Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısı yaptı

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınması çağrısında bulundu. Bahçeli, uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde MHP'nin, takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını ifade etti.

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız. 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin, yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi, en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." dedi.

"Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?" anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vaktinin geldiğini bildirdi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı öncesi MHP lideri Bahçeli’nin erken seçim çağrısına ilişkin konuştu. Erdoğan, “Erken seçimle ilgili konuşmak istemiyorum, yarın görüşeceğiz” dedi.

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünde ise başkanlık sisteminin Kasım 2019'da devreye gireceğini söyledi.

BOZDAĞ: PARTİNİN YETKİLİ ORGANLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilecek, açıklama yapılacaktır." dedi. Bozdağ bir gazetecinin, erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim." dedi.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin, seçimleri vaktinde yapma gibi bir geleneği var ve 22 Temmuz seçimleri hariç bütün seçimler vaktinde yapıldı. Bizim, seçimlerin vaktinde yapılacağına dair de açıklamalarımız var. Ancak Sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir ve ona göre bir açıklama yapılacaktır.

Şu anda değerlendirme yapmadan, bir cevap verme imkanımız yok. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, MYK'ca bunlar konuşulacaktır ve sonrasında bir değerlendirme yapılacaktır. Sayın Bahçeli'nin açıklaması yeni bir durumdur, bu yeni durumu elbette biz de değerlendireceğiz. Ama sonuç ne olur şimdiden buna dair bir şey deme imkanı yok. Çünkü ben de sizin gibi ilk defa duydum."

CHP'DEN İLK YANIT: HODRİ MEYDAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına "Hodri meydan, biz her zaman hazırız" yanıtı verdi.

Bahçeli’yi “Tek adam koalisyonunun sözcüsü” olarak nitelendiren Tezcan, şunları söyledi “Türkiye sıkışmış bir noktada. Hükümet Türkiye’yi yönetemiyor. Yönetilememe krizini çözecek yer de sandıktır, seçimdir. Biz de seçime hazırız diyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Seçime gölge düşmesin, OHAL'i kaldırın

KILIÇDAROĞLU: SÖZCÜ KONUŞTU, ANA AKTÖRÜ BEKLEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, erken seçime ilişkin "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmaları için 'Ana aktörü bekleyin' dedi

MERAL AKŞENER: ŞU SEÇİM, BU SEÇİM... BİZİM AÇIMIZDAN TELAŞLANACAK BİR DURUM YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili, "Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu. Akşener, "Sayın Bahçeli'nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur" ifadesini kullandı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN'DAN ERKEN SEÇİM YANITI: HODRİ MEYDAN!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da grup toplantısında erken seçim gündemine değindi. Buldan şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli 26 Ağustos'ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek. Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir."

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan erken seçim yanıtı: Hodri meydan!

EMEP: SIKIŞAN HÜKÜMET SEÇİMLE ÇIKIŞ ARIYOR

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da Bahçeli’nin erken seçim çağrısını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Hükümet ortağı Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı “erken seçim” çağrısı aslında bir baskın seçim çağrısıdır. 2019 seçimlerine giderken OHAL koşulları, savaşçı ve çatışmacı politikaların etkin olduğu ve demokratik özgürlüklerin kısıtlandığı siyasal ortamda seçime gitmenin sakıncaları tartışılırken Bahçeli, geçen yıl 16 Nisan referandumu fişeğini çaktığı gibi bugün baskın seçimi gündeme getirdi. Şahsi çıkışı mıdır, yoksa ortaklığın sözcüsü olarak mı söylettirildi şimdilik bilinmiyor ama bunun bir önemi yok. Hangi kaygılarla erken seçim tartışmalarına girildiğine bakmak gerekir. Ekonomi politikalarının hayli tartışmalı olduğu bir süreç yaşanıyor. 2017 rekor büyüme rakamına rağmen işsizlik rakamları, halkın alım gücü, piyasadaki pahalılık, enflasyon oranları, döviz kurları gibi parametreler büyümenin tersine görüntü vermektedir. Geçim derdine düşen halk, yarınına güvenceyle bakamayan emekçi ekonomik sosyal sorunlarla boğuşmakta ve öncelikli derdi olmakta. Hükümetin Suriye politikasının merkezde olduğu Ortadoğu ve dış politikası da açmazlarını yaşamaktadır. Diğer taraftan iktidarın siyasal gericiliğini güçlendirmeye dayanak yaptığı kadın ve gençlik politikaları başta olmak üzere toplumsal hayata dair politikaları da halk nezdinde kolay karşılık bulmadığı gibi tepkisel çıkışlar söz konusu olmakta. Ekonomide, iç ve dış politikada sıkışan hükümet, önce yapılacak yerel seçimde hem ittifakının bozulma ihtimalini, hem de yaşayacağı bir seçim bozgunun göze almayarak baskın seçimle çıkış yolu arıyor olabilir. AKP’nin tek adam tek parti yönetime geçişine karşı duran muhalefetin, meclis içi ya da dışı tüm muhalifleri kastediyorum, baskın seçim olasılığına dün söylendiği gibi hazır olunmalı ve mücadele platformunu buna göre oluşturması gerekir.”

Prof. Dr. Sinan Alçın: Erken seçim enkazın ilanı

ÖDP: İSTİKRARSIZLIK BAHÇELİ AĞZIYLA DİLE GETİRİLDİ

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, “Erken seçim kararı zayıflıklarının, çıkmaza girdiklerinin, bir iflas noktasında olduklarının, kaybetmekte olduklarının bir göstergesi” dedi.

Taş şunları söyledi: “Çünkü bunlar açısından seçimi zamanında yapmak bir güç, istikrar göstergesiydi. Erken seçimi tartıştıklarına göre demek ki büyük bir sorunla yüz yüzeler. İstikrarsızlığın Bahçeli ağzıyla dile getirilmesi, bunun kabulüdür. Hem ekonomideki, hem dış politikadaki gelişmeler, hem AKP ve MHP’nin iç durumu... Hem Erdoğan’ın saraydaki egemenliği, hem Bahçeli’nin koltuğu sallantıda. Bunu gördükleri için bir baskın erken seçimle bunun önüne geçebilir miyiz noktasındalar. Ve yine topa öncelikle Bahçeli giriyor ve sonrasında süreç Bahçeli’nin söylediği noktadan cereyan ediyor. Görüşmeden de 26 Ağustos kararı çıkarsa sürpriz olmaz. Hem seçim yasasıyla hem OHAL’i de uzatarak kendilerine bir ortam yaratma amacındalar. Savaşla, diriliş eksenli bir gündem yaratabilmeleri de zayıflamış gözüküyor. O yüzden bir yol olarak erken seçime gitmeyi amaçlıyorlar.”

Taş “1 Mayıs 2019’a giden süreçte muhalefet güçlerinin ortak bir gövde gösterisine dönüşmeli Türkiye’nin her yerinde. OHAL kalkmalı. OHAL’le gelen seçim meşru değildir. OHAL’in gerekçesi artık seçimi kazanmaktır. Bunu böyle ilan etmemiz ve bastırmamız lazım. Seçim güvenliği ve adaleti konusunda da geniş bir toplumsal inisiyatif oluşturmamız lazım” diye konuştu.

DOLAR KURU YÜKSELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı piyasaları da etkiledi. Güne 4.08 TL düzeylerinden başlayan dolar, Bahçeli’nin erken seçim açıklamasının ardından 4.12 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar, şu saatlerde 4.11’den işlem görüyor. Avro da 5.11 liraya kadar yükselmesinin ardından 5.10 düzeylerine indi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 17:07

www.evrensel.net