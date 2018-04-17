CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Seçime gölge düşmesin, OHAL'i kaldırın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime hazır olduklarını belirterek "Bir çağrımız var, seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için olağanüstü hali kaldıralım" dedi.

Hatay'a çeşitli inceleme ve açılışlara katılmak üzere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Hatay İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Burada erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Tezcan, "Hodri meydan, biz CHP olarak her zaman seçime hazırız. Biz CHP olarak iktidar olmaya talibiz, iktidar olmanın yolu seçim ve sandıktan geçer. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tüm temel sorunların sebebi şu anda iktidardaki tek adam rejimidir. Tek adam koalisyonu, Türkiye'yi çözümsüz bir noktaya sürüklemiştir. İşsizlik, yoksulluk, eğitimdeki çöküş, toplumsal çatışma, kutuplaşma, demokrasi ve özgürlüklerin yok olması, hukuk ve adaletin yok olması gibi temel meselelerimizin tamamının sorumlusu tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu milletin işe el koymasıdır. O da sandıktan geçiyor. Yönetemeyen hükümetin, iç ve dış siyasetteki başarısızlığın bedelini halkımız ödüyor. O zaman millet sandıkta tek adam rejimine gerekli dersi verecektir. Biz o yüzden buna hodri meydan diyoruz" dedi.

'SEÇİME GÖLGE DÜŞMESİN, OHAL'İ KALDIRIN'

Tezcan, açıklamasının devamında OHAL ortamında seçimin üzerine gölge düşebileceğini belirterek "Bizim de bir çağrımız var, seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için yarından itibaren derhal TBMM'de olağanüstü hali kaldıralım. Üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL'in ortadan kalktığı ortamda, adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:20

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