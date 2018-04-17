Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmaları için 'Ana aktörü bekleyin' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şunlar:

"Geçen hafta Konya, Hatay ve İzmir'i ziyaret ettim. Konya'da belediye başkanlarımızın toplantısı vardı ona katıldım. 'Size oy veren vermeyen herkesi kucaklayacaksın, ayrımcılık yapmayacaksın' dedim. Vatandaştan vergi topluyorsunuz, siz de hizmet veriyorsunuz. Belde halkına neye ne kadar gitti anlatacaksınız. Halka hesap vermek, hakka hesap vermek gibidir.

'100 YILLIK LİSEYİ NİTELİKLİ OKUL KAPSAMINDA ÇIKARDILAR'

Konya'da 100 yılı aşkın yıldır bulunan Konya Lisesi'ni MEB nitelikli okul kapsamında çıkarılıyor. Konya'ya gittim. '100 yıllık okulsunuz, sizden önemli isimler çıktı mı?' dedim. 'Çok' dediler. Turgut Özal, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar bazıları. Konyalı kardeşlerime sesleniyorum, bize yeterince teveccüh göstermiyorsunuz. Sizin çocuklarınıza kim sahip çıkıyor? Size kim sahip çıkıyor, sorunlarınıza kim sahip çıkıyor? Siz size sahip çıkana, çocuğunuza sahip çıkana sahip çıktığınız gün kurtulacaksınız. Kaç ülkede 100 yıllık okul var. Siz bu okulu hangi gerekçelerle nitelikli okul kapsamından çıkarıyorsunuz? Konyalı kardeşlerim düşünsünler, ben biliyorum. Yarın sandığa gittiklerinde haklarına sahip çıkanları mın savunacaklar, yoksa çocuklarının eğitimini engelleyen iktidarı mı savunacaklar?

Atanamayan bir kızımız atanamadım diye intihar etmiş. Bunun için söylüyorum, vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok. Ülkede sorunlar yumağı var. Astsubaylar diyor ki; Mevcut hükümet bize söz verdi. Görev tazminatı ve intibaklarını yapacağız dediler. Astsubaya haklar vereceğiz diye söz verdiler diyor. Biz de 100 binlerce kişi oy verdik. 100 gün için vaat verdiler. 3 yıl geçti hala sözünü tutmadılar. Kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz diyor. Sen öyle düşünme kandırıldın. Bunlar oy aldıktan sonra 5 sene yanımıza yaklaşmayın diyorlar. Biz söz verirsek yaparız. Size yaparsak herkes istiyor. Sandık geliyor, sandıkta dersini vereceksin. Demokrasinin ne olduğunu öğrenecekler.

'SÖZLERİNDE DURMADILAR, SANDIKTA HAKKINI VERECEKSİNİZ'

Sizi yine kandırmaya çalışacaklar. Cehenneme giden yoldaki taşlar iyi niyet taşları ile doludur. Sözlerinde durmadılarsa demokraside haklarını vereceksiniz.

'VATANDAŞIN TAPUSUNU VERECEĞİM, SENİNKİNİ VERMEYECEĞİM'

Çınardereliler diyor ki, Kartal verdi, siz neden vermiyorsunuz? Pendik'i bize verin bütün tapuları vereceğim. Meşhur bir zat var ya bağırmış, Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış diye. Evet tapu dağıtacağım. 50 yıldır oturanlara vereceğim. O zat bilsin ki, biz Ecevit geleneğinden geliyoruz. Toprak işleyenindir. Yapamazsın diyorlar, yapacağız. Yetki verin göreceksiniz. Kartal nasıl yaptıysa, Pendik'te de yapacağız. Vatandaşa kaçak der, kendisi kaçak evde oturuyorum diyordu. Kendisi lük sarayda oturuyor ya, orası da kaçak. Vatandaşın tapusunu vereceğim, senin yerin olmayacak. Oturduğun yer haramdır, haram. İsraftır. İslam israf haramdır der.

Roman kardeşlerim o zat sizi ayağına çağırıyor, ben ayağınıza geldim. Bu zat celalenmiş. Bay Kemal diyor, buyur Bay Recep. Bay Recep diyor ki, ben sizin içinizden çıktım diyor. Nereden çıktı bilmiyorum, bir şeyi biliyorum. Sen Sulukule'ye ihanet ettin. Bu geldi, 'buralar çok değerlendi, sürün bunları' dedi. Aralarından çıktıklarını sürdü. Şimdi de ahkam kesiyor, ben aranızdan çıktım diye. Eski filmlerdeki gibi içinden çıktığı mahalleye lüks arabayla gelir. Ama unutma her filmin Tarık Akan'ı, Kadir İnanır'ı, Yılmaz Güney'i vardır.

Gaziosmanpaşa'yı da Fikirtepe gibi yapmaya çalışıyorlar. Verin yetkiyi, kentsel dönüşümle kimsenin burnu kanamadan yenileyeceğiz. Orada yıllardır oturuyorsunuz, vatandaşın hakkını başkalarına vermeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceksiniz. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız, az kaldı. Her konuda çuvalladılar. Vallahi bizim Çat Belediye Başkanı bunlardan daha iyi yönetir.

DIŞ GÜÇLER YAPIYORSA, SENİN İŞİN NE?

Eğitim perişan. Birisi bir sabah kalkıyor, TEOG kalkacak. TEOG kalkıyor. Neye göre kalkacak? Nitelikli okulları kaldırıyorlar. Sevgili anneler, bu ülkeye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz, kul hakkı yiyenleri kapıya koyacaksınız. Yapacağınız bu.

Ekonomiyi de iyi yönetmiyorlar. 'Bunu dış güçler yapıyor' diyor. Seni neden kandırıyorlar kardeşim? Dış güçler sana günde mazota iki zam mı yap diyor? Büyük ihaleleri dış güçler mi diyor sana dolarla yap diye? CHP dese, ihaleyi CHP yapmıyor. Diyor ki, dış güçler yaptı. Yok kardeşim bunlar dış güçlerin değil, senin oyunun. Dış güçler mi söyledi, Süleyman Şah Tübesi'ni topraklarından kaçır diye? Bir de diyor ben milliyetçiyim, batsın senin milliyetçiliğin ya.

Sözcüleri, 'Erken seçim yapalım' diyor. 'Ben yönetemiyorum artık' diyorlar artık. Hem yönetemiyorlar, hem gitmiyorlar."

'MİLLET SÜT BULAMIYOR, BEYEFENDİ BADEM SÜTÜYLE BESLENİYOR'

Millet süt bulamıyor kuru ekmek bulamıyor, beyefendi badem sütüyle, badem unuyla besleniyor. Sözüm var, çiftçilerin bütün faizlerini sıfırlayacağım.

'DIŞ GÜÇLERMİŞ, YOK ÖYLE BİR ŞEY'

Seni niye kandırıyorlar? Çocuğu kandırırsın, sana ne verdiler de kandırılıyorsun? Dış güçlermiş, yok öyle bir şey. Zammı sen yaptın kardeşim. Kozmik odayı sen açtın. Büyük ihaleleri dolarla yapıyorsun, dış güçler mi söylüyor dolarla yap diye? Bunların tamamı senin oyunun. Dış güçler mi sana söyledi Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçır diye? Cumhuriyet tarihimizde bir ilktir, kendi toprağını düşmana terk edip kaçan. Batsın senin milliyetçiliğin. 15 yılda 150 milyar dolar faiz ödedin sen.

Eğitim perişan. Birisi bir sabah kalkıyor, 'TEOG kalkacak' diyor, TEOG kalkıyor. Neye göre kalkacak? Nitelikli okulları kaldırıyorlar. Sevgili anneler, bu ülkeye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz, kul hakkı yiyenleri kapıya koyacaksınız. Yapacağınız bu.

'BİR GÜNDE MAZOTA 2 ZAMMI DIŞ GÜÇLER Mİ YAPIYOR?'

Ekonomiyi de iyi yönetemiyorlar. 'Bunu dış güçler yapıyor' diyor. Seni neden kandırıyorlar kardeşim? Dış güçler sana 'mazota günde iki kez zam yap' mı diyor? Büyük ihaleleri dış güçler mi diyor sana 'dolarla yap' diye? CHP dese, ihaleyi CHP yapmıyor. Diyor ki 'dış güçler yaptı'. Yok kardeşim, bunlar dış güçlerin değil, senin oyunun.

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısı yaptı

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

'Seçim' diyorlar ya, olacak inşallah. Vatandaş bıktı artık, gönderecek bunları inşallah. Bu devleti kim yönetiyor? Dış güçler yönetiyorsa senin fonksiyonun ne? Badem sütü içmek mi? Onların sözcüsü konuştu 'seçim yapalım' diye. 'Vatandaş bizi göndersin' diyorlar, 'Ben yönetemiyorum' diyorlar artık. Bunu itiraf ediyorlar. Yakayı kaptırmışsın, talimat alıyorsun. Talimatı yerine getirmezsen faiz yükseliyor. Dış politikada da battılar. Bir bakıyorsunuz sabahleyin Rusya'dan, öğlen Amerika'dan yana konuşuyorsunuz. Dışişleri Bakanlığını tamamen devre dışı bırakmışlar.

SURİYE'YE EMPERYALİST SALDIRI

Sen yapsan yapsan bir tane uyduruk asker elbisesi bulursun, sınıra gidip hava atmaya kalkarsın. Senin yapacağın budur. Amerika, Fransa, İngiltere Miraç gecesi Suriye'yi bombaladı. O gece Hatay'daymış, kimyasal silah kullanmak suçtur dedim. Ama kimyasal silahı kimin kullandığının, kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi lazım. Bir iddia üzerine bombaladılar. O sabah bu bombalamanın doğru olmadığını söyledim. Önce ispat edeceksiniz.

ERDOĞAN'LA POSTAL-PARKA TARTIŞMASI

'3 buçuk milyon Suriyeli var' diyorlar, '30 milyar harcadık' diyorlar. Hatay'da, sınırda vatandaşın ağzını bıçak açmıyor. Sakız karakoluna gittim. Kendime üniforma falan diktirmedim, ayıptır, asker arkadaşlar var dedim. Arkadaşlarla oturduk, hepsinin morali iyi. Kendimize yetiyoruz, bayrağımız dalgalanıyor dediler. Atatürk büstünün önünde ufak bir fotoğraf çektirdik, komutana vatan size minnetar dedim. Ben Hatay'dayken bağırmış yine, 'parka, postal göndereyim' diye. Ben parkayı da postalı 1968'de giydim. Sen 6'ncı filonun önünde secde ederken ben adaleti savunuyordum. Benim postala, parkaya ihtiyacım yok. Benim kuşağım, genç Filistinlilerin yanına gitti. Erdoğan bunu bilmez, tarihini bilmez. Bildiği tek şey yeşil dolarlardır. Elinde fazla varsa oğluna ver, gönder askere. Benim oğlum getirdi fazla parka, yoksa eğer senin askere gitmeyen çocuklarına göndereceğim.

AKP'Lİ MAHİR ÜNAL'IN 'FETÖ'CÜLERİ PARTİDEN TEMİZLEDİK' AÇIKLAMASI

AK Parti sözcüsü açıklama yapmış, 'FETÖ'cü kalmadı' diye. Güzel, şu sorunun cevabını istiyorum. Bunları temizlerken kaçını mahkemeye verdin, kaçı hakkında suç duyurusunda bulundun? Suçluyu korursan sen de suçlusun. Alttakileri temizlediler, baştaki duruyor. AK Parti Sözcüsü'nden öğrenmek istiyorum, kaçı hakkında cezai işlem başlatıldı? Demek ki siz bunları biliyorsunuz, kankasınız bunlarla. Bizim avukat olan tüm milletvekillerimize bu görev düşüyor. Araştıracaksınız, araştırma önergesi vereceksiniz.

KILIÇDAROĞLU: SÖZCÜ KONUŞTU, ANA AKTÖRÜ BEKLEYİN

Grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, erken seçime ilişkin "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" yanıtını verdi.(Evrensel WebTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:16

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