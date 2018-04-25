‘Taleplerimizi daha gür haykırmalıyız’

Elazığ’da gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingi hazırlıklarını tertip komitesi ve siyasi partilerle konuştuk.

Orhan KURUL

Ali YURDAKUL

Elazığ

Tüm yurt genelinde 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne dair hazırlıklar devam ederken, Elazığ’da Perşembe Pazarı Alanı’nda yapılacak mitingi 1 Mayıs Tertip Komitesi ve siyasi partilerle konuştuk. OHAL ve KHK’lerin gölgesinde bir 1 Mayıs’a hazırlandıklarını söyleyen sendikacılar, tüm kesimleri taleplerini daha gür haykırmak için alanlara katılmaya çağırdı.

Tertip Komitesi Başkanı, Yapı-Yol Sen Elazığ Şube Başkanı Kenan Korkmaz, “2018 1 Mayısı’na dünyada ve ülkemizde işçi sınıfı ve halkların barışa, adalete, demokrasiye daha çok ihtiyaç duyduğu, emekçilerin kazanılmış haklarına ve özgürlüklere yönelik saldırıların olağanüstü arttığı OHAL koşullarında hazırlanıyoruz” dedi. Elazığ’da 1 Mayıs çalışmalarımıza her zamankinden daha erken başladıklarını söyleyen Korkmaz, “1 Mayıs’a katılan tüm kesimlerin kendi talepleriyle, renkleriyle katılmalarını önemsiyoruz” diyerek, OHAL’in kaldırılmasının ve KHK’lerin iptal edilmesinin 1 Mayıs’ta öne çıkacak talepler olduğunu söyledi.

Yapı-Yol Sen Elazığ Şube Başkanı Kenan Korkmaz

Fotoğraf: Evrensel

LAİK, BİLİMSEL, ANADİLDE EĞİTİM TALEBİ

Eğitim Sen Şube Başkanı Musa Doğan ise, “Eğitim Sen olarak 1 Mayıs’ta alanlara laik, bilimsel, ana dilinde nitelikli kamu hizmeti taleplerimizle çıkacağız” dedi. OHAL’in ve KHK’lerin gölgesinde 1 Mayıs’a gidildiğini söyleyen Doğan, “Özelleştirmelere, asimilasyoncu, cinsiyetçi, ırkçı eğitime karşı, güvencesiz çalışmaya karşı alanlara çıkacağız”dedi. Doğan, “İş yerlerinde, öğretmen odalarında materyallerimizle eğitim emekçilerinin 1 Mayıs alanlarına katılması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Musa Doğan

Fotoğraf: Evrensel

‘İŞ YÜKÜ DAYANILMAZ DÜZEYE ÇIKACAK’

Sağlık emekçilerinde OHAL’in ve KHK’lerin gölgesinde çalıştığını dile getiren SES Elazığ Şube Başkanı Derya Coşkun da şunları söyledi: “İş güvencesi neredeyse kalmadı gibi. Özelleştirmeler sağlık alanında da hızla devam ediyor. Şehir hastaneleriyle birlikte çalışanların iş yükü dayanılmaz düzeye çıkacak. İşte tam da bunlara karşı sendika gözetmeksizin bütün sağlık emekçileri 1 Mayıs’ta yerini almalıdır. Biz de kalan süreci, iş yerlerinde çalışanlarla daha fazla zaman geçirerek, daha fazla emek harcayarak değerlendireceğiz. Çünkü 1 Mayıs emekçilerin taleplerini daha gür haykırma günüdür” dedi.

‘TEK ADAM REJİMİNE KARŞI ALANDA OLACAĞIZ’

‘1 Mayıs’a katılacak siyasi partilerle de konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “1 Mayıs, emeğin sömürünün, baskının, zulmün gerek işveren gerek devlet sistemi tarafından emekçiler üzerinde baskılanan bir oyuna karşı emekçilerin hakkını talep ettiği gündür. İşçilerin gasp edilen haklarını talep etmek amacıyla orada bulunacağız” dedi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan

Fotoğraf: Facebook

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Elazığ İl Eş Başkanı Osman Görgüler ise, “Kültürlerini yaşayamayan, ana dillerini kullanamayan tüm halklarda bu 1 Mayıs’ın içinde olmalıdır. Özellikle bu seneki 1 Mayıs tüm demokratik güçler tarafından ortaklaşacak bir 1 Mayıs olmalıdır. Bu ülkeyi tek adamcı bir yönetim haline getirmek için ne gerekiyorsa yapılıyor. Bu ülkede yaşayan insanların geçim sıkıntıları ortada, üniversiteler bölünmeye çalışılıyor, santraller kurulmasın dahi diyemiyoruz. İçinde olmadığımız bir savaşa dahil edilmiş durumdayız. Bizim talebimiz bir an evvel bu tek adamcı faşizan rejimden kurtulabilmek” dedi.

HDP Elazığ İl Eş Başkanı Osman Görgüler

Fotoğraf: Evrensel

‘YOKSULLAR DAHA DA YOKSULLAŞIYOR’

“Greve tevessül etmek isteyen işçilere OHAL ile müdahale ettik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Emek Partisi (EMEP) Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar, “İtiraf gibi bu açıklamadan sonra, kendini bütün sınıfların partisi gibi gösteren AKP’nin kimin tarafı olduğu açıktır. Onlar işçilere karşı olanların yanındalar. Ülkeyi yönetememenin bedelini emekçiler ödüyor. Zenginler her gün zenginleşiyor, yoksullar da gün geçtikçe yoksullaşıyor” dedi. EMEP olarak emekçi semtlerinde 1 Mayıs çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Zülfikar, “İşçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sömürüye karşı, OHAL’e, kadın cinayetlerine, KHK’lere, tek adama, onun rejimine karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız” dedi.

EMEP Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar

Fotoğraf: Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 23:08

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