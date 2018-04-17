HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan erken seçim yanıtı: Hodri meydan!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin konuştu. Konuşmasına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yaptıkları ziyareti anlatarak başlayan Buldan, Kürtlerin ortak mücadele etmesi gerekliliğinin önemine dikkat çekti.

Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği hava harekatını eleştiren Buldan, "Bombalar halkların tepesine yağmıştır. Suriye'de savaş değil, ortak çözüme ihtiyaç var. Biz elbette kimyasal silahlara karşıyız. Bağımsız heyetler denetlemeden böyle bir operasyona girilmesinden halklar zarar görmüştür" dedi.

Buldan şöyle devam etti:

"AKP ve MHP koalisyon iktidarı da Suriye'deki işgalci tutumundan vazgeçmelidir. Türkiye'de, Suriye'de, İran'da ve Irak'ta Kürtlersiz gerçekleştirilecek her adım sonuçsuz kalacaktır.

ERDOĞAN'A 'ALLAHSIZ' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OSO'yu kastederek, "Onlar teröristelere karşı, Allahsız olanlara karşı savaşıyor" diye bir ifade kullandı. Kendisine Müslüman'ın diyen bir liderin Afrin halkına Allah'sız demesini buradan şiddetle eleşitiriyorum. Allah'a inanan hiçkise insanların ölmesinden yana olmaz. İnsan ölümleri üzerinden siyaset yapan bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Allah'a olan inancını elbette ki sorgularız. En çok Allah'a inanan bir halktır Kürt halkı.

'SEÇİM YASASI ATI ÇALMA YASASIDIR'

16 Nisan Referandumu sonrası "Atı alan Üsküdar'ı geçti" demişti. İttifak yasası ile de atı çaldılar. İttifak yasası atı çalma yasasıdır.

Kendinden olmayan herkesi vatan haini ilan ettiler. Dolar 4 liranın üzerine çıkmış durumda. Binlerce işçi OHAL nedeniyle çıkarılan güvenlik soruşturmasıyla işinden edildi. HDP'yi demokratik siyasetin dışına atmaya çalıştılar. 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe öğretmen, bebeği ile birlikte cezaevine girecek. Oluk oluk kan akacak diyenler dışarıda. Bu ülkeye barış gelsin diyenler ne yazık ki cezaevinde rehin olarak tutuluyor.

OHAL'i defalarca uzattılar. Arkadaşlarımız, yarın genel kurulda Türkiye'nin OHAL'den kurtulması için mücadele edecek.

ERKEN SEÇİM YANITI: HODRİ MEYDAN!

Devlet Bahçeli 26 Ağustos'ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek. Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir.

'ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR FIRLADI'

Türkiye'nin geldiği ekonomik krizden bahsetmek istiyorum. Erdoğan'ın dövizle bize operasyon yapılıyor demesini esefle karşılıyoruz. Bugün doların bu hale gelmesinin sebebi, sizim MHP ile yaptığınız ittifaktır. Bugün erken seçimi açıklayınca doların fırlamasını gördük. Doları bugün, bu hale getiren AKP-MHP-OHAL lobisidir. Siz yargıya bu kadar müdahale ederseniz ekonomik durumun bu hali devam edecektir.

'KÜRT TOKADI YEMEYE HAZIR OLUN'

Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız demişlerdi. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazırlanın. Kürtlerin attığı tokatla feleğinizi şaşıracaksınız."

YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VAR

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından HDP olağanüstü toplantı kararı aldı. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “İl eşbaşkanlarımız 18 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 10.00’da olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Genel Merkezimizde yapılacak toplantının açılış konuşmasını eş genel başkanlarımız basına açık olarak yapacaklardır” denildi. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:49

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