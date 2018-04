CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Haydi alanlara

CHP 81 İl Örgütü'ne genelge gönderdi, 1 Mayıs'a yoğun katılım sağlanmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden 81 il örgütüne gönderilen genelge ile tüm örgütlerin, illerinde düzenlenecek 1 Mayıs İşçi Bayramı mitinglerine yoğun katılım sağlaması istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “ Tüm yurttaşlarımızı insanca yaşanabilir bir Türkiye için ve milyonların adalet talebi ile 1 Mayıs’ta alanlara davet ediyor; ülkesine, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi imzalı genelgede, Olağanüstü Hal’in 22 aydır sürdüğü, Türkiye’nin bu süreçte demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından hızla uzaklaştığı belirtilirken, hak aramanın önüne de yeni engeller konulduğu ifade edildi. OHAL’in hayatın her alanına müdahale etmenin aracı olduğu belirtilirken, en yoğun baskının da işçi ve emekçilere yönelik olduğu hatırlatıldı. “Seçim atmosferinin başladığı bir süreçte, yaklaşan 1 Mayıs Bayramı ile Türkiye’nin dört bir yanından yükselecek hak talepleri daha da önem kazanmıştır.” denilen genelgede, iş, ekmek ve özgürlüğün simgesel bayramı 1 Mayıs kutlamalarına parti örgütlerinin yoğun katılım gösterilmesi istendi.

EMEK, DEMOKRASİ, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BASKI ALTINA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba’nın yaptığı yazılı açıklama şöyle; “Emeğin, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Baskı ve sömürü gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş, temel hak ve özgürlükler OHAL yönetimi altında rafa kaldırılmıştır. Demokrasiyi ve hukuk düzenini hiçe sayan OHAL yönetimi işçi sınıfının tüm kazanımlarına göz dikmiş, emeğin haklarına yönelik acımasız bir saldırıya girişmiştir. Gündelik yaşam, işçiler ve emekçiler adına gün geçtikçe daha da zor hale gelmekte, yoksulluk toplumumuza adeta zorla dayatılmaktadır.”

15 YILDA 21 BİN İŞÇİ İŞ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME TERK EDİLDİ

Ağbaba, Türkiye’de yaşanan sorunları ise şu şekilde sıraladı: “15 yılda 21 bin işçi iş yerlerinde çalışırken göz göre göre ölüme terk edildi. Bugüne kadar en az 500 işçi geçim sıkıntısından kaynaklı olarak intihar ederek yaşamına son verdi. Ekonomik kriz gün geçtikçe daha da derinleşirken, ülkemizde işsizlik oranı rekor üstüne rekor kırarak 6 Milyonu aşmıştır. Kayıt dışı ve kuralsız çalıştırma olağan hale getirilmiş, gençler ve kadınlar işsizliğin kıskacına itilmiştir. İşçiler ve emekçiler üzerindeki vergi yükü gün geçtikçe artarken, yapılan her zam emekçilerin ücretlerini eritmeye devam etmektedir. Asgari ücret açlık sınırının altında tutulurken, milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir. İşçilerin evrensel ve anayasal hakkı olan grevler erteleme adı altında yasaklanmakta, her türlü demokratik hakları yok sayılmaktadır. OHAL KHK’larının işçilere karşı kullanıldığı alenen itiraf edilirken, OHAL rejiminde 6 grev hukuksuz bir şekilde yasaklanmıştır. KHK ile getirilen taşeron yasası işçiler arasında derin bir ayrım yaratmış, ortaya çıkan büyük haksızlık ile iş yerlerinde iş barışını bozmuştur. Güvenlik soruşturmaları ve sınav uygulamaları adeta işçi kıyımına dönüşmüş, kadro hakkından yararlandırılmayan on binlerce işçi ekmeğinden ve geleceğinden mahrum bırakılmıştır. Özelleştirmeler aracılığıyla ülkemizin tüm kamusal birikimi tasfiye edilmiş, Cumhuriyetimizin mirası Şeker fabrikaları teker teker özelleştirilmiştir. Fabrikadaki işçinin, tarladaki çiftçinin emeği hiçe sayılmıştır.”

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARA

Türkiye alınan erken seçim kararıyla OHAL koşulları altında 24 Haziran seçimlerine gittiğine dikkat çeken Ağbaba, “ Emek, demokrasi ve laiklik gönüllülerini Cumhuriyetimize sahip çıkmak için, iş yerlerinde yaşanan cinayetlere dur diyebilmek için, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için, insanca yaşanabilir bir ücret ve insan onuruna yakışır iş talebimizi daha yüksek sesle dile getirebilmek için, OHAL zulmüne ve hukuksuzluğuna dur diyebilmek için, ayrımsız, şartsız tüm taşeron işçilere kadro hakkı için, insanın ve doğanın sömürüsüne dur diyebilmek için, özelleştirmeler ile emeğimizin peşkeş çekilmesine dur diyebilmek için tüm yurttaşlarımızı insanca yaşanabilir bir Türkiye için ve milyonların adalet talebi ile 1 Mayıs’ta alanlara davet ediyor; ülkesine, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 12:08

www.evrensel.net