. Emekçilerin nerede bir talebi olduysa bunun terörle ilişkilendirilmesini yaşadık” dedi.

Tüm bu baskılara karşın, metal işçilerinin, cam işçilerinin eylemlerini hatırtalan Gürkan şunları söyledi: “Üniversite öğrencileri, kadınlar baskılara rağmen yılmıyor. 8 Mart’ta hükümetin en büyük yasaklarına karşı çıkmıştır kadınlar. Üniversite öğrencileri şimdi okullarının bölünmesine karşı mücadele ediyor. Biz 24 Haziran seçim kararının baskın bir karar olduğunu biliyoruz. Her ne kadar medyasından, askerine, devletinden yargısına, bürokrasisine kadar her yerde egemenliği sağlamış olsa bile bütün gücüne rağmen halk desteğini almamaktan korkuyor. Bizler grev yasakların kaldırılması, demokratik hak ve özgürlüklerinin sağlanması için dünya görüşü, ulusal kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun, halk güçleri olarak iktidara karşı birliğimizi sağlamamız gerekiyor.”

1 MAYIS’TA ALANLARA ÇAĞIRIYORUM

Emek Partisi olarak demokratik halk ve özgürlükler için ‘demokratik ittifak’ ve ‘ortak aday’ çağrısı yaptıklarını yineleyen Gürkan “Demokratik halk seçeneğine, demokratik halk iktidarı seçeneğini ortaya çıkaracak bir birliktelikten söz ediyoruz. İkinci turuda da ya ‘Tek adam diktatörlüğü’ ya da ‘demokrasi ve halk iradesini esas alan bir siyaset’in oylanacağı bir seçime dönüştürmek gerekiyor. Emek Partisi halk güçlerinin birleşerek güçlü olacağına inanıyoruz.

Seçimlerde bizim ipi onların eline bırakmamız değil, ellerinden almamız gerekir. 7 Haziran’da bunu başardık. 16 Nisan’da da bunu başardık. 24 Haziran’da da bunu başarmamız gerekiyor” dedi. Gükan son olarak şöyle konuştu: “1 Mayıs’a alanlarda olmaya çağırıyorum. 24 Haziran’a kadar da sokaklarda çalışmaya sandıklarımıza sahip çıkmaya 25 Haziran’da irademizi çalmaya kalkarlarsa bu haksızlığa izin vermemeye çağırıyorum” diye konuştu

1 MAYIS’TAN 24 HAZİRAN’A...

Ardından söz alan Nurtepe Cem Evi Yönetiminden Cafer Güneş ise şunları söyledi: “İşçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramımızı kutluyoruz. Biz aleviler olarak ezilenler ve mazlumların yanında olduk. Cemevlerinin yasal statüsü yok, dernek statüsünde faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Biz inançlara saygı duyuyoruz. Kimsenin nasıl ibadet etmesi gerektiğini söylemediğimiz gibi, onlar da bize nasıl ibadet etmemiz gerektiğini söylememeli.

HDP Kağıthane İlçe Eş Başkanı Fatmanur Çete Günbeyi, 1 Mayıs’tan 24 Haziran’a dayanışmayı büyütelim birbirimize ihtiyacımız var. Haklıyız kazanacağız” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 18:12

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