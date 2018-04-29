Trakya’da işçiler 1 Mayıs’a hazır

Trakya'da işçiler, Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Tekirdağ ve Edirne’de yapılacak 1 Mayıs mitingleri için hazırlıklarını tamamladı.

Trakya'da işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ı en geniş katılımla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Tekirdağ ve Edirne’de yapılacak 1 Mayıs mitinglerinin örgütlenmesinde, neredeyse Trakya’da bulunan her konfederasyondan sendika şubeleri yer alıyor. Hazırlıklar kapsamında işçilerin de önceki yıllara göre daha büyük ilgisi gösterdiği belirtiliyor. İşçilerin ana gündemi ise düşük ücret, artan zam ve vergiler, yoksulluk, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, taşeron işçilerinin kadro talebi, grev yasakları, örgütlenmenin önündeki engeller, OHAL, KHK ihraçları, kadınların eşitlik ve gençlerin gelecek talepleri...

Trakya’da metal sözleşmelerinin merkezi olan Çerkezköy’de Türk Metal örgütlü olduğu fabrikalarda metal işçilerine 1 Mayıs’a en geniş katılımı sağlamak için çağrı yapıyor. Saat 11.00’da Çerkezköy Belediye önünde yapılacak 1 Mayıs kutlamasına, Türk Metal Çorlu Şubesi ile TEKSİF ’in de katılması bekleniyor.

Çorlu’da işçi sendikaları saat 12.00’da eski itfaiyede toplanıp Atatürk Meydanına yürünecek. Atatürk Meydanında yapılacak mitinge siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verecek. Örgütsüz işçilerin de kitlesel olarak katılması bekleniyor.

Tekirdağ merkezde yapılacak 1 Mayıs için işçi ve emekçiler Tekira Alışveriş Merkezinde saat 12.00’da toplanıp sahil dolgu alanına kadar yürünecek. 1 Mayıs komitesinde DİSK’e bağlı Genel-İş, KESK, TTB ve TMMOB’un bulunuyor. DİSK’e bağlı sendikaların şubeleri, Eğitim Sen’in diğer şube ve temsilcilikleri de bu 1 Mayıs’a katılacak.

Petrol-İş, Kristal-İş, Şeker-İş, DİSK/Gıda-İş, Emekli Sen ve Eğitim Sen’in tertip komitesinde yer aldığı Lüleburgaz 1 Mayıs’ı için saat 11.00’da eski hükümet konağı önünde toplanacak olan işçi ve emekçiler Kongre Meydanına yürüyecek. Petrol-İş ve Kristal İş’e üyelerinin yoğun katılımının beklendiği 1 Mayıs’ta Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ile birlikte OHAL, KHK ihraçları, grev yasakları ve seçim gündem yapılacak.

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımının beklendiği Edirne 1 Mayısı’nı da KESK, TTB ve TMMOB düzenliyor. Edirne halkının da geniş katılımının beklendiği mitingde daha seçime yönelik tutum öne çıkacak. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 13:06

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